În contextul alegerilor parlamentare care se apropie, Departamentul de Stat condamnă orice acțiune care subminează suveranitatea Republicii Moldova

Marți, Statele Unite au condamnat ferm orice încercare de subminare a suveranității Moldovei, reafirmând dreptul națiunii la autodeterminare.

Poziționarea SUA vine în contextul în care președinta Moldovei, Maia Sandu, acuză Rusia că orchestrează o campanie „fără precedent” de interferență în alegerile parlamentare din septembrie.

Departamentul de Stat condamnă interferența Rusiei

Ca răspuns la o întrebare adresată de corespondentul Kyiv Post la Washington, un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat a afirmat: „Condamnăm orice efort de subminare a securității naționale și a suveranității altor națiuni”. Purtătorul de cuvânt a subliniat în continuare: „Moldovenii au dreptul să decidă singuri asupra liderilor lor și asupra viitorului lor”.

Complotul „fără precedent” al Rusiei

Săptămâna trecută, președinta Moldovei, Maia Sandu, a acuzat public Rusia că plănuiește o interferență la scară largă înaintea alegerilor parlamentare din 28 septembrie.

În cadrul unei conferințe de presă la Chișinău, Sandu a avertizat asupra unei strategii pe mai multe fronturi, care implică finanțare ilegală, atacuri cibernetice sofisticate și dezinformare pe scară largă.

„Federația Rusă dorește să controleze Republica Moldova începând din toamnă”, a declarat Sandu, calificând presupusul plan drept „o amenințare directă la adresa securității statului nostru, a suveranității țării și a viitorului european al Moldovei”. Ea a îndemnat atât cetățenii, cât și instituțiile să rămână vigilenți în fața acestor amenințări.

Tactici de interferență identificate

Autoritățile moldovenești au identificat cel puțin zece metode principale de interferență electorală.

Acestea includ utilizarea ilicită a aproximativ 100 de milioane de euro în criptomonede, utilizarea de deepfakes, organizarea de proteste plătite și manipularea opiniei publice prin intermediul clerului afiliat Kremlinului.

Sondajele actuale indică faptul că Partidul Acțiunii și Solidarității al președintelui Sandu deține un avantaj cu 27% din voturi, în apropierea alegerilor din 28 septembrie.

