Stacey Abrams, candidat democrat: Inflația nu ar fi atât de gravă dacă ne-ați lăsa să ucidem mai mulți bebeluși

Stacey Abrams, candidată democrată la postul de guvernator al Georgiei și scriitoare de romane erotice, a sugerat recent, în cadrul emisiunii „Morning Joe“ de la MSNBC, că dacă femeile ar avea posibilitatea de a-și avorta copiii, nu ar mai fi atât de îngrijorate de creșterea prețurilor la benzină și alimente, informează Elle Purnell, The Federalist.

„Faptul că ai copii este motivul pentru care te îngrijorează prețul combustibilului. Tot din aceeași cauză te îngrijorează cât de mult costă mâncarea“, a spus Abrams.

„Pentru femei, aceasta nu este o problemă simplistă. Nu poți să separi faptul că ești obligată să duci la termen o sarcină nedorită de realitățile economice ale creșterii unui copil“.

Luna trecută, Abrams și-a manifestat clar respingerea față de știința prenatală, negând faptul că bebelușii nenăscuți au bătăi ale inimii la șase săptămâni de gestație și acuzând că tehnologia cu ultrasunete folosește de fapt „un sunet fals, conceput pentru a convinge oamenii că bărbații au dreptul de a prelua controlul asupra corpului unei femei“.

Câteva săptămâni mai târziu, ea a afirmat în mod fals că „nu este adevărat că știm exact când începe sarcina“.

Recenta ei declarație, că ar fi mai bine ca bebelușii să fie uciși – decât să trăiască în familii care suferă repercusiunile inflaționiste ale politicilor democraților – reflectă noul curent de opinie din partidul ei, care a renunțat de mult timp la termenii cheie „sigur, legal și rar“ promovați înainte în discuțiile despre avort.

Pe măsură ce Stânga americană celebrează în mod activ actul uciderii bebelușilor și invită femeile să „strige că au făcut avort“, candidați precum Abrams sunt din ce în ce mai dispuși să afirme clar ceea ce înainte era trecut sub tăcere.

În cazul de față, asta înseamnă să sugereze părinților americani să își ucidă copiii pentru a se descurca mai bine pe plan financiar.

Abrams nu este primul adept al Stângii care propune o astfel de soluție dură, malthusiană pentru problemele economice. Chiar săptămâna trecută, Yahoo! Finance a sugerat că centrele pro-viață, care le dau femeilor posibilitatea de a-și păstra copiii, sunt parțial vinovate de penuria de scutece.

Cu titlul „America se confruntă cu o criză a scutecelor, iar mișcarea anti-avort o înrăutățește“, articolul de succes a ignorat faptul că grupurile pro-viață au distribuit 1,2 milioane de scutece în 2019 și a tras concluzia că femeile îngrijorate de lipsa scutecelor ar trebui mai degrabă „sprijinite“ în alegerea de a-și avorta copiii.

În luna mai, la scurt timp după ce a ajuns în spațiul public informația că Instanța Supremă are de gând să anuleze decizia Roe vs. Wade, Monica Hesse de la The Washington Post a făcut următoarea mențiune, care sugerează că avortul ar putea atenua efectele crizei lapteluli praf pentru bebeluși asupra femeilor:

„…această penurie de lapte praf pentru copii a atins apogeul cam în aceeași perioadă în care s-a aflat că Instanța Supremă va anula Roe vs. Wade. Pe de o parte, femeile sunt obligate să ducă sarcina până la capăt. Dar, pe de altă parte, odată născuți acei copii, e posibil să nu aibă cu ce să-i hrănească“.

Insinuând că femeile ar trebui să aibă posibilitatea de a-și avorta copiii pentru a nu avea probleme cu lipsa laptelui praf, Hesse promovează aceeași narațiune ca Yahoo! Finance și Abrams: că soluția la problemele economice este uciderea ființelor umane, în special a copiilor nenăscuți care nu pot să se apere singuri.

În ciuda faptului că majoritatea alegătorilor sprijină restricțiile privind avortul, cel puțin de la momentul stipulat de legea în cauză în cazul Dobbs ajuns la Curtea Supremă, poziția radicală a permiterii avortului până la momentul nașterii, indiferent de motiv, a devenit platforma de facto a democraților precum Abrams.

Traducere și adaptare

Tribuna.US