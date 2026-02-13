Vladimir Putin nu știa cât de bine îi era

Liderul rus a obținut lumea pe care și-o dorea – și aceasta amenință acum să-l zdrobească

The Atlantic analizează cum președintele rus Vladimir Putin și-a dorit o lume multipolară în care dominația globală a Statelor Unite să se destrame – doar pentru a descoperi că această nouă ordine internațională, promovată în parte de politicile externe ale lui Donald Trump, s-ar putea dovedi mai puțin avantajoasă pentru Rusia decât ordinea mondială condusă de SUA pe care el a criticat-o îndelung. Articolul, semnat de Thomas Graham și Alan Cullison, explorează modul în care resursele și influența Moscovei au fost puse la încercare într-un context global în schimbare și cum intențiile lui Putin ar putea avea consecințe contrare așteptărilor sale.

Timp de decenii, președintele rus Vladimir Putin a criticat vehement lumea pe care Statele Unite au construit-o după Războiul Rece. În viziunea sa, o ordine internațională condusă de o singură putere ar fi un obstacol pentru Rusia și ar genera conflicte inutile, mai ales când acea putere era la fel de egoistă și duplicitară ca America.

Acum, Donald Trump demontează ordinea pe care Putin o detesta de atâta timp, iar în locul ei se conturează o nouă lume multipolară. Putin credea că poate ajunge în vârful unui astfel de sistem, în care puterea economică și militară brută depășește diplomația și alianțele. Dar s-a înșelat: normele și instituțiile ordinii postbelice mascaseră de fapt vulnerabilitățile Rusiei. Putin a obținut lumea pe care și-o dorea – și aceasta amenință să-l zdrobească.

Moscova a presupus că imensul său arsenal nuclear, resursele naturale fără egal și teritoriul extins din inima Eurasiei vor menține Rusia competitivă față de China și Statele Unite. Dar aceste atuuri nu au reușit să încetinească declinul rapid al țării. Economia Rusiei este, în cel mai bun caz, de patru ori mai mică decât cea a Chinei și a Americii, iar diferența este în creștere. În același timp, Rusia riscă să devină o simplă amintire în cursa pentru supremația tehnologică în domeniul inteligenței artificiale, biotehnologiei și calculului cuantic. Economia și baza tehnologică a țării pierd încet teren în fața Indiei.

Pentru a demonstra că puterea sa este încă sigură, Putin a promovat un parteneriat strategic amplu cu China, pe care Rusia a încercat să îl consolideze în special începând cu 2022. Însă relația nu a îndeplinit așteptările sale. Comerțul bilateral a crescut la început, dar acum pare să fi atins un plafon. China a investit puțin în economia Rusiei, și nicidecum la fel de mult cât a retras Occidentul după invazia pe scară largă a Ucrainei de către Putin.

Deoarece Rusia are puțini alți parteneri comerciali importanți, China pare să aibă puterea de a negocia cu fermitate: negocierile privind acordurile energetice – unul dintre ele, numit Power of Siberia 2, ar urma să aducă gaz natural rusesc în China – au stagnat deoarece Moscova nu a reușit să convingă Beijingul să acopere o parte suficientă din costuri.

Războiul din Ucraina nu a făcut decât să adâncească dezavantajele Rusiei. Înainte de februarie 2022, unii observatori considerau că Rusia era una dintre principalele puteri militare ale lumii – o evaluare pe care Ucraina a răsturnat-o rapid. Conflictul se prelungește acum mai mult decât campania Uniunii Sovietice împotriva Germaniei naziste și a provocat peste 1 milion de victime ruse, agravând criza demografică cronică a țării. Chiar dacă Putin va reuși să cucerească teritorii suplimentare, majoritatea vor fi orașe bombardate și terenuri pustii. Reconstrucția acestora ar necesita miliarde de dolari pe care Rusia nu îi are și pe care este puțin probabil să îi primească de la alții.

Pe măsură ce Putin continuă să investească resurse în război, el pierde sprijinul și influența internațională. Partenerii de lungă durată ai Rusiei în Siria și Venezuela au fost îndepărtați de la putere. Între timp, fostele state sovietice s-au reorientat de la Moscova către țările occidentale. Armenia și Azerbaidjanul au apelat la Trump pentru a rezolva o dispută aprinsă privind un coridor de transport. Kazahstanul și Uzbekistanul își consolidează legăturile cu Washingtonul. Moldova și-a accelerat orientarea politică către Europa. Putin credea că sfârșitul ordinii conduse de SUA îl va ajuta să-și consolideze puterea în spațiul fostului bloc sovietic. Dar Rusia a fost prea slabă și ineficientă pentru a profita de această situație.

Putin a presupus, de asemenea, că o lume multipolară îl va elibera de interferența americană. Și, într-adevăr, Trump a făcut unele concesii Moscovei. Concilierea sa nu se extinde însă la sectorul energetic al Rusiei, fundamentul economiei sale: toamna trecută, Trump a impus sancțiuni ample împotriva Rosneft și Lukoil, cei mai mari doi producători de petrol ai țării.

Statele Unite au intensificat, de asemenea, măsurile împotriva tancurilor petroliere clandestine, amenințând un canal principal pe care Rusia l-a utilizat pentru a eluda sancțiunile asupra vânzărilor sale de petrol. Planurile lui Trump de a revigora sectorul petrolier din Venezuela ar putea, de asemenea, să afecteze Rusia. Punerea în aplicare a acestor planuri s-ar putea dovedi mai complicată decât anticipează Trump, dar ar putea determina scăderea prețurilor petrolului rusesc sub nivelul pe care bugetul federal îl poate susține.

Moscova se află la mila unui președinte american care ocolește canalele tradiționale de putere și elimină constrângerile care odinioară reglementau utilizarea acestora. De exemplu, Trump ar putea încerca să folosească recentul său Consiliu de Pace pentru a ocoli Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite – și dreptul de veto al Rusiei – și să-și impună politica preferată în Orientul Mijlociu, erodând influența Moscovei în regiune. Mai mult, datorită deciziilor luate atât de Trump, cât și de Putin, cele două puteri nu mai au niciun acord funcțional de control al armamentului. Fără acestea, Trump ar putea alege să accelereze programul său de apărare antirachetă „Golden Dome”, despre care Rusia se teme că ar putea submina propria sa capacitate de descurajare nucleară.

Disprețul lui Trump față de alianțele și normele internaționale a început, de asemenea, să remodeleze Europa într-un mod care ar putea exacerba slăbiciunea Rusiei. Pe măsură ce garanțiile de securitate ale SUA se diminuează, țările europene își dezvoltă capacitățile de putere militară. Germania a alocat 100 de miliarde de euro pentru modernizarea armatei sale, iar Polonia își consolidează forțele armate cu scopul de a ajunge la 300.000 de soldați. Putin dorește de mult timp să divizeze SUA și Europa. Dar s-ar putea să descopere în curând că continentul – care, în ansamblu, depășește Rusia în ceea ce privește populația și bogăția – reprezintă o provocare semnificativă, chiar dacă nu aparține unei alianțe dominate de SUA.

Cu puțin timp înainte de a deveni președinte în 2000, Putin a publicat un manifest în care explica cum Rusia ar putea evita să cadă pe locul al doilea sau al treilea în clasamentul puterilor mondiale. El insista că leadershipul global al Americii împiedica Moscova să avanseze. În realitate, el nu știa cât de bine îi era.

