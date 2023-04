Studiu Harvard: Căsătoria aduce mari beneficii oamenilor

Foro: Mat BrownPexels

Un episod recent al emisiunii „The Briefing“ a doctorului Albert Mohler a atras atenția asupra unui studiu, publicat în revista științifică „Global Epidemiology“, legat de efectul căsătoriei asupra sănătății fizice și emoționale a unui grup de asistente medicale, informează Mae Arthur, Illinois Family Institute.

Studiul, al cărui autori sunt doi cercetători de la Human Flourishing Program din cadrul Universității Harvard, a evidențiat rezultate care: a) confirmă ceea ce majoritatea credincioșilor știu deja despre căsătorie și b) contrazic (și probabil că vor înfuria) feministele și numeroasele forțe progresiste care se opun în prezent unei viziuni tradiționale privind sexul, genul și familia.

Textul studiului, care se intitulează „Tranzițiile maritale la începutul vârstei adulte și sănătatea și bunăstarea ulterioară, la mijlocul și sfârșitul vieții, în rândul asistentelor medicale de sex feminin: O analiză asupra mai multor aspecte“ începe prin a-l cita pe antropologul Joseph Henrich, care declarase:

„Căsătoria reprezintă instituția-cheie pentru majoritatea… societăților și s-ar putea să fie cea mai primitivă dintre instituțiile umane“.

Pentru creștinii care cred în Biblie, această afirmație este cât se poate de clară, deoarece căsătoria este primul construct social pe care îl găsim în Geneză, format înainte de căderea omului (și, prin urmare, „bun“ în ochii lui Dumnezeu)!

De-a lungul mileniilor, observăm că atât comunitățile locale, societățile și chiar națiunile au fost construite pe fundamentul instituției căsătoriei. Familiile sunt, la propriu, comunități în miniatură. Nu numai că mariajul ne obligă să avem grijă de o altă persoană așa cum avem grijă de noi înșine, dar atunci când această uniune include creșterea copiilor, este locul în care se formează viitorii adulți care învață numeroasele fațete ale responsabilității și angajamentului social.

În cadrul studiului, ținând sub control alți factori, cercetătorii au comparat starea de sănătate a femeilor căsătorite, divorțate și a celor care nu au fost niciodată căsătorite. Într-un articol înrudit din Wall Street Journal, aceștia au oferit următorul rezumat al rezultatelor obținute:

„Ceea ce am constatat a fost surprinzător. Femeile care s-au căsătorit în intervalul de timp inițial, inclusiv cele care au divorțat ulterior, au înregistrat un risc cu 35% mai mic de deces, din orice motiv, în perioada de monitorizare, decât cele care nu s-au căsătorit în acea perioadă.

În comparație cu cele care nu s-au căsătorit, femeile căsătorite au avut, de asemenea, un risc mai mic de boli cardiovasculare, mai puțină depresie și singurătate, au fost mai fericite și mai optimiste și au avut un sentiment mai clar cu privire la scopul lor și speranțe“.

Cu alte cuvinte, căsătoria este evident benefică pentru sănătatea fizică și emoțională a femeilor. Incredibil!

Am studiat biologie/pre-medicină și am obținut un master în bioetică. Îmi amintesc că la începutul studiilor mele universitare am simțit că exista o tensiune între știință și credința în Iisus.

Deși nu m-am îndoit niciodată de credința mea, ajunsesem să văd multe teorii științifice ca pe o amenințare la adresa credinței biblice. Imaginați-vă surpriza mea când, de nenumărate ori, am văzut că designul lui Dumnezeu se reflecta în, nu era contrazis de studiul științific. De la psihologie la biologie, de la fiziologie la matematică, intervenția inteligentă a lui Dumnezeu era evidentă.

Există persoane din comunitatea științifică care, din păcate, evită tot mai mult metoda științifică elementară în favoarea influențării subiectelor de cercetare, a observațiilor și a rezultatelor pentru a se potrivi cu agendele lor.

