Tinerii și căutarea sensului: Vânzările de Biblii cresc spectaculos în Marea Britanie

Vânzările de Biblii în Regatul Unit au înregistrat o creștere spectaculoasă în 2025, contrar așteptărilor într-o societate descrisă de critici ca fiind tot mai secularizată. Conform datelor analizate, „librarii creștini din țară au raportat o creștere de 134% a vânzărilor de Biblii din 2019”, iar această tendință pare ancorată într-un interes tot mai mare pentru creștinism în rândul britanicilor.

Raportul, citat de The Guardian, arată că numai în 2025 valoarea totală a Bibliei vândute a ajuns la 6,3 milioane de lire sterline (aproximativ 8 milioane de dolari), comparativ cu 3,61 milioane de lire în 2019. Datele au fost compilate de SPCK Group pe baza statisticilor de vânzări colectate de Nielsen BookScan.

Directorul de vânzări al librăriei Church House din apropierea Westminster Abbey, Aude Pasquier, spune că fenomenul are un caracter surprinzător.

„Am observat o creștere a numărului de persoane care se apropie de Biblie fără să aibă cunoștințe prealabile”, afirmă ea, subliniind că mulți dintre cumpărători nu au „nicio legătură precedentă cu creștinismul – nici din familie, nici de la școală”.

Pasquier remarcă în mod deosebit interesul tinerilor: „Este, cu siguranță, vorba de tineri care caută un fel de spiritualitate – vor să înțeleagă mai bine lumea și pe ei înșiși”, a adăugat ea.

De la librăriile independente la rapoartele oficiale, tendința pare să fie confirmată de mai multe surse. Proprietarul librăriei St. Andrews din Buckinghamshire, Steve Barnet, spune că mulți clienți își încep explorarea credinței online și apoi ajung la carte.

„Unii ajung în biserică, alții ajung în altă parte. Unii ajung într-un loc bun. Cred că a ajunge creștin în biserică este un lucru bun”, a spus el, adăugând că a văzut un număr surprinzător de tineri care au venit în magazinul său. „Aproape din senin, ceva s-a schimbat, iar oamenii se îndreaptă spre credință”, a spus el.

Raportul Bible Society arată, de asemenea, o creștere semnificativă a participării la slujbe în Anglia și Țara Galilor, cu un salt de 50% în numărul total de participanți din 2018, fiind subliniată contribuția generației Z la această revenire a interesului religios.

Analistul Sam Richardson, CEO al SPCK Group, consideră că această tendință este legată de mai mulți factori sociali, de la efervescența vieții post-pandemie la crizele de sănătate mintală.

„Oamenii revin la întrebări legate de sens și spiritualitate”, spune el, sugerând că Biblia nu mai este doar un obiect religios tradițional, ci un punct de referință într-un context social complex.

