SUA își trimit cea mai mare navă de război în Orientul Mijlociu

USS Gerald R. Ford se va alătura unui alt portavion și altor nouă nave de război Pentagonul trimite cel mai mare și mai avansat portavion al Marine

USS Gerald R. Ford se va alătura unui alt portavion și altor nouă nave de război

Pentagonul trimite cel mai mare și mai avansat portavion al Marinei în Orientul Mijlociu, în contextul în care SUA intensifică planurile pentru un potențial atac asupra Iranului, au declarat doi oficiali americani.

Grupul de luptă al portavionului USS Gerald R. Ford se deplasează în regiune după ce a petrecut câteva luni în Caraibe și Marea Mediterană. Acesta se va alătura portavionului USS Abraham Lincoln și altor nouă nave de război care operează deja în Orientul Mijlociu.

Măsura vine în contextul în care președintele Trump intensifică presiunea asupra Iranului pentru a face concesii în privința programului său nuclear. Oficialii din SUA și Iran au purtat o primă rundă de negocieri săptămâna trecută, iar Trump a indicat că este deschis la încheierea unui acord cu Teheranul pentru a evita acțiunea militară.

„Ei vor să încheie un acord, așa cum ar trebui să vrea să încheie un acord”, a declarat Trump reporterilor săptămâna trecută. „Ei cunosc consecințele dacă nu o fac. Dacă nu încheie un acord, consecințele vor fi foarte grave. Așa că vom vedea ce se va întâmpla”.

Desfășurarea, raportată anterior de New York Times, marchează o altă misiune importantă pentru portavion și echipajul său, care sunt departe de casă de mai bine de 200 de zile. Nava a fost redirecționată din Marea Mediterană către Caraibe în octombrie pentru a sprijini confiscarea petrolierelor și operațiunea SUA de capturare a fostului lider venezuelean Nicolás Maduro.

USS Gerald R. Ford este cel mai avansat portavion al United States Navy și nava principală a clasei Ford, proiectată pentru a oferi o putere navală superioară și eficiență operațională crescută. Echipat cu sistemul electromagnetic de lansare a aeronavelor (EMALS), care înlocuiește catapultele cu abur, portavionul poate lansa mai rapid și mai eficient o gamă variată de aeronave, inclusiv avioane de luptă moderne și drone. Dispune de un reactor nuclear de nouă generație care îi oferă autonomie extinsă și o capacitate energetică sporită pentru sisteme avansate, precum radare de ultimă generație și arme defensive moderne. Designul optimizat al punții de zbor permite un număr mai mare de ieșiri aeriene pe zi comparativ cu clasele anterioare, iar automatizarea ridicată reduce necesarul de echipaj, crescând eficiența și reducând costurile pe termen lung.

Noile ordine ale portavionului marchează, de asemenea, o reorientare a atenției SUA către Orientul Mijlociu, după pivotarea administrației Trump către emisfera vestică. Când Ford a fost trimis în Caraibe în toamnă, a fost pentru prima dată în ultimele decenii când nu a existat niciun portavion în Comandamentul Central al SUA, sediul forțelor americane din Orientul Mijlociu, sau în Comandamentul European al SUA.

Oficialii marinei și-au exprimat îngrijorarea cu privire la presiunea pe care o altă prelungire a desfășurării ar putea-o exercita asupra marinarilor, dar portavionul are un palmares solid și poate sprijini operațiuni de luptă suplimentare, dacă este necesar, spun ei.

Ford va aduce zeci de avioane de vânătoare și avioane de supraveghere în regiune și va permite comandanților să efectueze atacuri aeriene la o frecvență mai mare. Pe lângă mutarea navelor de război, SUA au trimis, de asemenea, zeci de avioane și mai multe sisteme de apărare aeriană la bazele din Orientul Mijlociu.

Share this: Facebook

X

