Taxele după căsătorie: Cum să navighezi printre procedurile confuze

Penalizarea matrimonială și bonusul pentru căsătorie încă există. Iată cine este afectat

Căsătoria poate produce schimbări neașteptate în ceea ce privește impozitele tale. Unele cupluri cu două venituri pot avea de plătit mai multe impozite – numai pentru că se căsătoresc – decât ar fi datorat dacă fiecare dintre ele ar fi rămas singur. Oricât de puțin romantic ar suna, unele cupluri care plănuiesc să se căsătorească luna aceasta sau luna viitoare ar putea descoperi că amânarea ceremoniei oficiale ar putea duce la o economie semnificativă de taxe. Dar, în alte cazuri, unele cupluri care se căsătoresc ar putea descoperi că datorează mai puțin pe bază combinată decât dacă ar fi rămas singure, analizează WSJ.

Aceste ciudățenii ale legislației fiscale sunt cunoscute de mult timp sub numele de penalizarea și bonusul de căsătorie. Ele continuă să existe în multe cazuri și în grade foarte diferite, în ciuda modificărilor fiscale adoptate în 2017, care au inclus scutiri importante pentru milioane de cupluri căsătorite.

Penalitățile de căsătorie apar, în general, atunci când diverse prevederi fiscale – excluderi, deduceri, credite și tranșe de impozitare – pentru cuplurile căsătorite nu sunt de două ori mai mari decât sumele comparabile pentru persoanele care depun o singură declarație.

Penalizarea poate fi deosebit de mare pentru unele cupluri cu venituri mari, în cazul în care fiecare are venituri mari și aproximativ similare, dar poate afecta și contribuabilii cu venituri mai mici. Și multe prevederi fiscale pot juca un rol în mărimea și amploarea penalizării.

Deduceri și alți factori

Etapele de impozitare: Nivelul de 37% al impozitului federal pe venit pentru cuplurile căsătorite care depun o declarație comună nu este de două ori mai mare decât cel pentru persoanele singure, spune Stephen W. DeFilippis, proprietarul DeFilippis Financial Group, o firmă de administrare a averii și de impozitare din Wheaton, Illinois.

Pentru anul fiscal 2022, rata maximă a impozitului federal pe venit de 37% se aplică persoanelor singure cu venituri mai mari de 539.900 de dolari. Pentru cuplurile căsătorite care depun la comun, aceasta se aplică cu venituri mai mari de 647.850 de dolari.

Creditul fiscal: Lucrătorii cu venituri mici pot fi loviți de o penalizare de căsătorie din cauza complexității creditului fiscal pentru venitul câștigat sau EITC. Această prevedere complexă a fost concepută pentru a ajuta un număr mare de lucrători și familii cu venituri mici.

Pierderi nete de capital: Având în vedere că prețurile acțiunilor au scăzut până acum în acest an, mulți investitori pot avea pierderi de capital realizate mai mari decât câștigurile de capital realizate. În acest caz, ei pot deduce de obicei până la 3.000 de dolari pe an din pierderile nete de capital (1.500 de dolari dacă sunt căsătoriți și depun separat) din salariu și alte venituri.

Această limită de 3.000 de dolari este aceeași pentru persoanele singure și cele care depun declarații comune. Astfel, două persoane singure ar putea deduce pierderi de capital nete de până la 6.000 de dolari, în timp ce persoanele care depun în comun sunt limitate la 3.000 de dolari.

Deducerea SALT: Pentru contribuabilii care își defalcă deducerile, deducerea maximă a impozitului statal și local (SALT) este de 10.000 de dolari atât pentru cei care depun declarații comune, cât și pentru cei care depun declarații simple.

Așadar, două persoane singure pot deduce până la 20.000 de dolari, dar cei care depun declarații comune sunt limitați la 10.000 de dolari. (Pentru cei căsătoriți, dar care depun separat, este de 5.000 de dolari pentru fiecare.) Acest lucru poate fi deosebit de important pentru cuplurile care detaliază și locuiesc în zone cu taxe ridicate, cum ar fi New York, California și New Jersey.

Social Security: Suma de bază pentru calcularea impozitării beneficiilor de asigurări sociale este de 25.000 de dolari pentru contribuabilii necăsătoriți și de 32.000 de dolari pentru cuplurile căsătorite care depun o declarație comună.

Alte ciudățenii: Impozitul pentru cuplurile căsătorite poate fi afectat și de limitarea deducerilor pentru dobânzile ipotecare, precum și de un impozit de 3,8% pe venitul net din investiții care se aplică multor investitori cu venituri ridicate.

Locație: Locul în care locuiți poate juca, de asemenea, un rol în modul în care sunt impozitate cuplurile căsătorite. Multe state au penalități fiscale pentru căsătorie încorporate în sistemele lor fiscale.

Statutul de depunere

Cuplurile căsătorite pot alege să depună o declarație comună sau ca „persoane căsătorite care depun declarații separate” de soțul/soția lor. Cele mai multe cupluri căsătorite depun o declarație comună, deoarece acest lucru este de obicei mai avantajos din punct de vedere fiscal.

Depunerea separată față de soț/soție poate fi benefică în anumite circumstanțe, inclusiv dacă unul dintre soți are un venit semnificativ mai mic decât celălalt și are deduceri foarte mari pentru cheltuieli medicale.

Cum ar putea un cuplu să aibă impozite mai mici datorită căsătoriei?

Din nou, răspunsul variază foarte mult și depinde de detaliile fiecărui caz în parte. Dar un exemplu ar fi un cuplu în care unul dintre soți are venituri mult mai mari decât celălalt sau în care unul dintre soți a luat acasă toate veniturile.

Să presupunem că un contribuabil are un venit în acest an de 170.000 de dolari, iar celălalt are 30.000 de dolari. Dacă ar fi căsătoriți și ar depune o declarație comună, ar datora cu aproximativ 3.800 de dolari mai puțin decât ar fi făcut-o dacă fiecare ar fi rămas singur, spune el.

Bonusul poate fi mult mai mare în alte cazuri. De exemplu, să luăm în considerare un caz ipotetic în care o persoană are 200.000 de dolari de venituri salariale pentru acest an, iar cealaltă persoană are zero. Bonusul de căsătorie ar fi de aproximativ 10.550 de dolari. În mod obișnuit, cu cât veniturile dintre cei doi sunt mai disparate, cu atât mai mare este bonusul de căsătorie.

