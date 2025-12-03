SUA suspendă toate cererile de imigrare din 19 țări. Lista statelor vizate

Administraţia Trump a anunţat că suspendă toate cererile de imigrare, inclusiv procesarea green card-urilor şi a cetăţeniei americane, depuse de imigr

Administraţia Trump a anunţat că suspendă toate cererile de imigrare, inclusiv procesarea green card-urilor şi a cetăţeniei americane, depuse de imigranţi din 19 ţări, invocând motive de securitate naţională şi siguranţă publică.

Suspendarea se aplică solicitanților din 19 ţări care erau deja supuse unei interdicţii parţiale de călătorie în luna iunie, impunând restricţii suplimentare asupra imigraţiei în SUA.

Ordinul executiv menţionează atacul asupra membrilor Gărzii Naţionale a SUA din Washington de săptămâna trecută, în care un afgan a fost arestat ca suspect. Un membru al Gărzii Naţionale a fost ucis şi altul a fost rănit grav în timpul împuşcăturilor.

De la revenirea la putere în ianuarie, Trump a acordat prioritate aplicării legilor privind imigraţia, trimiţând agenţi federali în marile oraşe ale SUA şi respingând solicitanţii de azil la frontiera dintre SUA şi Mexic. Administraţia sa a subliniat frecvent eforturile de deportare, dar până acum a pus mai puţin accent pe eforturile de reformare a imigraţiei legale.

Valul de restricţii promise de la atacul asupra membrilor Gărzii Naţionale sugerează o concentrare sporită asupra imigraţiei legale, încadrată în protejarea securităţii naţionale.

Lista ţărilor vizate de ordinul executiv include Afganistan, Birmania, Ciad, Republica Congo, Guineea Ecuatorială, Eritreea, Haiti, Iran, Libia, Somalia, Sudan şi Yemen, care au fost supuse celor mai severe restricţii de imigrare în iunie, inclusiv suspendarea completă a intrărilor, cu câteva excepţii.

Alte ţări de pe lista celor 19 state, care au fost supuse restricţiilor parţiale în iunie, sunt Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leone, Togo, Turkmenistan şi Venezuela

Noua regulă suspendă cererile în aşteptare şi impune ca toţi imigranţii din ţările aflate pe listă „să fie supuşi unui proces de reexaminare aprofundată, inclusiv unui eventual interviu şi, dacă este necesar, unui alt interviu, pentru a evalua pe deplin toate ameninţările la adresa securităţii naţionale şi a siguranţei publice”.

