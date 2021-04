Statele Republicane câștigă noi locuri în Congres în urma Recensământului din 2020

Statele republicane au câștigat cinci dintre cele șapte noi locuri în Congres, după o realocare bazată pe recensământul din 2020, informează DailyWire.

Texas a câștigat două locuri, iar Carolina de Nord, Florida și Montana câte unul fiecare. Oregon și Colorado au obținut, de asemenea, câte un loc.

California, Michigan, Ohio, Illinois, Pennsylvania, New York și Virginia de Vest au pierdut fiecare câte un loc.

„A început procesul de redesenare a hărților politice ale Americii. Biroul de recensământ a dat startul retrasării granițelor districtuale prin anunțul său de realocare a locurilor în Congres, schimbând numărul de locuri pe care le va avea fiecare stat în Cameră pentru următorul deceniu“, a raportat Politico, adăugând că hărțile congresionale propriu-zise vor fi redesenate cel mai devreme pe la finalul lui 2021.

„Dar repartizarea amplifică transferul populației și al puterii politice de la nord-est la sud-vest, transfer care a început la mijlocul secolului trecut. State precum Texas și Florida continuă să adauge locuri, în timp ce New York, Pennsylvania și Ohio le pierd“, a adăugat Politico.

După cum a remarcat corespondentul The Hill, Reid Wilson, Arizona nu a primit un loc suplimentar, iar Rhode Island nu a pierdut unul. Unii au fost, de asemenea, surprinși că Texasul a câștigat doar două locuri și nu trei.

Democrații din New York și-au exprimat frustrarea după ce se pare că statul a pierdut un loc în Congres datorită lipsei a doar 89 de persoane.

„Statul New York a fost întrecut la limită de Minnesota, cu mai puțin de 100 de persoane, după ce Biroul de Recensământ a publicat cifra populației care va determina componența Congresului pentru următorii 10 ani“, a raportat New York Daily News.

New York Magazine a descris, de asemenea, scorurile strânse între diferite state.

„În cadrul sesiunii de întrebări și răspunsuri ce a urmat după „dezvăluirea“ repartizării, personalul Biroului de Recensământ a explicat că există un scor strâns între Minnesota și New York pentru ultimul loc acordat. Dacă New York-ul ar fi avut doar 89 de persoane în plus la recensământ, și-ar fi păstrat toate cele 27 de locuri în Cameră.

California a fost, de asemenea, destul de aproape de a-și păstra toate cele 53 de districte, iar Arizona tocmai a ratat adăugarea unuia la cele 11 locuri actuale“, a raportat New York Magazine.

Potrivit The Washington Post, recensământul din 2020 arată că populația Statelor Unite a crescut în „al doilea cel mai lent ritm din istorie”.

„Primele cifre care au apărut după recensământul din 2020 arată că la 1 aprilie 2020 – Ziua Recensământului – populația SUA a fost de 331,5 milioane de oameni, o creștere de doar 7,4% între 2010 și 2020.

Este a doua cea mai lentă rată de expansiune de când guvernul a început să facă recensământul, în 1790. În anii 1930, deceniul cu cea mai lentă creștere, rata era de 7,3 la sută“, a menționat Washington Post.

Un alt factor este numărul de persoane care părăsesc statele democrate. De exemplu, conform estimărilor, numărul persoanelor care au plecat din California a fost cu 135.600 mai mare decât al celor care s-au mutat acolo în 2020, „a 12-a oară doar, de la 1900, când statul a înregistrat un deficit de imigrare și al treilea ca mărime înregistrat vreodată“, potrivit CNBC.

