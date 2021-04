Nimeni nu așteaptă permisiunea lui Joe Biden pentru a sărbători 4 iulie

Președintele Biden anunță că dacă nu vă vaccinați suficient de mulți, voi ăștia mai inferiori, este posibil să nu vă permită pe 4 iulie să aveți în vizită trei persoane, purtând măști și stând doar în aer liber. Sau orice altă configurație ridicolă pe care birocrația din domeniul sănătății decide să vă informeze că este „sigură“.

Poate că liberalii din New York, Los Angeles, Washington D.C. și San Francisco iau în continuare în serios aceste proclamații. Nimeni altcineva nu o face însă, analizează PJMedia.

Iată cuvintele lui Biden:

„Pe 11 martie, am prezentat o viziune despre cum ar putea arăta America până pe 4 iulie – o America mult mai aproape de viața normală pe care o aveam cu mai bine de un an în urmă“, a spus Biden.

El a avertizat: „Pentru a sărbători pe 4 iulie independența noastră față de acest virus, împreună cu familia și prietenii, în grupuri mici, mai avem încă multe de făcut în lunile mai și iunie. Cu toții trebuie să purtăm mască până când numărul cazurilor scade, până când toată lumea are șansa să se vaccineze“.

Ca să fim clari, nu toată lumea se vaccinează. Exprimarea ar trebui să fie întotdeauna „până când toată lumea care dorește să se vaccineze are ocazia să o facă“.

Biden și alte persoane morbide ca Dr. Fauci nu par să înțeleagă că puteți fi pro-vaccin și să considerați că viteza și eficacitatea cu care au fost dezvoltate sunt un miracol, dar să evaluați în același timp riscurile împreună cu medicul dumneavoastră și să decideți să nu vă vaccinați.

Eu, cel puțin, nu „ezit privitor la vaccin“, care este poate cea mai stupidă frază de până acum cu care sunt denigrați republicanii ce spun că nu-l vor face. Sunt un adult capabil să mă uit în jur în propria comunitate.

Mi-am revenit deja după COVID-19 și am un istoric de reacții anafilactice. Georgia are în prezent o rată medie pe șapte zile de sub 2.000 de teste pozitive, la o populație de peste 10 milioane. În districtul meu au fost puțin peste 300 de cazuri în două săptămâni. Ultima dată când au fost confirmate decesele pacienților datorită COVID-19, numărul lor era de șapte.

După ce m-am consultat cu medicul meu, care chiar tratează pacienți, spre deosebire de dr. Fauci, am decis că, în prezent, nu există niciun motiv pentru a mă vaccina.

Fraza cheie este „în prezent“. În cazul în care condițiile se schimbă, eu și doctorul meu putem ajunge la o altă concluzie. Cu toate acestea, cercetarea continuă a răspunsului imunitar natural la COVID-19 va juca, fără îndoială, un rol. Și la fel eficacitatea continuă a vaccinului împotriva variantelor emergente.

Vaccinurile anuale împotriva gripei sunt recomandate persoanelor cu risc crescut din cauza numărului de variante care necesită ca sistemul imunitar să vizeze diferite părți ale structurii virusului.

Până la momentul actual, proteina spike selectată pentru vaccinul ARNm pare să fie comună variantelor de COVID-19, făcându-l eficient, ceea ce este o veste fantastică pentru cei vaccinați și cei care s-au recuperat după boală.

Există o presiune din ce în ce mai mare pentru a renunța la obligativitatea purtării măștii în aer liber, deoarece datele privind transmisia în aer liber arată că nu este un vector semnificativ.

Chiar și publicațiile liberale, precum The Atlantic și The New Republic, fac apel la lideri să anuleze mandatele pentru zonele deschise, după ce comediantul Bill Maher a criticat într-un monolog relatările panicoase ale presei.

Recent, Texas Rangers au jucat în fața unui stadion plin la refuz, cu mult mai puțin de 100% conformându-se regulii de purtare a măștii. Două săptămâni mai târziu, nu există raportări ale unor teste pozitive legate de meciul respectiv.

Super Bowl a avut loc în Tampa, Florida, în februarie și rezultatele au fost similare.

Amiralul în retragere Brett Giroir, care era membru al Grupului operativ Coronavirus de la Casa Albă sub președintele Trump, a răspuns la comentariile lui Biden spunând:

„Până în iulie, ar trebui să revenim aproape la normal prin imunitatea de turmă, având în vedere că toată lumea se poate vaccina. Nu știu despre ce realitate vorbește. Părea foarte deconectat de realitate și la ce fază suntem și ce spune știința. Știința spune că întâlnirile în grupuri mici în aer liber sunt în regulă.“

Chiar și liderul minorităților din Senat, Mitch McConnell, a numit baliverne comentariile făcute de Biden:

„Această proclamație ciudată nu corespunde cu știința … Președintele a apărut la televiziunea națională și a pus ștacheta mult mai sus decât a pus-o propriul CDC“, a spus McConnell (R-Ky.) în plen.

„Proclamația președintelui nu corespunde deloc cu ceea ce se întâmplă deja în toată țara. Era un sfat pentru un univers alternativ. Probabil că președintele și consilierii săi trebuie să iasă în lume mai des“, a spus McConnell.

„Americanii deja se întâlnesc în grupuri mici în aer liber, în statele democrate și republicane, în orașele mici și metropole. Țara nu se află în lockdown, așteptând ziua de 4 iulie.“

În unele locuri, chiar mergem la restaurant la capacitate maximă și facem cumpărături fără mască. Nu spune nimănui.

Și dacă câteva sute de oameni dispersați pe mai mulți acri de teren pentru o masă comună, o tocăniță și grătare, se consideră o adunare restrânsă de 4 iulie, voi respecta regulile ca la carte. La fel cum am făcut anul trecut.

Tribuna.US