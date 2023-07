SUA finanțează unități de poliție sub acoperire în toată lumea pentru combaterea contrabandei

Foto: Pegasus Alderso/Unsplash

SUA se ocupă de probleme care variază de la contrabanda cu heroină la protejarea pangolinilor, urmărind interesele americane atunci când polițiștii obișnuiți nu sunt de încredere.

Operațiunea sub acoperire a decurs perfect. Detectivi ai poliției kenyene, subvenționați de guvernul american, au pretins că vor să cumpere un pangolin viu, un animal pe cale de dispariție, asemănător unui armadillo, a cărui carne se vinde la un preț foarte ridicat în anumite regiuni din Asia, scrie Michael M. Phillips, WSJ.

Un agent sub acoperire kenyan a scos un teanc de bani și l-a invitat pe presupusul lider al bandei de braconieri să finalizeze vânzarea în interiorul unui Land Cruiser negru, închiriat cu fonduri primite de la Fish and Wildlife Service din SUA.

În scurt timp, poliția kenyană a înconjurat SUV-ul și a arestat trei suspecți. Un agent desemnat a se ocupa de pangolin și-a pus mănuși de piele, a prins animalul, care se făcuse ghem pentru a se proteja și l-a pus într-o ladă de lemn căptușită cu material textil.

Arestarea prezumtivilor traficanți de pangolini în luna august, pe coasta kenyană a Oceanului Indian, a fost o mică victorie pentru conservarea faunei sălbatice. Aproximativ 2,7 milioane de pangolini sunt capturați ilegal în Africa în fiecare an, punând specia în pericol de dispariție, potrivit African Wildlife Foundation.

A fost, de asemenea, un exemplu excelent al modului în care agenții americani acționează sub acoperire în străinătate. În peste 12 țări în curs de dezvoltare în care SUA consideră că forțele de poliție sunt atât de corupte încât nu se poate avea încredere în ele, personalul ambasadei americane își creează propriile unități locale de aplicare a legii, selectând fiecare angajat, verificându-le cazierul și încredințându-le misiuni ce corespund intereselor americane.

Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs al Departamentului de Stat american declară că a verificat membrii a 105 unități de poliție din întreaga lume pentru agenții precum Bureau of Diplomatic Security, FBI (Federal Bureau of Investigation) și Department of Homeland Security.

Pentru că unele agenții își verifică singure oamenii, Departamentul de Stat a precizat că nu este în măsură să ofere o cifră exactă privind echipele aliate cu SUA sau numărul de agenți pe care îi utilizează. Acesta a adăugat că nu există un birou central care să monitorizeze toate activitățile acestor unități sau totalul fondurilor guvernamentale care le sunt alocate.

Bureau of Diplomatic Security al Departamentului de Stat declară că dispune de 16 echipe acreditate, înființate în baza unor acorduri cu diferite guverne, începând din Peru și până în Filipine. Fish and Wildlife Service finanțează astfel de unități în Uganda și Nigeria.

În Kenya, FBI, Homeland Security, Drug Enforcement Administration și Fish and Wildlife Service au fiecare propriii agenți verificați de către Kenyan Directorate of Criminal Investigation.

Aceste unități se ocupă de cazuri care variază de la contrabanda cu heroină la falsificarea pașapoartelor și a vizelor, până la traficul de persoane și acte de violență împotriva cetățenilor americani. Agenții americani detașați la Ambasada SUA din Nairobi nu au dreptul săoepreze arestări în Kenya, dar partenerii lor locali au.

Autoritățile kenyene țin să sublinieze faptul că aceste echipe răspund în ultimă instanță în fața lui Mohamed Amin, șeful serviciului de investigații din Kenya, în conformitate cu legislația locală și acordurile dintre SUA și Kenya care au făcut posibilă înființarea lor.

Pe teren, polițiștii kenyeni acționează adesea la îndrumarea oficialilor ambasadei SUA.

„Noi deținem controlul asupra operațiunilor, în cea mai mare parte“, a declarat agentul special Ryan Williams de la Bureau of Diplomatic Security al Departamentului de Stat, care a condus o unitate de poliție kenyană formată din cinci oameni din cadrul ambasadei SUA din Nairobi.

