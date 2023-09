Sound of Freedom devine unul dintre cele mai de succes filme independente realizate vreodată

Producția cinematografică despre traficul de copii, Sound of Freedom, a devenit unul dintre filmele independente cu cele mai mari încasări din toate timpurile, informează Newsweek.

Cu Jim Caviezel în rolul lui Tim Ballard, fondatorul organizației de combatere a traficului de persoane Operation Underground Railroad (O.U.R.), filmul a surprins pe toată lumea atunci când a spulberat alte superproducții la box office, devenind al zecelea cel mai profitabil film din SUA în acest an.

Pelicula, a cărui producție a costat 15 milioane de dolari, a generat încasări de 212.587.173 de dolari la nivel mondial, ceea ce l-a propulsat în Top 20 al celor mai profitabile filme independente.

Un film independent este un film care este realizat sau distribuit fără implicarea unui studio renumit din industria cinematografică.

„Sunetul libertății“ copiază succesul peliculei faimoase a lui Quentin Tarantino, Pulp Fiction, care se află pe locul 19 și a obținut aproape 214 milioane de dolari, potrivit Box Office Mojo.

Printre celelalte filme din Top 20 se numără câștigătoarele premiilor Oscar The King’s Speech, American Beauty, Dances With Wolves și filmul francez The Intouchables.

Lungmetrajul lui Mel Gibson despre răstignirea lui Iisus Hristos, în care joacă și Caviezel, The Passion of the Christ, este filmul independent cu cele mai mari încasări din toate timpurile. Acesta a generat încasări de puțin peste 611 milioane de dolari în box office de la lansarea sa în 2004, potrivit Screen Rant.

Finanțat inițial de studioul de film 20th Century, care nu mai există în prezent, Sound of Freedom a rămas blocat până când compania independentă Angel Studios a intervenit pentru a salva situația. Grație unei campanii de finanțare directă, Angel Studios a strâns milioanele de dolari necesare pentru a distribui și comercializa filmul la nivel global.

De asemenea, a introdus un sistem „dă mai departe“, prin care persoanele care au vizionat filmul la cinema pot cumpăra bilete online pentru alții, ca mijloc de promovare a mesajului filmului, potrivit căruia „copiii lui Dumnezeu nu sunt de vânzare“. Acest sistem a fost conceput și pentru a oferi bilete celor care nu își permiteau să și le cumpere, iar metoda a contribuit la creșterea încasărilor la box-office.

După părerea lui Ross, succesul filmului se datorează mai multor factori.

„Campania de promovare a peliculei a fost extrem de inovatoare și a reușit să creeze o legătură emoțională cu publicul“, a spus el.

Lansat pe 4 iulie, dată cu o concurență ridicată, „Sunetul libertății“ a reușit să surclaseze mega-francize ca Mission: Impossible-Dead Reckoning Part One și Indiana Jones and the Dial of Destiny.

Succesul filmului a continuat și după lansarea pe piața internațională.

În weekendul inaugural, pelicula s-a clasat pe primul loc în 18 țări din America Centrală și de Sud și din Caraibe, potrivit Angel Studios și site-ului dedicat statisticilor din industria cinematografică The Numbers.

De asemenea, filmul a urcat pe primul loc în Noua Zeelandă și pe locul al doilea în Australia și Africa de Sud. Iar în Marea Britanie a intrat în top patru cele mai vizionate filme în primul weekend.

Tribuna.US