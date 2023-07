Tim Ballard: De ce este nevoie de o coaliție globală pentru a combate traficul de copii

Foto: Markus Spiske/Unplash

Majoritatea americanilor au impresia că sclavia a fost o atrocitate înfiorătoare rămasă doar în cărțile de istorie. Cu toate acestea, în ceea ce privește amploarea propriu-zisă, sclavia este mai vie astăzi decât în orice altă perioadă din istoria omenirii.

În timpul ororilor comerțului transatlantic cu sclavi, aproape 13 milioane de africani au fost luați din casele lor și duși cu forța în țări străine. În prezent, potrivit Departamentului de Stat al SUA, peste 27 de milioane de persoane sunt victime ale traficului de persoane în orice moment, la nivel mondial, scrie Tim Ballard pentru Daily Wire.

Multe dintre aceste victime sunt copii, furați și forțați să accepte practica dezgustătoare a sclaviei sexuale.

Recentul film Sound of Freedom – bazat pe povestea mea de viață – a înregistrat un succes surprinzător la box office și a declanșat o conversație la nivel național cu privire la sclavia sexuală și traficul de copii, care reprezintă activitatea infracțională cu cea mai rapidă creștere de pe glob.

Această criză umanitară fără precedent are loc în țara noastră și sub ochii noștri. Statele Unite sunt considerate, în general, drept consumatorul nr. 1 din lume de materiale provenite din exploatarea copiilor, în timp ce Mexicul este unul dintre principalii exportatori prin intermediul frontierei permeabile SUA-Mexic.

Membrii Congresului au tras un semnal de alarmă în urma informațiilor potrivit cărora guvernul a pierdut urma a 85.000 de minori care au trecut granița neînsoțiți, iar New York Times a relatat că Departamentul de Sănătate și Servicii Sociale a pierdut contactul cu mii de copii care au fost încredințați unor „sponsori“ și despre care se tem acum că sunt expuși riscului de a fi exploatați.

În concluzie, americanii încep să înțeleagă că, dacă nu luăm măsuri împotriva acestei activități infracționale în creștere estimată la 150 de miliarde de dolari pe an, niciunul dintre copiii noștri nu va fi în siguranță.

Reacția incredibilă la Sound of Freedom demonstrează că suntem pregătiți să combatem această oroare și a dat mișcării noastre un suflu nou. Dar, dacă vrem să salvăm copiii, va fi nevoie de o coaliție masivă de grupuri din aproape toate țările lumii.

Există o nevoie urgentă de a pune laolaltă organizații capabile să crească gradul de conștientizare, să desfășoare operațiuni de salvare, să ajute cu asistența ulterioară vitală pentru copiii eliberați și să colaboreze cu guvernele pentru a se asigura că focarele de trafic de persoane nu rămân niște pete perpetue pe glob.

Toate aceste elemente – și numeroasele detalii specifice fiecărei categorii – necesită specialiști care să acționeze în domeniile lor bine definite, concomitent cu eforturile mai ample de combatere a traficului de persoane.

Am început să realizez acest lucru în februarie 2022, când soția mea și actorul/regizorul Mel Gibson m-au sunat în aceeași zi, cerându-mi să ajut femeile și copiii disperați care erau strămutați din cauza războiului din Ucraina și care riscau să fie traficați.

După ce am conștientizat nevoia din Ucraina, am căutat o organizație non-profit care să fie prezentă la fața locului, să aibă dreptul legal de a fi acolo și să aibă o colaborare solidă cu localnicii… și cu ceea ce a mai rămas din autorități.

Apoi am contactat un grup incredibil numit Aerial Recovery și ne-am pus imediat pe treabă. Pistele obținute în timpul activității noastre în Ucraina și în Europa de Est au dus la o operațiune de salvare organizată de Operation Underground Railroad, Aerial Recovery, Free a Girl și alte organizații care, din motive de securitate operațională, nu pot fi numite.

Această operațiune pe trei continente, pe care am condus-o personal, a început în Ucraina și a inclus Olanda, SUA, Mexic, Ecuador și alte locații care sunt încă prea importante pentru a fi dezvăluite.

Împreună, am contribuit la dezmembrarea unei rețele internaționale de pedofilie și am desființat un hotel/brothel de sex cu minori în America Latină. Mii de persoane – inclusiv peste 900 de orfani – au fost salvate numai în Ucraina, iar alte sute de copii au fost salvați în alte țări. Am făcut toate acestea în doar câteva luni.

Acel moment a redefinit ceea ce este posibil și a deschis o nouă cale pentru a pune capăt traficului de persoane, o dată pentru totdeauna. Numeroase organizații care au acționat în tandem, în întreaga lume, au salvat femei și copii vulnerabili captivi într-o zonă de război.

Dar povestea nu se încheie aici.

Pentru a ajuta la salvarea copiilor implicați în traficul de persoane este nevoie de mai mult decât o operațiune de salvare eficientă – copiii care au fost eliberați au nevoie apoi de o terapie intensivă și focalizată, pe termen lung, pentru a fi din nou bine.

Procesul de recuperare ulterioară necesită consiliere, terapie și tratamente personalizate, care să țină cont de traume și de nevoile supraviețuitorilor. Programul de recuperare lansat de Operation Underground Railroad este unul dintre cele mai bune din lume.

Printre alți pionieri în acest domeniu se numără numeroși deschizători de drumuri în materie de asistență post-traumatică, printre care Jessica Munoz, fondatoarea Ho`ōla Nā Pua și Pearl Haven.

Aceste servicii de asistență nu ajung pe prima pagină a ziarelor și nu vor fi prezentate niciodată într-un film de mare succes, dar reprezintă o activitate vitală care îi ajută pe copii să se vindece și să poată merge mai departe cu viața lor după ce au trecut prin abuzurile oribile ale exploatării sexuale.

Sunt extrem de mândru de Operation Underground Railroad și de ceea ce s-a realizat de la înființarea sa – precum și de alte organizații în care am fost implicat – și voi continua să sprijin O.U.R. și pe mulți alții din acest domeniu prin intermediul unei noi inițiative extraordinare, numită The Spear Fund.

Spear Fund este un demers care vizează câmpul de luptă per ansamblu. Evident, putem profita de efectul produs de Sound of Freedom pentru a alimenta o mișcare globală mai amplă, lucru căruia mi-am dedicat viața.

Ca un dirijor de orchestră, The Spear Fund este cel care coordonează atacul. Alături de alți specialiști, cum ar fi Jessica Munoz, vom instrui, echipa și sprijini grupurile acreditate care luptă fiecare în zona lor.

Spear este conceput pentru a finanța și a coordona multiple organizații și experți în domeniul combaterii traficului de persoane, asigurând o coaliție globală eficientă care să acționeze când și unde este mai important.

Dacă acele carteluri de traficanți de minori sunt capabile să colaboreze pentru a distruge copiii, atunci și oamenii buni din întreaga lume pot face echipă pentru a-i salva și a le restaura viețile.

Să nu înțelegeți greșit, războiul împotriva cartelurilor care fac trafic cu minori și a aliaților lor va fi unul lung, dificil și greu de dus, dar – în cele din urmă – putem și trebuie să câștigăm. Singurul mod în care putem face acest lucru este să o facem împreună. Atunci când suntem uniți, răul nu are nicio șansă.

