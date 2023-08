Target, dat în judecată pentru campania „dezastruoasă” Pride 2023, după ce compania a pierdut miliarde de dolari

Un investitor al Target a dat în judecată lanțul de magazine, susținând că acesta a indus în eroare investitorii cu privire la riscurile legate de marketingul LGBT și de politicile sale de diversitate, echitate și incluziune.

Un proces intentat marți de America First Legal (AFL), co-avocatul Boyden Gray PLLC și Lawson Huck Gonzalez PLLC în numele investitorului Brian Craig din Florida, afirmă că Target le-a produs acționarilor pierderi de miliarde de dolari din cauza politicilor sale LGBT, ESG și DEI.

Procesul acuză Target și consiliul său de administrație de trădare „atât a clientelei de bază a Target, formată din familii de muncitori, cât și a investitorilor săi, prin declarații false și înșelătoare cu privire la mandatele de mediu, sociale și de guvernanță (ESG) și de diversitate, echitate și incluziune (DEI) ale Target, care au condus la campania dezastruoasă din 2023, cu tematică pentru copii și familie, LGBT-Pride”.

Craig deține peste 200 de acțiuni Target și spune că consiliul de administrație și conducerea corporației au indus în eroare investitorii cu privire la gestionarea riscurilor legate de mesajele sociale și politice. Procesul spune că Target nu a luat în considerare potențialele critici din partea clienților mai conservatori atunci când a lansat mandatele ESG și DEI.

Valoarea de piață a companiei Target a scăzut cu 14 miliarde de dolari după ce au apărut reacții de respingere a afișajelor din luna iunie, luna “Pride”. În timpul controversei, Target a fost criticat pentru că a pus în vânzare costume de baie pentru femei cu „acoperire suplimentară între picioare”.

Pe lângă costumele de baie pentru femei concepute pentru a se potrivi organelor genitale masculine, colecția “Pride” de la Target a inclus tricouri pentru copii cu fraze precum “Just Be You And Feel The Love” (Fii tu însuți și simte dragostea), body-uri cu tematica Pride, precum și jambiere, fuste tutu și pulovere în culorile LGBT.

Target a eliminat unele produse și a mutat „afișajele de mândrie” în poziții mai puțin proeminente în unele magazine, după ce a resimțit presiune ca urmare a faptului că unii comentatori conservatori au îndemnat la boicotarea popularului magazin de retail.

Procesul maia rată că afișele „au implicat Target în războiul cultural și au făcut ca Target să înregistreze cel mai mare declin al acțiunilor din istoria companiei, ceea ce i-a costat pe investitori miliarde de dolari”.

Vicepreședintele AFL, Gene Hamilton, a declarat că consiliul de administrație și conducerea Target nu au respectat legea federală care obligă companiile cotate la bursă să emită anumite declarații către investitori cu privire la gestionarea riscurilor.

„Așa cum se susține în plângerea noastră, Target nu și-a îndeplinit datoria față de acționarii săi, făcând declarații care i-au făcut să creadă că riscurile politice și sociale erau evaluate – când, în realitate, singurul lucru de care s-au preocupat Consiliul de Administrație și conducerea Target a fost cât de eficient au îndeplinit dorințele diferitelor măsurători avansate de “părțile interesate” de stânga”, a declarat Hamilton.

În iunie, CEO-ul Tesla și proprietarul X, Elon Musk, a prezis că Target se va confrunta cu un proces din cauza pierderii dramatice de valoare.

„Nu va trece mult timp până când vor exista procese colective din partea acționarilor împotriva companiei și a consiliului de administrație pentru distrugerea valorii acțiunilor”, a postat Musk pe X.

Tribuna.US