România, invitată de Trump să devină membru în „Consiliul pentru Pace”

România a fost invitată să devină membru al „Consiliului pentru Pace” privind Ucraina, printr-o scrisoare adresată de preşedintele Donald Trump, preşedintelui Nicuşor Dan, a transmis Administraţia Prezidenţială.

„Administraţia Prezidenţială confirmă primirea scrisorii transmise de preşedintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, preşedintelui României, Nicuşor Dan, prin care este adresată oficial invitaţia ca România să devină membru al «Consiliului pentru Pace»”, a transmis Administraţia Prezidenţială.

Donald Trump a anunţat recent formarea Consiliului global pentru Pace, organism pe care îl va conduce el.

„Componenţa Consiliului va fi anunţată în curând, dar pot spune cu certitudine că este cel mai mare şi mai prestigios Consiliu reunit vreodată, în orice moment şi în orice loc”, a scris Trump pe platforma sa Truth Social.

Invitaţia oficială transmisă de Administraţia Trump

„În calitate de preşedinte al Consiliului de Administraţie, invit în mod oficial România să se alăture în calitate de Stat Membru Fondator şi să adere la Carta Consiliului Păcii. Acest Consiliu va fi unic, nu a mai existat niciodată ceva asemănător. Fiecare Stat Membru poate desemna un reprezentant autorizat care să participe şi să ia parte, în numele său, la reuniuni. Alăturate se află Planul Cuprinzător şi Carta Consiliului, care sunt acum deschise pentru semnare şi ratificare”, se arată în fragmentul din scrisoare făcut public.

Oficialii americani au propus extinderea „Consiliului pentru Pace” din Gaza pentru a include şi alte ţări afectate de război şi conflicte, printre care Ucraina şi Venezuela.

Deşi detaliile privind un potenţial Consiliu de Pace pentru Ucraina sunt puţine, mai multe surse au declarat că administraţia Trump consideră conceptul „un potenţial substitut al ONU… un fel de organism paralel neoficial care să se ocupe de alte conflicte din afara Fâşiei Gaza”.

Vineri, Donald Trump l-a numit pe fostul prim-ministru britanic Tony Blair în Board of Peace, care ar trebui să supravegheze planul în 20 de puncte al președintelui Statelor Unite.

Casa Albă a declarat că Tony Blair se va număra printre membrii executivi fondatori ai consiliului, alături de ginerele lui Trump, Jared Kushner, secretarul de stat american Marco Rubio și trimisul special al SUA pentru Orientul Mijlociu, Steve Witkoff. Alți membrii numiți sunt: Marc Rowan, Ajay Banga și Robert Gabriel.

Administrația Trump a anunțat că, pentru a operaționaliza viziunea Consiliului pentru Pace a fost format un Consiliu Executiv fondator, compus din lideri cu experiență în diplomație, dezvoltare, infrastructură și strategie economică.

„Fiecare membru al Consiliului Executiv va supraveghea un portofoliu definit, esențial pentru stabilizarea și succesul pe termen lung al Gazei, inclusiv, dar fără a se limita la, consolidarea capacității de guvernare, relațiile regionale, reconstrucția, atragerea investițiilor, finanțarea la scară largă și mobilizarea capitalului”, arată Casa Albă.

Sâmbătă, Israelul a anunțat că nu e de acord cu componența unui organism al Consiliului de Pace din Gaza anunțat de președintele Donald Trump, din care fac parte ministrul turc de externe Hakan Fidan și un oficial qatarez.

„Anunțul privind componența Comitetului Director pentru Gaza, care ține de Consiliul de Pace pentru Gaza, nu a fost coordonat cu Israelul și contravine politicii sale” se arată într-un comunicat publicat de biroul premierului Beniamin Netanyahu.

Premierul israelian „i-a cerut ministrului său de externe să-l contacteze pe secretarul de stat american Marco Rubio în această privință”, se arată în comunicat.

Mai mulți lideri mondiali au fost invitați să se alăture Consiliul pentru Pace pentru Gaza, a anunțat președintele Donald Trump, însă componența exactă a consiliului nu a fost încă anunțată.

Presa americană relatează că Washingtonul ar fi trimis invitații președintelui turc Recep Tayyip Erdogan, președintelui egiptean Abdel-Fattah al-Sissi și președintelui argentinian Javier Milei.

