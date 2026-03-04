Green Card Update: Noile taxe pentru vizele de lucru. Lista completă a modificărilor

Oficialii americani pentru imigrație au majorat taxele pentru cererile de viză și green card procesate în regim accelerat, adăugând costuri suplimenta

Oficialii americani pentru imigrație au majorat taxele pentru cererile de viză și green card procesate în regim accelerat, adăugând costuri suplimentare pentru lucrătorii și angajatorii care solicită decizii mai rapide.

Modificarea taxelor vine în urma unei decizii federale care permite ajustări periodice ale costurilor serviciilor de imigrație în funcție de inflație și vine într-un context în care cererea pentru procesare rapidă rămâne ridicată, pe fondul întârzierilor semnificative (backlog-uri).

Noile taxe pentru procesarea premium aplicate de Serviciul pentru Cetățenie și Imigrare al Statelor Unite (USCIS) au intrat în vigoare la 1 martie și se aplică cererilor trimise (cu ștampilă poștală) la sau după această dată.

USCIS a majorat taxele pentru procesarea premium în funcție de tipul de viză sau de petiție pentru green card, majoritatea vizelor de muncă și a green cardurilor bazate pe angajare ajungând acum la un cost de 2.965 de dolari pentru procesare accelerată.

Creșterea afectează solicitanții care plătesc suplimentar pentru ca anumite cazuri de imigrare să fie soluționate mai rapid.

Doar petițiile pentru green card bazate pe angajare sunt afectate de taxa premium majorată.

Procesarea premium este un serviciu opțional care permite USCIS să respecte un termen fix de analiză, de regulă între 15 și 45 de zile, în funcție de tipul cererii. Aceasta nu garantează aprobarea, ci doar o acțiune mai rapidă asupra dosarului.

Solicitările se depun folosind Formularul I-907.

Pentru green cardurile bazate pe angajare, schimbarea principală se aplică Formularului I-140, care acoperă petițiile pentru lucrători străini ce solicită rezidență permanentă prin intermediul locului de muncă.

Taxa pentru procesarea premium a petițiilor I-140 a crescut de la 2.805 dolari la 2.965 dolari.

Acest lucru confirmă că modificarea vizează în mod specific cererile bazate pe angajare, nu green cardurile bazate pe relații de familie.

Aceeași taxă de 2.965 dolari se aplică acum multor petiții pentru vize de muncă depuse prin Formularul I-129, inclusiv vizele H-1B și L-1.

Majorări mai mici afectează unele vize pentru lucrători religioși și sezonieri, iar alte creșteri separate se aplică autorizațiilor de muncă pentru studenți și cererilor de schimbare a statutului.

USCIS a avertizat că cererile trimise cu taxe vechi vor fi respinse, ceea ce poate provoca întârzieri pentru persoanele care depind de decizii rapide pentru a începe sau continua activitatea în Statele Unite.

Agenția a precizat că veniturile suplimentare vor fi utilizate pentru susținerea serviciilor de procesare premium și pentru reducerea restanțelor de dosare.

Lista completă a modificărilor

USCIS a introdus majorări diferențiate ale taxelor de procesare premium, în funcție de tipul cererii:

Pentru lucrătorii sezonieri H-2B și lucrătorii religioși R-1 care depun Formularul I-129, taxa a crescut de la 1.685 dolari la 1.780 dolari.

Pentru toate celelalte vize de muncă eligibile depuse prin Formularul I-129 — inclusiv H-1B, L-1, O-1, P, Q, E și TN — taxa a crescut de la 2.805 dolari la 2.965 dolari.

Petițiile pentru green card bazate pe angajare depuse prin Formularul I-140, inclusiv categoriile EB-1, EB-2 (cu sau fără derogare pentru interes național) și EB-3, sunt acum supuse taxei de 2.965 dolari pentru procesare premium.

Taxele pentru procesarea premium a anumitor cereri de schimbare sau prelungire a statutului depuse prin Formularul I-539 — inclusiv categoriile de neimigranți F, J și M și anumite persoane aflate în întreținere — au crescut de la 1.965 dolari la 2.075 dolari.

Pentru cererile de autorizare a muncii depuse prin Formularul I-765, inclusiv cazurile eligibile OPT și STEM-OPT, taxa pentru procesare premium a crescut de la 1.685 dolari la 1.780 dolari.

„Această regulă intră în vigoare la 1 martie 2026. Dacă trimiteți o cerere pentru procesare premium cu ștampilă poștală la sau după 1 martie 2026, trebuie să includeți noua taxă pentru beneficiul specific solicitat. Dacă primim un Formular I-907 cu ștampilă poștală la sau după 1 martie 2026, cu o taxă incorectă, vom respinge Formularul I-907 și vom returna taxa de depunere”, transmite USCIS.