Polițiștii kenyeni sunt supuși unui test poligraf înainte de a li se oferi un post în cadrul unității speciale.

Rețeaua globală de astfel de unități de poliție în străinătate, controlate de SUA, este puțin cunoscută și detalii despre existența ei nu prea ajung la urechile publicului. Unii kenyeni care știu de existența acestor unități sunt revoltați de ideea că străinii exercită atât de multă influență în ceea ce privește aplicarea legii la nivel național.

„Ei nu au autonomie“, a declarat Murigi Kamande, avocatul presupușilor traficanți de pangolini, despre agenții speciali.

„Practic, ei acționează la ordinul unei națiuni străine. Nu este normal“.

DEA a fost pionierul acestei strategii în timpul războaielor pentru cocaină din Columbia, Bolivia și Peru din anii 1980. Agenții americani de narcotice aflați acolo, frustrați de influența cartelurilor de droguri asupra poliției locale, și-au asumat sarcina de a identifica ofițerii în care simțeau că pot avea încredere, potrivit cercetărilor efectuate la acea vreme de Ethan Nadelmann, pe atunci profesor la Princeton.

La vremea respectivă, capacitatea DEA de a menține unitățile speciale curate și eficiente depindea de o presiune diplomatică puternică din partea guvernului american, a constatat Nadelmann.

În prezent, practica a devenit o rutină pentru toate agențiile americane de aplicare a legii și s-a extins la nivel global. Unitățile funcționează în baza unor acorduri între SUA și autoritățile locale.

În luna mai, o unitate acreditată a ambasadei americane din Guyana, țară sud-americană, a participat la depistarea și arestarea unui bărbat căutat în Statele Unite pentru agresiune sexuală asupra unui copil, potrivit Departamentului de Stat.

O unitate din Columbia a dezmembrat o rețea de trafic de persoane ce funcționa în șapte orașe, care cerea între 4.000 și 5.000 de dolari pe cap de migrant pentru a le oferi documente false cu care să obțină vize americane, potrivit autorităților columbiene și americane.

Ofițerii kenyeni care reușesc să obțină poziții în unitățile speciale beneficiază de cursuri de instruire avansate, de prestigiul de a face parte dintr-o echipă de elită și, în funcție de unitate, până la dublul salariului lor obișnuit. Agențiile americane le furnizează informații pe care acestea nu le-ar putea împărtăși cu poliția kenyană standard.

„Beneficiile unor astfel de colaborări și parteneriate sunt imense, cele mai importante fiind asigurarea siguranței și securității oamenilor pe care îi deservim“, a declarat inspectorul Mike Mugo, un purtător de cuvânt al Kenyan Directorate of Criminal Investigations (DCI).

Unitățile speciale au în general performanțe mult mai bune decât poliția locală, reușind să facă mai multe arestări, puneri sub acuzare și condamnări, potrivit unui reprezentant al Ambasadei SUA din Nairobi.

Au existat câteva cazuri în care agenții din unitățile respective s-au dovedit a fi corupți, dar purtătorul de cuvânt al ambasadei a declarat că „aceștia au fost rapid identificați, eliminați și înlocuiți înainte de a avea un impact semnificativ“.

Polițiști kenyeni au fost de obicei descoperiți prin teste repetate cu detectorul de minciuni, a precizat purtătorul de cuvânt.

Mugo, purtătorul de cuvânt al DCI kenyan, a declarat că nu știe să fi existat cazuri în care agenții speciali să fi compromis investigații sau să fi comis alte acte de corupție.

Nu cu mult timp în urmă, șeful DCI, Amin, a apărut alături de ambasadorul american Meg Whitman pentru a anunța recompense financiare din partea SUA pentru suspecții de terorism dați în urmărire și pentru a prezida distrugerea a tone de lemn de santal presupus a fi provenit din contrabandă, acest tip de copac fiind pe cale de dispariție.

Serviciul Național de Poliție din Kenya a fost criticat de către organizațiile civile și de către politicieni pentru corupția endemică și alte probleme grave. Polițiștii rutieri obișnuiesc să ceară mită de la șoferi.

Președintele țării, William Ruto, a acuzat Trupele de Elită ale DCI de uciderea unor persoane fără a avea loc un proces și a desființat respectiva unitate anul trecut.

