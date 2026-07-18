Spania și Argentina, față în față pentru trofeul Cupei Mondiale de Fotbal 2026

Duminică seară, pe MetLife Stadium din New Jersey, fotbalul își va desemna noul campion mondial. Spania, campioana europeană en titre, se va duela cu

Duminică seară, pe MetLife Stadium din New Jersey, fotbalul își va desemna noul campion mondial. Spania, campioana europeană en titre, se va duela cu Argentina, deținătoarea cupei mondiale, într-o finală care promite mai mult decât un simplu meci de fotbal.

Meciul va începe la ora 3 PM, ora locală. Ora 22:00, ora României.

Drumul până aici n-a fost lin pentru niciuna dintre echipe. Franța a fost eliminată în semifinale de Spania, scor 0-2, printr-un gol din penalty al lui Oyarzabal și o reușită a lui Pedro Porro. De partea cealaltă, Argentina a trecut de Anglia cu 2-1, într-un meci decis abia în minutul 93.

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Pe teren, poveștile personale se împletesc cu miza colectivă. Lionel Messi, la ceea ce ar putea fi ultimul lui act pe o scenă mondială, se va afla față în față cu Lamine Yamal, tânărul care întruchipează viitorul fotbalului spaniol. Un pas simbolic al schimbării de generație, chiar în inima celei mai importante finale a ultimilor ani.

În jurul evenimentului s-a strâns și atenția politică — se vorbește despre prezența președintelui american Donald Trump la meci — dar și ecouri ale unor controverse legate de arbitraj în etapele anterioare ale turneului, care au alimentat dezbaterile din ultimele zile.

Pentru Argentina, o victorie ar însemna apărarea titlului cucerit în 2022. Pentru Spania, ar fi confirmarea statutului de mare putere a fotbalului mondial, după titlul european. Oricum ar fi, MetLife Stadium va găzdui duminică una dintre acele finale care rămân în memoria colectivă mult timp după fluierul final.

Istoricul confruntărilor directe dintre Spania și Argentina:

Total: 5 meciuri oficiale din 1966 până în prezent

Argentina: 3 victorii

Spania: 2 victorii

Egaluri: 0

Meciurile disputate:

1966, Cupa Mondială – Argentina 2-1 Spania

– Argentina 2-1 Spania 2003, Cupa Mondială U20 – Argentina 2-1 Spania

– Argentina 2-1 Spania 2006, amical – Spania 2-1 Argentina

– Spania 2-1 Argentina 2009, amical – Spania 2-1 Argentina

– Spania 2-1 Argentina 2010, amical – Argentina 4-1 Spania (cea mai categorică victorie din istoricul confruntărilor)

Important de precizat: cele două echipe nu s-au întâlnit niciodată într-o finală de Cupă Mondială.

Ultima dată când s-au confruntat a fost acum 16 ani, în 2010, ceea ce face din meciul de mâine practic o premieră pentru generația actuală de jucători — nici Messi, nici Yamal nu au jucat vreodată împotriva acestui adversar la o miză atât de mare.

Un alt detaliu interesant: la Cupa Mondială, singura lor întâlnire directă a fost în 1966, iar Argentina a câștigat atunci. Dacă tendința se repetă, ar fi a doua victorie a Argentinei la Cupa Mondială în fața Spaniei.

Foto: FIFA