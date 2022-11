Tinerii americani au votat pentru a-și ruina viața

De curând, The New York Times a publicat un editorial al unui academician de stânga (scuzați pleonasmul), John Della Volpe, director de sondaje la Harvard Kennedy School Institute of Politics.

Încă din prima sa frază Della Volpe își dezvăluie politica. El i-a descris pe tinerii americani ca fiind „îngrijorați și scârbiți la gândul că își pierd drepturile, iar democrația este îngropată“, analizează Dennis Prager pentru PJ Media.

Asta este ceea ce Harvard și aproape toate celelalte universități le spun tinerilor americani: „Ar trebui să fiți îngrijorați și sătui de ce se petrece – Dreapta vă fură drepturile și vă distruge democrația“.

Ironia este că există într-adevăr o amenințare majoră la adresa drepturilor și democrației americanilor – dar ea vine în întregime din partea Stângii. Încă de când Stalin l-a declarat pe Troțki „fascist“, Stânga și-a etichetat adversarii exact ceea ce este ea însăși.

Și aproape întotdeauna funcționează.

Cu siguranță funcționează în America. Della Volpe scrie: „Potrivit Harvard Youth Poll din toamna anului 2022, un sondaj național de care mă ocup pentru Harvard Kennedy School Institute of Politics, 59% dintre tinerii americani consideră că drepturile lor sunt atacate și 73% sunt îngrijorați de faptul că drepturile altora sunt în pericol“.

Orice declară Stânga este, practic, singurul lucru pe care îl aud majoritatea tinerilor americani. Timp de aproape șase ani, Stânga l-a numit pe fostul președinte Donald Trump fascist.

Actualul președinte al Statelor Unite a mers chiar mai departe, declarând că majoritatea susținătorilor lui Trump sunt și ei fasciști.

Cu toate acestea, Trump a ocupat funcția de președinte al Statelor Unite timp de patru ani, iar drepturile civile nu au fost îngrădite, nici democrația nu a dispărut. În ceea ce privește pătrunderea ilegală a protestatarilor conservatori în Capitoliu, în ianuarie 2021, Trump a făcut în repetate rânduri apel la un protest pașnic și respectarea forțelor de ordine (după cum se poate vedea și pe contul său de Twitter, restaurat în prezent).

Și să nu uităm că, spre deosebire de protestele violente ale Stângii din 2020, pe care aproape niciun democrat nu le-a condamnat, evenimentul din 6 ianuarie a fost condamnat aproape universal de Republicani – iar vicepreședintele republican de atunci, Mike Pence, a respins solicitările protestatarilor de a invalida rezultatul alegerilor din 2020.

Și să mai ținem cont de faptul că Stânga l-a numit pe Trump fascist timp de patru ani și înainte de evenimentele din 6 ianuarie.

În ceea ce privește acuzația lui Trump că alegerile au fost măsluite, și Democrații, inclusiv candidatul prezidențial învins, Hillary Clinton, au pretins că Trump nu a câștigat alegerile din 2016.

Iar invadarea ilegală a clădirilor guvernamentale, ca să nu vorbim de invadarea birourilor președinților de universități, a fost o tactică obișnuită a Stângii timp de decenii. În 2011, mii de protestatari de stânga au ocupat timp de patru luni Capitoliul statului Wisconsin din Madison.

Mai recent, în 2018, protestatarii au ocupat o clădire de birouri a Senatului de la Capitol Hill, cerând respingerea nominalizării lui Brett Kavanaugh la Curtea Supremă.

Nu conservatorii sunt cei care reprezintă un pericol pentru libertate și democrație. Ci Stânga, partidul acesteia (Democrații), mass-media partizană (practic toate mijloacele de informare în masă) și Big Tech (Google, YouTube, Facebook, TikTok și, până recent, Twitter).

Ei sunt cei care suprimă disidența – ceea ce, așa cum am subliniat în ultimul meu articol, este o dovadă că Stânga minte, întrucât cei ce spun adevărul nu au nevoie să anuleze prelegeri, să cenzureze disidenții, să manipuleze rezultatele căutărilor etc.

Stânga reprezintă cea mai mare amenințare din istoria Americii la adresa libertății de exprimare – cea mai importantă dintre toate libertățile.

Cu toate acestea, tinerii votează pentru Stânga. Potrivit lui Della Volpe, acestea au fost concluziile sondajelor la ieșirea de la urne în recentul tur de scrutin:

În Arizona, senatorul democrat Mark Kelly a obținut 76% din voturile tinerilor cu vârste cuprinse între 18 și 29 de ani, în timp ce republicanul Blake Masters a obținut 20%, potrivit unui sondaj la ieșirea de la urne realizat de CNN.

În Pennsylvania, democratul John Fetterman a obținut 70% din voturile tinerilor, pe când republicanul Dr. Mehmet Oz a obținut doar 28%.

Iar în Nevada, senatoarea democrată Catherine Cortez Masto a fost realeasă în funcție și l-a învins pe republicanul Adam Laxalt, în mare măsură datorită alegătorilor tineri, care au votat pentru ea în proporție de 64%, în timp ce Laxalt a primit doar 31% din votul acestei categorii.

Pe scurt, se pare că tinerii americani au votat pentru cei care le distrug viețile.

Stânga este principala responsabilă pentru nivelurile fără precedent de depresie și disperare în rândul tinerilor.

Stânga i-a ținut pe copii departe de școală timp de aproape doi ani – fără niciun motiv întemeiat.

Stânga s-a asigurat că cei mici nu au văzut pe nimeni din afara casei timp de aproape doi ani – din nou, fără niciun motiv justificat.

Stânga îi sperie pe tineri cu privire la viitorul lor – prin isteria sa cu încălzirea globală – într-un mod în care nicio grupare nu i-a mai speriat vreodată pe tinerii americani.

Stânga a distrus cele mai sănătoase convingeri ale unui cetățean – mai ales ale unuia tânăr: Credința în Dumnezeu și respectul pentru propria țară. Dumnezeu, religia, patriotismul și steagul național au devenit ținta batjocurii.

Stânga îi minte în toate privințele – de la genurile non-binare, până la întemeierea Americii, amploarea rasismului alb în țară și la afirmația că orice oponent al Stângii e fascist.

Stânga lucrează din greu la a sexualiza prematur copiii, vorbindu-le despre sex și despre minciuna nihilistă a genului „non-binar“ încă de la grădiniță.

Stânga încurajează participarea și implicarea copiilor de 5 ani la „Drag Queen Story Hours“ – în care bărbați îmbrăcați în haine de femei le citesc și dansează pentru ei, adesea într-o manieră sexualizată, iar apoi unii dintre copii fac același lucru.

Stânga lucrează din greu la diminuarea autorității și statului părinților, cele mai importante persoane din viața unui copil.

Stânga a generat o explozie fără precedent de tineri care chiar cred că aparțin sexului opus – și nu doar în America.

Stânga distruge capacitatea tinerilor de a gândi obiectiv prin suprimarea disidenței raționale. Toată lumea știe că este total nedrept ca un bărbat să concureze în probe sportive feminine. Dar dacă un bărbat se declară femeie, se așteaptă ca noi restul să credem și să susținem că în acest caz nu mai e o problemă.

Iar dacă o fată sau femeie îndrăznește să afirme că nu e corect, este amenințată cu excluderea din echipă, pierderea șansei de a obține o bursă sportivă și ostracizarea socială.

Cu toate acestea, tinerii au votat pentru cei ce le distrug viețile.