„Nu putem nega faptul că avem câțiva ofițeri de poliție corupți în rândurile noastre, la fel cum există și în alte profesii“, a declarat Mugo, purtătorul de cuvânt al DCI.

În orice caz, prima regulă pentru unitățile de elită kenyene alocate Ambasadei SUA este că nu au voie să dezvăluie planul poliției locale. Agenții certificați știu că, dacă se află detalii despre o operațiune, s-ar putea ca atunci când ajung să o execute, fildeșul de elefant să fie ascuns sau pașapoartele americane false distruse.

„Chiar și poliția ne este uneori dușman“, a declarat inspectorul Josphine Korir, care conduce echipa kenyană de combatere a infracționalității implicând animale sălbatice, formată din nouă ofițeri.

Echipa ei este finanțată de către U.S. Fish and Wildlife Service, care, potrivit legislației americane, are obligația de a combate traficul de specii protejate.

Echipa de securitate diplomatică kenyană condusă de agentul Williams de la Ambasada SUA se concentrează pe bandele care falsifică pașapoarte americane. Tot mai des, agenții au ajuns să salveze tineri somalezo-americani din centre care se prezintă părinților disperați din Diaspora drept experți în terapia antidrog și educație islamică, dar care pot fi abuzive.

În septembrie, Williams a primit un pont că cetățeni americani erau reținuți împotriva voinței lor la Centrul de reabilitare Mustaqim din cartierul Eastleigh din Nairobi, cu populație majoritar somaleză.

Ambasada SUA consideră că zona dens populată este prea periculoasă pentru americani, așa că Williams nu putea efectua personal raidul.

Echipa sa kenyană a pregătit SUV-uri neînregistrate la o secție de poliție din apropiere, dar nu a spus nimic comandantului secției despre detaliile operațiunii. Anterior, făcuseră două razii în centrele de dezintoxicare doar pentru a constata că personalul fusese informat și îi mutase pe americani în altă parte.

De data aceasta, o echipă de recunoaștere formată din kenyeni s-a postat în fața centrului de reabilitare, urmărind cine venea și cine pleca. Apoi a sosit echipa de poliție care a făcut raidul, pretinzând că sunt oficiali din domeniul sănătății care efectuează o inspecție de rutină.

Agenții au pătruns cu forța în curtea interioară încuiată cu lacăt, unde zeci de bărbați tineri rătăceau fără țintă sau stăteau pe genunchi rugându-se. Detectivii au cerut personalului să îi identifice pe pacienții străini.

Printre aceștia se afla un tânăr subțirel de 16 ani, îmbrăcat într-un hanorac North Face. Era născut în Minneapolis și a declarat că mama sa îl dusese în cătușe la Mustaqim cu șase săptămâni mai devreme, datorită derapajelor sale de comportament.

„Credea că e locul potrivit“, a explicat băiatul. În schimb, potrivit declarațiilor pacienților, erau bătuți și legați frecvent cu lanțuri.

Directorul centrului, Ahmed Mohamed Abdi, a negat acuzațiile lor. „Atât timp cât cineva este aici, se va plânge de ceva“, a spus el, deși a recunoscut că pacienții care nu se conformează învățăturilor islamice sunt închiși într-o cameră drept pedeapsă.

Detectivii au urcat doi americani și doi britanici în vehicule și i-au condus la o secție de poliție. Pe tinerii somalo-kenyeni, bărbați și femei, i-au lăsat la centru, în ciuda solicitărilor acestora de a părăsi locația. Ambasada SUA a contactat Înaltul Comisariat al Marii Britanii pentru a se ocupa de cetățenii lor și le-a asigurat americanilor camere de hotel pentru o noapte și bilete de întoarcere în SUA.

Inspectorul Korir, comandantul unității de protecție a faunei sălbatice finanțată de SUA, a crescut în Kenya, în zona Great Rift Valley, unde străbătea câmpiile în căutare de impala și dik-dik, niște antilope minuscule cu ochi neverosimil de mari.

A studiat managementul faunei sălbatice și s-a alăturat poliției în 2013, când a aflat că existau posturi pentru absolvenții cu diplome în domeniul protecției faunei și silviculturii. Consilierul echipei sale este un fost agent al Agenției Naționale de Combatere a Infracționalității din Marea Britanie, plătit de U.S. Fish and Wildlife Service prin intermediul unei organizații nonprofit din New York, Focused Conservation.

