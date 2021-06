Sondaj: 80% dintre americani susțin legile de identificare a alegătorilor

Un nou sondaj a indicat că patru din cinci americani sunt de acord cu utilizarea unui act de identificare pentru a vota la alegeri, informează Gabe Kaminsky într-un articol The Federalist.

În perioada 9-14 iulie, sondajul Monmouth University a chestionat peste 800 de potențiali alegători adulți. 80% dintre respondenți au declarat că sprijină măsurile incluse în legile identificării la vot, în timp ce doar 18% s-au opus.

Statisticile au apărut în timp ce între parlamentari există dezbateri cu privire la legile de identificare a alegătorilor. Mulți democrați au susținut propunerea H.R.1, cunoscută și sub numele de For the People Act, care ar elimina respectivele legi și ar permite votul prin corespondență la nivel general. Republicanii au atras atenția că vor bloca proiectul de lege în Senat.

Citește și H.R.1: Proiectul de lege democrat care permite oamenilor să voteze până la 2 săptămâni după data alegerilor

Deși cei chestionați au susținut în mod covârșitor legile de identificare, alte constatări indică o dezbinare între cei ce aparțin aceluiași partid.

În timp ce o super-majoritate a fost de acord cu identificarea alegătorului, a existat o diviziune în ceea ce privește partidele politice. Jumătate dintre cei chestionați au considerat că ar trebui să fie mai ușor să se voteze prin poștă, în timp ce doar 39% au spus că ar trebui să fie mai dificil. 84% dintre democrați au fost de acord cu prima variantă și doar 26% dintre republicani și 40% dintre independenți susțineau varianta cealaltă.

Sondajul a arătat, de asemenea, că doar 10% dintre democrați consideră frauda o problemă majoră, comparativ cu 64% dintre republicani și 41% dintre independenți. Nivelul de încredere al sondajului este de 95%.

„Concluzia pare să fie că majoritatea democraților și republicanilor vor să elimine posibilitatea de a pune la îndoială rezultatul alegerilor“, a declarat Patrick Murray, directorul Monmouth University Polling Institute.

„Însă problema este că sunt puține șanse să ajungă la un acord cu privire la modul de soluționare.“

Traducere și adaptare

Tribuna.US