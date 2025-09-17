Emisarul lui Trump pentru Ucraina: „Rusia pierde, de fapt, acest război”

Emisarul special al lui Donald Trump pentru Ucraina, generalul în rezervă Keith Kellogg, a declarat că Rusia pierde războiul pe care l-a început în 20

Emisarul special al lui Donald Trump pentru Ucraina, generalul în rezervă Keith Kellogg, a declarat că Rusia pierde războiul pe care l-a început în 2022 și că Ucraina s-a adaptat la acest război cu drone.

Luni, emisarul special al președintelui, Keith Kellogg, a declarat că el și șeful Comisiei șefilor de stat major l-au informat recent președintele Trump că Rusia pierde războiul împotriva Ucrainei, întrucât Moscova a înregistrat peste 1 milion de victime, cucerind mai puțin de 1% din teritoriul ucrainean din noiembrie 2022.

În cadrul Conferinței europene de securitate de la Yalta, desfășurată la Kiev, Kellogg a dezvăluit că el și președintele comitetului, generalul Dan Caine, l-au asigurat pe președintele Trump de poziția șovăitoare a Moscovei în urmă cu aproximativ șase săptămâni, cu puțin timp înainte de întâlnirea lui Trump cu președintele rus Vladimir Putin în Alaska.

„Dacă Putin crede că Rusia câștigă, definiția lui pentru câștig și definiția mea pentru câștig sunt două lucruri complet diferite”, a spus Kellogg. „Dacă ar fi câștigat, ar fi fost la Kiev. Dacă ar fi câștigat, ar fi fost la vest de râul Dnipro. Dacă ar fi câștigat, ar fi fost la Odessa. Dacă ar fi câștigat, ar fi schimbat guvernul. „De fapt, Rusia pierde acest război”, a adăugat el.

Kellogg a vorbit despre avansul trupelor rusești în Donbas și a spus că lipsite de importanță. „Dacă luăm în considerare avansarea în metri, nu în kilometri, atunci da, este un succes. Dar costul pe care îl suportă este enorm”, a spus el.

Kellogg a spus că a văzut europenii „ridicându-se la înălțime așteptărilor” și a subliniat că războiul era, în esență, războiul Europei, deoarece se desfășura în curtea Europei.

În timpul unei discuții recente în Biroul Oval despre presupusa supremație a armatei ruse, el a declarat în cadrul conferinței: „Le-am spus celor prezenți în cameră: «O să le dăm o lecție». Prin asta vreau să spun să nu luați declarațiile lor ca atare. Nu sunt atât de buni pe cât spune Putin. Și acord un mare credit armatei ucrainene, deoarece i-a coborât cu câteva trepte”.

Cu toate acestea, Kellogg admite că Moscova a înregistrat unele progrese teritoriale minore în estul Ucrainei, dar a afirmat că pierderile sale depășesc cu mult orice câștiguri.

Din punct de vedere al forței umane, costul pentru Rusia a fost „cu mult peste un milion”, dacă luăm în considerare numărul total de soldați morți și răniți, a spus el, menționând că Uniunea Sovietică a părăsit Afganistanul după ce a pierdut 18.000 de soldați.

„Dacă ne gândim bine, aceste cifre sunt comparabile cu cele din al Doilea Război Mondial. Pierderile sunt uimitoare”, a spus el. „… Scoate tancurile din depozite, din muzee, pentru a le pune pe linia de luptă. Nu pot opera în mișcări mari, deoarece ucrainenii îi vor ucide. Iar ucrainenii luptă cu vitejie acolo”. „Deci, cred că rușii câștigă? Putin spune asta, iar eu cred că Occidentul trebuie să riposteze și să spună: «Nu, nu câștigați»”.

Kellogg a felicitat armata ucraineană pentru că a „slăbit puțin” forțele Moscovei, subliniind că nimeni „nu ar trebui să se teamă de armata rusă”.

„Este o putere nucleară, da, sunt de acord cu asta. Dar nu cred că au capacitatea pe care o aveau înainte, de a mărșălui spre Berlin sau în orice alt loc”, a mai spus el.

Foto: Keith Kellogg/X

