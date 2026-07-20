Spania, campioană mondială! O finală decisă în prelungiri, în noaptea în care Messi a spus adio Cupei Mondiale

Spania a cucerit al doilea titlu mondial din istoria sa, învingând Argentina cu scorul de 1-0, după 120 de minute de joc, în fața a peste 80.000 de sp

Spania a cucerit al doilea titlu mondial din istoria sa, învingând Argentina cu scorul de 1-0, după 120 de minute de joc, în fața a peste 80.000 de spectatori pe New York/New Jersey Stadium. A fost o finală tensionată, decisă abia în prelungiri, care a marcat totodată despărțirea lui Lionel Messi de scena Cupei Mondiale.

Prima repriză a fost una tactică, dominată clar de „Furia Roja”, dar fără ocazii mari. Singurul șut pe poartă din primele 25 de minute i-a aparținut lui Lamine Yamal, care a testat reflexele lui Emiliano „Dibu” Martinez încă din minutul 5, după o combinație reușită cu Dani Olmo. Argentina, la rândul ei, s-a bazat pe organizare defensivă și pe contraatac, fără a reuși să pună probleme serioase porții spaniole.

Timpul regulamentar s-a încheiat fără gol, în ciuda presiunii constante exercitate de spanioli prin Yamal, Mikel Oyarzabal și Marc Cucurella. Portarul argentinian a avut o repriză secundă excelentă, menținând scorul alb.

În prelungiri, drama s-a intensificat. Yamal a părut că deschide scorul în minutul 96, dar reușita a fost anulată pentru un fault al lui Merino asupra lui Otamendi. Merino însuși a ratat o ocazie mare în minutul 103, reluând cu capul de la doar șapte metri, pe lângă poartă.

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Golul decisiv a venit în minutul 106: Nico Williams a centrat impecabil, iar Ferran Torres a reluat fără drept de apel, aducând trofeul Spaniei. Argentina a rămas și în inferioritate numerică spre finalul meciului, după eliminarea lui Enzo Fernández în minutul 90+3.

Statistici

Scor final: Spania 1-0 Argentina (0-0 după 90 de minute)

Marcator: Ferran Torres, minutul 106

Spectatori: 80.663

Arbitru: Slavko Vinčić

Argentina nu a avut niciun șut pe poartă până la deschiderea scorului

Spania a devenit prima echipă din istoria turneului care nu a primit gol în șase meciuri consecutive la o singură ediție de Cupă Mondială

Selecționata lui Luis de la Fuente rămâne neînvinsă în ultimele 37 de meciuri disputate.

Messi, lacrimi la ultimul meci mondial

Pentru Lionel Messi, în vârstă de 39 de ani, a fost probabil ultima sa apariție într-o finală de Cupă Mondială. Argentinianul a fost, ca de obicei, motorul echipei sale de-a lungul turneului, terminând cu 8 goluri, la egalitate cu Kylian Mbappé în clasamentul marcatorilor înainte de ultima etapă. A avut ocazii și în prelungirile finalei – un șut cu efect în minutul 115 a ocolit vinclul, iar în minutul 120 a centrat periculos, fără ca Senesi să reușească să împingă mingea în plasă.

La final, starul argentinian nu și-a putut ascunde emoția, iar imaginile cu Messi în lacrimi au făcut înconjurul lumii. A fost a șaptea finală de Cupă Mondială pentru Argentina și a doua consecutivă pentru Messi, după triumful din 2022, dar trofeul i-a scăpat printre degete.

Yamal, revelația turneului

De cealaltă parte, Lamine Yamal, în vârstă de doar 19 ani, a confirmat că este noua față a fotbalului mondial. Duelul dintre el și Messi a fost unul cu încărcătură specială – cei doi s-au întâlnit pentru prima dată pe teren, la o diferență de vârstă considerată cea mai mare într-o finală de Cupă Mondială.

Deși a marcat un singur gol la acest turneu, Yamal a fost cel mai activ jucător spaniol în finală, cu cea mai periculoasă ocazie a primei reprize și implicare constantă în fazele ofensive ale echipei sale.

Alte cifre importante ale CM 2026

Golgheter all-time și al turneului: Kylian Mbappé, cu 10 goluri la această ediție și 22 de goluri în total la Cupe Mondiale, depășindu-l pe Messi (21)

MVP-ul turneului: Rodri (Spania)

Franța – Anglia 4-6, cel mai spectaculos meci pentru locul 3 din istoria turneelor finale

A fost prima ediție de Cupă Mondială cu 48 de echipe participante și 104 meciuri, găzduită de SUA, Mexic și Canada

Spania așteaptă acum ediția din 2030, pe care o va co-găzdui alături de Portugalia și Maroc, ca noua campioană mondială en-titre.

Foto: FIFA