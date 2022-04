Sondaj: Trump i-ar învinge pe Biden și Harris la alegerile din 2024

Potrivit unui nou sondaj Harvard CAPS-Harris Poll, realizat recent în exclusivitate pentru The Hill, fostul președinte Donald Trump are mai multe șanse decât actualul președinte Biden într-o ipotetică confruntare în 2024, informează Max Greenwood într-un articol The Hill.

Sondajul arată că, dacă alegerile prezidențiale din 2024 ar avea loc acum, Trump ar obține o rată de susținere de 47%, comparativ cu cea a lui Biden de 41%. 12% dintre alegători sunt indeciși.

Vicepreședintele Harris are rezultate și mai proaste într-o confruntare ipotetică cu Trump. 49% au declarat că l-ar alege pe Trump, în timp ce 38% au spus că ar sprijini-o pe Harris.

Sondajul, deși realizat mult prea devreme, prevestește probleme pentru democrați în ceea ce privește încercarea lor de a menține controlul asupra Casei Albe la alegerile din 2024, control ce au reușit să-l obțină cu mai puțin de doi ani în urmă. Trump a sugerat în mod repetat că are în vedere o altă candidatură la președinție și este în continuare extrem de popular în rândul alegătorilor conservatori.

Chiar dacă Trump și Biden aleg să nu candideze în 2024, democrații tot ar putea avea unele provocări. Sondajul Harvard CAPS-Harris Poll a constatat că Harris are un avans de doar 2 puncte față de guvernatorul Floridei, Ron DeSantis, un actual favorit al GOP pentru nominalizarea prezidențială din 2024.

În acest scenariu, Harris beneficiază de susținerea a 40% din alegători, comparativ cu DeSantis, care are 38%.

Mark Penn, co-directorul sondajului Harvard CAPS-Harris Poll, a declarat că avansul pe care îl are Trump atât asupra lui Harris, cât și asupra lui Biden, nu indică atât popularitatea fostului președinte, ci mai degrabă denotă actualele provocări cu care se confruntă Biden și administrația sa în rândul alegătorilor.

Sondajul a constatat că susținerea lui Biden este de doar 39%, în timp ce majoritatea respondenților au afirmat că atât economia SUA, cât și țara, per ansamblu, merg în direcția greșită.

„Nu aș acorda prea multă credibilitate rezultatelor din acest moment, în afara faptului că reflectă slăbiciunea lui Biden și a administrației sale în momentul de față“, a spus Penn. „Faptul că Trump i-ar învinge pe amândoi la o mare diferență sugerează că majoritatea nominalizaților republicani cândva bine cunoscuți de public i-ar învinge dacă democrații nu vor reuși să-și crească ratingul“.

Trump rămâne favoritul pentru votul GOP din 2024, 59% dintre alegătorii republicani declarând că l-ar sprijini dacă ar candida din nou pentru Casa Albă. Fostul vicepreședinte Mike Pence și DeSantis se situează pe locul doi, aproape la egalitate statistic, obținând procente de 11%, respectiv 10%.

În eventualitatea în care Trump nu mai candidează, însă, DeSantis ar ocupa poziția de favorit. În acest scenariu, 28% dintre alegătorii republicani afirmă că l-ar sprijini pe DeSantis, în timp ce 24% spun că i-ar da votul lui Pence.

Senatorul Ted Cruz (R-Texas) este singurul alt candidat republican care a obținut un număr de două cifre în sondaj. 10% dintre alegătorii GOP spun că l-ar alege pe el, potrivit sondajului Harvard CAPS-Harris Poll.

Sondajul Harvard CAPS-Harris Poll, la care au participat 1.990 de alegători înregistrați, a fost realizat în perioada 23-24 martie. Este o colaborare între Centrul pentru Studii Politice Americane de la Universitatea Harvard și Harris Poll.

Sondajul este un eșantion online extras din Harris Panel și ponderat pentru a reflecta datele demografice cunoscute. Ca eșantion online reprezentativ, nu raportează un interval de încredere privind probabilitatea.

Traducere și adaptare

Tribuna.US