Aceasta nu este știință, ci mai degrabă un mod sofisticat de a minți. În ultimii ani, am văzut din ce în ce mai des această abordare pentru a promova o înțelegere greșită a sexualității, căsătoriei și genului. Acești așa-ziși cercetători nu sunt motivați de o căutare imparțială a adevărului, ci de sentimentele lor.

Acesta este motivul pentru care respectivul studiu de la Harvard este atât de surprinzător și revigorant. Nu ar trebui să ne șocheze să aflăm că subiecții reali dovedesc ceea ce știu deja cei care au o credință ortodoxă în Dumnezeu și în Cuvântul Său, dar iată-ne aici.

Nu știm cât de credincioși sau necredincioși sunt cercetătorii, dar nici nu e necesar în acest context. Indiferent de trecutul lor, acest studiu pare să se ridice la nivelul așteptărilor de rigoare academică.

În lumina abaterii societății noastre de la a prețui și prioritiza căsătoria, autorii studiului încearcă să tragă un semnal de alarmă, spunând: „Având în vedere efectele profunde ale căsătoriei asupra sănătății și bunăstării eșantionului utilizat, este tulburător să ne gândim la eliminarea ei rapidă din viața americană“.

Și continuă: „Concluziile noastre, adăugate la o literatură deja vastă care arată beneficiile căsătoriei, ar trebui să servească drept semnal de alarmă pentru o societate care neagă în mod semnificativ acest element crucial al prosperității“.

Așa cum a subliniat Dr. Mohler în podcastul său, rezultatele acestui studiu ar trebui să îi facă pe creștini să zâmbească, pentru că noi știm deja acest lucru! Prin intermediul unei lucrări academice ca aceasta, chiar și cei care se îndoiesc de utilitatea căsătoriei – dacă sunt cinstiți – trebuie să recunoască faptul că aceasta reprezintă un bun al societății.

Sunt recunoscătoare că tot adevărul este adevărul lui Dumnezeu! Ce mărturie frumoasă pentru lume este faptul că se poate dovedi că această imagine a lui Hristos și a Miresei Sale are un impact pozitiv asupra celor care se angajează să intre în legământ.

Eu și soțul meu suntem căsătoriți de peste șase ani și, în acest timp, am fost binecuvântați cu doi copii. Personal, experimentez în fiecare zi valoarea și beneficiile căsătoriei mele. Văd cum m-a schimbat, îndemnându-mă la sacrificiu de sine radical, spulberându-mi egoismul și mândria, înmuindu-mi inima și oferind copiilor mei un mediu stabil în care să învețe identitatea lor în familia noastră (și în Hristos), cum arată un adult sănătos și care este planul bun al lui Dumnezeu pentru noi.

Voi fi prima care să recunosc că nu fac totul perfect în căsnicie. Dau greș, mă poticnesc și de multe ori trebuie să cer iertare. Dar atât eu, cât și soțul meu, am recunoscut întotdeauna și ne-am întors la adevărul că frumusețea căsniciei nu constă în emoțiile trecătoare, ci în faptul că ne alegem unul pe celălalt zi de zi, minut de minut.

Prin acest angajament și prin această muncă asiduă – și prin toate celelalte beneficii asociate, dovedite științific și nu numai – proclamăm noi lumii că mariajul este, în sine, un lucru bun!

Eu, cel puțin, apreciez curajul acestor cercetători și dedicarea lor de a merge până la capăt pe firul dovezilor. La încheierea segmentului de podcast pe această temă, Dr. Mohler a comentat:

„Nu ne-au spus nimic ce noi, creștinii, să nu fi știut deja, dar este fascinant să vedem că realizează și ei acest lucru și că au curajul de a spune adevărul cu voce tare“.

În ultimul deceniu, aproximativ, conceptul de „înflorire umană“ a fost cooptat de un lobby progresist care nu poate defini termenul „uman“, așa cum nu poate defini cuvinte precum „sex“, „femeie“ sau „familie“.

Acest studiu ne reamintește că, în calitate de credincioși în Cel care le definește pe toate, putem și ar trebui să reluăm subiectul prosperității omului, cu bucurie și încredere. Planul lui Dumnezeu este în continuare bun, iar știința o dovedește.

