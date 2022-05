Preoții ruși care critică invadarea Ucrainei continuă să vorbească în ciuda persecuției

Doi preoți ortodocși ruși se opun în mod public invaziei lui Vladimir Putin în Ucraina, deși unul a fost amendat și ar putea ajunge la închisoare dacă va continua să critice pe față războiul, informează Samantha Kamman într-un articol Christian Post.

Părintele Georgy Edelshtein și părintele Ioann Burdin se numără printre preoții Bisericii Ortodoxe Ruse care critică campania militară a Rusiei în Ucraina de când a început, pe 24 februarie.

Capul bisericii, Patriarhul Kirill al Moscovei, a susținut războiul într-o serie de predici, cerând locuitorilor țării să „fie alături“ de autorități și acuzând „dușmanii“ că încearcă să distrugă unitatea dintre Rusia și Ucraina.

Criticând acțiunea Kremlinului, cei doi preoți ortodocși îl critică implicit și pe patriarhul bisericii. Într-un interviu video publicat recent de Agenția France Press, Edelshtein a susținut că Rusia este „agresorul“, iar Ucraina „victima agresiunii“.

„Mă tem că sunt un preot rău. Nu am fost mereu împotriva tuturor războaielor“, a spus el. „Dar n-am fost niciodată de acord cu violențele ce au ca scop acapararea de teritoriu“.

Potrivit relatărilor AFP, protestele celor doi au început pe 25 februarie, la o zi după invazie, când Edelshtein a semnat o scrisoare formulată de Burdin prin care acesta condamna războiul. Scrisoarea a fost postată pe site-ul bisericii lui Burdin din satul Karabanovo, regiunea Kostroma, înainte de a fi ștearsă.

„Sângele poporului ucrainean va rămâne nu numai pe mâinile conducătorilor Rusiei și ale soldaților care execută acest ordin. Sângele lor este pe mâinile fiecăruia dintre noi care aprobă acest război sau păstrează pur și simplu tăcerea“, se preciza în postare.

Un călugăr de rang înalt, mitropolitul Ferapont de Kostroma, a susținut că cei doi sunt singurii care se opun războiului, între ceilalți 160 din regiune, condamnând scrisoarea. Cu toate acestea, cei doi preoți și-au menținut poziția cu privire la operațiunile militare ale Rusiei în Ucraina.

„Responsabilitatea pentru ceea ce se întâmplă nu o are doar cel care a dat ordinul, sau cel care ucide și vărsă sânge, ci toți cei care aprobăm sau nu zicem nimic“, a declarat Burdin într-un interviu pentru AFP.

Preotul a explicat că porunca „Să nu ucizi“ este pentru el la fel de valabilă ca restul celor Zece Porunci date de Dumnezeu.

„Adică nu poate fi interpretată altfel, oricât s-ar strădui cineva, indiferent de modul în care o distorsionează sau o limitează“, a detaliat el.

Pe 6 martie, Burdin, care conduce Biserica Învierea lui Hristos din Karabanovo, a predicat despre pierderile de vieți din războiul în curs înainte ca poliția să-l aresteze în ziua respectivă pentru a fi audiat.

Potrivit Kharkiv Human Rights Protection Group, poliția l-a arestat pe preot pe baza unui nou cod contravențional implementat la începutul lunii martie.

Burdin a fost acuzat că a „discreditat“ armata rusă prin ceea ce a spus despre prezența trupelor rusești în Ucraina și despre bombardarea civililor ucraineni.

Pe 10 martie, Judecătoria Krasnoselsky l-a declarat vinovat și i-a aplicat o amendă de peste 400 de dolari, potrivit AFP. O nouă recidivă pe același subiect se pedepsește cu până la trei ani de închisoare.

Burdin susține că poliția i-a fotografiat casa și mașina. La începutul lunii aprilie, el s-a retras din serviciul activ și se gândește dacă să rămână în biserică.

Edelshtein a menționat că Burdin este „mai curajos decât mine, eu sunt pensionar“ pentru că el nu se confruntă cu nicio sancțiune pentru că a semnat scrisoarea prietenului său. Deși i se permite încă să țină slujbe, Edelshtein s-a retras în mare parte din îndatoririle bisericești.

Pe 1 martie, 280 de preoți și diaconi ai Bisericii Ortodoxe Ruse au cerut, de asemenea, încetarea imediată a invaziei Rusiei în Ucraina. Într-o scrisoare, ei au menționat că „deplâng încercarea la care au fost supuși frații și surorile noastre din Ucraina“.

Potrivit United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights, cel puțin 3.153 de civili au fost uciși în Ucraina de la începutul invaziei ruse, pe 24 februarie. Alți aproximativ 3.000 au fost răniți, în timp ce peste 11 milioane de oameni și-au părăsit locuințele.

Pe 21 martie, Orthodox Public Affairs Committee, grupare ce combate persecuția creștinilor din întreaga lume, a făcut o declarație în care condamnă reacția conducerii ortodoxe ruse la invazie. Gruparea a fost înființată în 2020 și condusă de George Gigicos, care a ocupat funcția de director al White House Office of Presidential Advance în timpul mandatului lui Donald Trump.

„Patriarhul Kiril, posibilul său succesor, Mitropolitul Tihon de Pskov, Mitropolitul Ilarion de Volokomansk, care conduce secțiunea de Relații Publice a Patriarhiei Moscovei; Departamentul de Relații Externe ale Bisericii (DECR) și Pr. Nikolai Balashov, preot în cadrul DECR și vechi complice al lui Kirill, sunt toți implicați nu numai în sprijinirea invadării Ucrainei, ci și în perpetuarea minciunilor guvernului în fața propriului popor“, se precizează în declarație.

Gruparea susține că liderii ortodocși ruși „au abandonat poporul ortodox din Ucraina, care reprezintă 1/3 din turma lor, și sunt la fel de vinovați pentru moartea copiilor și a civililor nevinovați ca și soldații care acționează la ordinele Kremlinului“.

Și OPAC a cerut sancționarea conducerii Bisericii Ortodoxe Ruse, o poziție împărtășită de Arhiepiscopul Yevstratiy al Cernihovului și Nizhyn al Bisericii Autocefale a Ucrainei.

Yevstratiy a insistat ca Kirill, Tihon, Ilarion și Balashov să fie incluși pe lista sancțiunilor internaționale și ucrainene alături de miniștrii ruși, propagandiștii și oligarhii lui Putin. El i-a caracterizat pe cei patru lideri ai bisericii drept „principalii susținători ai ideii ‘Lumii Rusofone’, un plan neo-imperialist care a reprezentat fundalul ideologic al agresiunii ruse asupra Ucrainei“.

Traducere și adaptare

Tribuna.US