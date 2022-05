Stânga demonică e dispusă să distrugă până și Curtea Supremă pentru a putea ucide bebeluși

Printr-o mișcare atroce și fără precedent, Politico a publicat draft al Curții Supreme care indică faptul că instanța supremă este pe cale să anuleze hotărârea favorită a stângii care a creat un așa-numit “drept” la avort: Roe vs Wade.

Este cel mai mare coșmar al Stângii. Ei sunt pe cale să piardă controlul asupra precedentului juridic fals din 1973 care stă la baza platformei și obiectivelor lor. Este decizia care, până în ziua de azi, le permite să își pună în aplicare valorile lor de comoditate, de control al populației și de lingușire prin dezumanizarea copiilor nenăscuți înainte de a-i dezmembra și de a numi acest lucru „împuternicire”, scrie The Federalist.

Probabil că acesta este motivul pentru care au scurs opinia.

Desigur, nu cunoaștem încă toate datele situației actuale, așa că nu știm cine a predat presei documentul – care arată o majoritate de cel puțin 5-4 pentru conservatori în cazul Dobbs. Dar nu este nevoie de Einstein pentru a pune cap la cap acest lucru.

În primul rând, Stânga este disperată. Ei sunt grav căzuți în perspectiva alegerilor de la mijlocul mandatului și au nevoie de ceva care să atragă votul democraților, și nu va fi vorba de economie, politică externă sau Covid. O amenințare la adresa iubitului lor acces la avort ar putea fi biletul de aur.

În al doilea rând, cu o majoritate conservatoare a SCOTUS și cu o opinie publică clară împotriva relelor avortului, Stânga s-a confruntat întotdeauna cu o bătălie grea în cazul Dobbs, dar intimidarea curții ar putea fi o soluție. Este de notorietate faptul că fidelitatea șefului Curții Supreme, John Roberts, este mai degrabă față de propria imagine publică decât față de Constituție, dar cum rămâne cu fețele noi, cum ar fi judecătorii Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh și Amy Coney Barrett? Publicul cunoaște acum pentru prima dată intenția scrisă a trio-ului de a considera Roe drept o lege proastă – dar înainte de a fi publicată. Este o rețetă pentru hărțuire, amenințări și intimidare, pentru a le influența opiniile înainte ca acestea să fie oficializate.

În al treilea rând, știm că Stânga iconoclastă este angajată să dărâme fundații, de la familie și biserică, la monumente și istoria noastră, până la însuși sensul termenului „sex”. Curtea Supremă nu face excepție, iar noi știm acest lucru nu numai pentru că ei spun cu voce tare “Să dăm foc acestui loc”, ci și pentru că, de fiecare dată când își dau seama că nu pot obține ceea ce vor prin legislație, se gândesc la ideea de a umple Curtea Supremă cu activiști progresiști care vor legifera din această poziție.

Dar chiar mai mult decât toate aceste lucruri, cunoaștem și istoria Stângii în ceea ce privește avortul în sine: Ar face absolut orice doar ca să poată ucide copii.

În timpul administrației Obama, stânga s-a folosit de IRS și de șefa sa, Lois Lerner, pentru a persecuta organizațiile non-profit conservatoare. Aceasta a inclus hărțuirea grupurilor pro-viață, care a continuat chiar și după ce scandalul a ieșit la iveală. Pe vremea când era procuror general al Californiei, Xavier Becerra, un extremist pro-avort care acum conduce Departamentul de Sănătate și Servicii Umane al lui Biden, a dat în judecată Little Sisters of the Poor, un ordin de călugărițe care oferă adăpost bătrânilor săraci, pentru acoperirea avortului. Becerra a folosit întreaga putere a statului administrativa împotriva călugărițelor pentru a le constrânge să respecte mandatul de contracepție al Obamacare.

În perioada premergătoare alegerilor din 2016, democrații, inclusiv Hillary Clinton și Barack Obama, l-au spionat pe candidatul de atunci, Donald Trump, ca parte a unui plan de a o aduce pe campioana feministă Clinton la Casa Albă. Când au eșuat în mod spectaculos, Stânga a continuat persecutarea președintelui Trump, care a jurat să nominalizeze judecători care să aplice cu fidelitate Constituția, și a aliaților săi pe toată durata președinției sale, cu mai multe acțiuni de spionaj, investigații vulgare și încercări de a-l înlătura din funcție.

Când Trump a părut că își respectă promisiunea, nominalizându-l pe Kavanaugh, Stânga a inventat o farsă de viol în grup împotriva lui. L-au amenințat cu moartea pe el și familia sa. Au adus martorii falși. L-au târât printr-un proces de confirmare de o răutate inconștientă. L-au aclamat pe acuzatorul său și i-au defăimat numele.

În 2020, când Dreapta a fost energizată pentru a-l realege pe Trump pentru un al doilea mandat, iar Stânga nu avea nimic mai bun decât un Joe Biden incoerent ascuns într-un subsol, au făcut tot ce au putut pentru a truca alegerile împotriva campionului pro-viață și pentru candidatul pro-avort.

Nu s-au abținut de la nimic pentru a acoperi scandalurile familiei Biden prin cenzură flagrantă, i-au interzis președintelui în exercițiu accesul la principalele sale canale de comunicare, au umplut birourile electorale guvernamentale cu agenți democrați finanțați de un oligarh din domeniul tehnologiei și au schimbat sau încălcat în mod ilegal legile electorale pentru a permite votul în masă prin corespondență.

Acestea sunt doar câteva exemple recente. Când Stânga nu reușește să obțină suficiente voturi în Congres pentru a legifera drepturile la avort prin legislație, amenință cu obstrucționismul pentru a reduce pragul de voturi, așa cum a făcut senatorul Bernie Sanders imediat după scurgerea de informații despre Dobbs.

Când Stânga nu mai poate convinge adulții că bebelușii nenăscuți sunt „aglomerări de celule”, recurge la spălarea creierului copiilor, făcându-i să creadă că avortul este minunat. Ei încearcă să forțeze centrele anti-avort să ofere informații pro-avort mamelor însărcinate și suferinde care le trec pragul. Ei lucrează pentru a forța asistentele medicale pro-viață să își încalce conștiința și să ucidă copii oricum, chiar dacă acest lucru le terorizează sufletele. Și aceasta nu este deloc o listă exhaustivă.

Stânga demonică nu se va opri de la nimic pentru a-și apăra ritualul religios de sacrificare a bebelușilor pentru zeul sinelui.

Ieri asta însemna să mărească numărul judecătorilor supremi, dar astăzi pare să însemne pur și simplu să ardă Curtea până la temelii.

Tribuna.US