BREAKING | Trump anunță o întâlnire cu Putin și Zelenski, posibil săptămâna viitoare

Președintele Trump intenționează să se întâlnească personal cu președintele Vladimir Putin al săptămâna viitoare și plănuiește să continue la scurt timp după aceea cu o întâlnire între el, Putin și președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, potrivit unor surse citate de The New York Times.

Donald Trump și-a dezvăluit planurile într-o convorbire telefonică cu liderii europeni miercuri, au declarat sursele. La întâlniri vor participa doar cei trei președinți, fără niciun omolog european. Liderii europeni, care au încercat să joace un rol de coordonare în cadrul întâlnirilor pentru a pune capăt violențelor dintre Rusia și Ucraina, sprijinind în același timp vecinul lor european, par să fi acceptat ceea ce a spus Trump, a declarat una dintre persoanele familiarizate cu convorbirea.

Nu a fost clar imediat dacă Putin sau Zelenski au fost de acord cu planul descris de Trump. Dar președintele Zelenski a participat la convorbirea telefonică a lui Trump cu liderii europeni, declarând ulterior că a avut o „conversație cu președintele Trump” și că poziția sa și a liderilor europeni era că „războiul trebuie să se termine”, dar „într-un mod onest”.

La convorbire au participat și liderul Regatului Unit, cancelarul german și secretarul general al NATO, alături de vicepreședintele JD Vance, secretarul de stat Marco Rubio și emisarul special al lui Trump, Steve Witkoff.

Donald Trump a oferit câteva detalii despre convorbire într-o postare pe rețeaua sa de socializare, spunând că Witkoff s-a întâlnit timp de câteva ore în Rusia cu Putin. El nu a menționat planurile sale pentru propriile summituri.

„După aceea, am informat unii dintre aliații noștri europeni”, a scris Trump pe site-ul său de socializare, Truth Social. „Toată lumea este de acord că acest război trebuie să ia sfârșit și vom depune eforturi în acest sens în zilele și săptămânile următoare. Vă mulțumesc pentru atenția acordată acestei probleme!”

Donald Trump se află de luni de zile într-un impas în eforturile sale de a ajunge la un acord de pace între Rusia și Ucraina, după mai bine de trei ani de război. Trump s-a arătat sceptic față de ajutorul militar acordat de SUA Ucrainei și l-a mustrat pe Zelenski într-o întâlnire dramatică în Biroul Oval, în fața camerelor de filmat, la începutul acestui an. Cu toate acestea, frustrat de ritmul lent al negocierilor cu Rusia, Trump a autorizat recent vânzarea de arme către aliații NATO, destinate Ucrainei.

