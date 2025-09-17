SUA investesc 130 de milioane de dolari în securitatea energetică a Rep. Moldova

Guvernul Statelor Unite ale Americii va investi 130 de milioane de dolari pentru construcția integrală a liniei electrice de înaltă tensiune Strășeni

Guvernul Statelor Unite ale Americii va investi 130 de milioane de dolari pentru construcția integrală a liniei electrice de înaltă tensiune Strășeni – Gutinaș. Anunțul a fost făcut miercuri de prim-ministrul Moldovei, Dorin Recean. Noul proiect scoate Republica Moldova de sub influența și șantajul energetic rusesc.

„Astăzi anunț un pas important pentru securitatea energetică a Republicii Moldova. Datorită parteneriatului pentru investiții cu Statele Unite ale Americii, vom construi linia Strășeni-Gutinaș – o nouă conexiune care înseamnă eliminarea șantajului energetic și garanția energiei electrice. Cu o investiție în valoare de 130 de milioane de dolari a Guvernului Statelor Unite ale Americii, vom construi linia de înaltă tensiune Strășeni–Gutinaș”, a precizat premierul.

Linia va avea o lungime de 190 km și va conecta direct Republica Moldova de România și de rețeaua energetică europeană.

Până recent, Republica Moldova era dependentă de curentul electric produs la centrala de la Cuciurgan, care este controlată de Rusia prin regimul separatist de la Tiraspol.

„Guvernul Statelor Unite ale Americii a aprobat o finanțare nerambursabilă de 130 de milioane de dolari pentru construcția liniei electrice de înaltă tensiune Strășeni–Gutinaș (România). Noua conexiune, de 190 km, va lega Moldova de rețeaua europeană și, împreună cu linia Chișinău–Vulcănești, care va fi finalizată în acest an, și proiectul Bălți–Suceava aflat în pregătire, marchează un pas decisiv spre securitatea energetică a țării. Această investiție, foarte importantă pentru Moldova, va consolida cooperarea economică și în domeniul energetic cu Statele Unite ale Americii”, a declarat președinta țării, Maia Sandu.