În urmă cu un an, Ambasada SUA din Nairobi a anunțat o recompensă de 1 milion de dolari pentru informații care să ducă la capturarea lui Abdi Hussein Ahmed, pus sub acuzare într-un tribunal federal din New York pentru traficarea a 10 tone de colți de elefant, 200 de kilograme de corn de rinocer și 10 kilograme de heroină.

Ahmed, un kenyan, ar fi fost ultimul membru al unei bande de contrabandiști formată din cinci persoane, care se afla încă în libertate. Agenții de informații kenyeni au descoperit că acesta se ascundea în Meru, un oraș de la poalele Muntelui Kenya.

La începutul lunii august, un agent al serviciilor de informații kenyene, căruia i s-a alăturat un agent Fish and Wildlife din cadrul Ambasadei SUA și consilierul britanic, a informat unitatea lui Korir la sediul secret al acesteia din Nairobi. Ea a trimis o echipă în Meru și a așteptat să fie sunată. „Când colegii sunt pe teren, nu-ți arde să dormi“, a explicat ea.

În noaptea respectivă, unul dintre oamenii ei a sunat cu vestea că echipa îl arestase pe Ahmed într-o casă închiriată, confiscându-i telefonul, hainele și Coranul ca posibile probe. Lui Korir i-a venit imediat în minte recompensa oferită de Departamentul de Stat, pentru ca mai târziu să realizeze că forțele de ordine nu sunt eligibile.

Echipa l-a transportat de urgență pe Ahmed la Nairobi, unde agenți americani DEA, FBI și Fish and Wildlife au luat parte la interogatoriu. O lună mai târziu, trei agenți americani de la Fish and Wildlife l-au escortat pe Ahmed în avionul spre New York.

Acesta a pledat vinovat la acuzația de conspirație în vederea traficului de animale sălbatice și de narcotice, potrivit documentelor judiciare. El a fost condamnat în luna mai la patru ani de închisoare.

Echipa lui Korir, care investighează și traficul de plante pe cale de dispariție, a mai obținut o victorie în septembrie, când poliția a fost avertizată că Calvin Juma Boy Ombata, un ofițer superior al DCI care nu făcea parte dintr-o unitate validată de SUA, făcea contrabandă cu lemn de santal în regiunea Samburu, Kenya.

Lemnul de santal, care este folosit la fabricarea parfumurilor, a săpunului și în medicina tradițională, a dispărut aproape cu totul din Uganda și Tanzania, iar în Kenya este considerat pe cale de dispariție.

Korir a format o echipă de agenți și a condus șapte ore până în Samburu. Au descoperit 13,5 tone de lemn de santal în două vehicule la locuința lui Juma, precum și o carabină și muniție, a declarat Korir.

Juma a pledat nevinovat și este în prezent judecat în Nairobi. El ar putea fi sancționat cu o amendă de aproximativ 21.000 de dolari sau cinci ani de închisoare, potrivit avocatului său. Juma a declarat că lemnul nu era al lui și că o mare parte din el era o probă dintr-un caz de contrabandă pe care el însuși îl investiga, a precizat avocatul.

Cele trei persoane acuzate de braconaj de pangolini și arestate în luna august au pledat nevinovat în fața instanței kenyene. Ei riscă o pedeapsă de cel puțin trei ani de închisoare dacă vor fi condamnați, potrivit avocatului lor.

La fel ca majoritatea kenyenilor, judecătorul care a prezidat ședința nu a văzut niciodată un pangolin. În timpul unei audieri, consilierul de poliție finanțat de SUA a căutat pe Google termenul „pangolin“ și s-a apropiat de judecător pentru a-i arăta despre ce era vorba în cazul respectiv.

Animalul, care cântărea în jur de 13 kilograme, avea o valoare de piață de 30.000 de dolari, potrivit unui document al instanței.

Agenții responsabili cu protejarea faunei sălbatice au aplicat pangolinului salvat un dispozitiv de urmărire și l-au eliberat într-o pădure. Ulterior, pangolinul a fost detectat în viață, dar fără dispozitiv; polițiștii suspectează că de vină pentru dispariția lui ar fi fost o hienă.

