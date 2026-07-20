Spania, campioană mondială! O finală decisă în prelungiri, în noaptea în care Messi a spus adio Cupei Mondiale

Spania a cucerit al doilea titlu mondial din istoria sa, învingând Argentina cu scorul de 1-0, după 120 de minute de joc, în fața a peste 80.000 de sp
Spania a cucerit al doilea titlu mondial din istoria sa, învingând Argentina cu scorul de 1-0, după 120 de minute de joc, în fața a peste 80.000 de spectatori pe New York/New Jersey Stadium. A fost o finală tensionată, decisă abia în prelungiri, care a marcat totodată despărțirea lui Lionel Messi de scena Cupei Mondiale.
Prima repriză a fost una tactică, dominată clar de „Furia Roja”, dar fără ocazii mari. Singurul șut pe poartă din primele 25 de minute i-a aparținut lui Lamine Yamal, care a testat reflexele lui Emiliano „Dibu” Martinez încă din minutul 5, după o combinație reușită cu Dani Olmo. Argentina, la rândul ei, s-a bazat pe organizare defensivă și pe contraatac, fără a reuși să pună probleme serioase porții spaniole.
Timpul regulamentar s-a încheiat fără gol, în ciuda presiunii constante exercitate de spanioli prin Yamal, Mikel Oyarzabal și Marc Cucurella. Portarul argentinian a avut o repriză secundă excelentă, menținând scorul alb.
În prelungiri, drama s-a intensificat. Yamal a părut că deschide scorul în minutul 96, dar reușita a fost anulată pentru un fault al lui Merino asupra lui Otamendi. Merino însuși a ratat o ocazie mare în minutul 103, reluând cu capul de la doar șapte metri, pe lângă poartă.
Golul decisiv a venit în minutul 106: Nico Williams a centrat impecabil, iar Ferran Torres a reluat fără drept de apel, aducând trofeul Spaniei. Argentina a rămas și în inferioritate numerică spre finalul meciului, după eliminarea lui Enzo Fernández în minutul 90+3.
Statistici
- Scor final: Spania 1-0 Argentina (0-0 după 90 de minute)
- Marcator: Ferran Torres, minutul 106
- Spectatori: 80.663
- Arbitru: Slavko Vinčić
- Argentina nu a avut niciun șut pe poartă până la deschiderea scorului
- Spania a devenit prima echipă din istoria turneului care nu a primit gol în șase meciuri consecutive la o singură ediție de Cupă Mondială
- Selecționata lui Luis de la Fuente rămâne neînvinsă în ultimele 37 de meciuri disputate.
Messi, lacrimi la ultimul meci mondial
Pentru Lionel Messi, în vârstă de 39 de ani, a fost probabil ultima sa apariție într-o finală de Cupă Mondială. Argentinianul a fost, ca de obicei, motorul echipei sale de-a lungul turneului, terminând cu 8 goluri, la egalitate cu Kylian Mbappé în clasamentul marcatorilor înainte de ultima etapă. A avut ocazii și în prelungirile finalei – un șut cu efect în minutul 115 a ocolit vinclul, iar în minutul 120 a centrat periculos, fără ca Senesi să reușească să împingă mingea în plasă.
La final, starul argentinian nu și-a putut ascunde emoția, iar imaginile cu Messi în lacrimi au făcut înconjurul lumii. A fost a șaptea finală de Cupă Mondială pentru Argentina și a doua consecutivă pentru Messi, după triumful din 2022, dar trofeul i-a scăpat printre degete.
Yamal, revelația turneului
De cealaltă parte, Lamine Yamal, în vârstă de doar 19 ani, a confirmat că este noua față a fotbalului mondial. Duelul dintre el și Messi a fost unul cu încărcătură specială – cei doi s-au întâlnit pentru prima dată pe teren, la o diferență de vârstă considerată cea mai mare într-o finală de Cupă Mondială.
Deși a marcat un singur gol la acest turneu, Yamal a fost cel mai activ jucător spaniol în finală, cu cea mai periculoasă ocazie a primei reprize și implicare constantă în fazele ofensive ale echipei sale.
Alte cifre importante ale CM 2026
- Golgheter all-time și al turneului: Kylian Mbappé, cu 10 goluri la această ediție și 22 de goluri în total la Cupe Mondiale, depășindu-l pe Messi (21)
- MVP-ul turneului: Rodri (Spania)
- Franța – Anglia 4-6, cel mai spectaculos meci pentru locul 3 din istoria turneelor finale
- A fost prima ediție de Cupă Mondială cu 48 de echipe participante și 104 meciuri, găzduită de SUA, Mexic și Canada
- Spania așteaptă acum ediția din 2030, pe care o va co-găzdui alături de Portugalia și Maroc, ca noua campioană mondială en-titre.
Foto: FIFA
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