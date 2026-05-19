Titus Corlățean: Senatorii români cer ferm repatrierea fetelor familiei Samson și acuză abuzuri ale autorităților suedeze

Senatorul Titus Corlățean a anunțat că, în cadrul ședinței Comisiei pentru Politică Externă a Senatului, a introdus pe ordinea de zi un punct extraordinar privind situația familiei Samson din Suedia, ale cărei fiice ar fi fost preluate abuziv de serviciile sociale suedeze.

Potrivit senatorului, discuțiile au fost ample și au beneficiat de participarea reprezentanților Ministerului Afacerilor Externe, inclusiv a secretarului de stat Clara Staicu și a directoarei Direcției Relații Consulare, Irina Darie. Senatorul Corlățean, în calitatea sa de Președinte al Comisiei pentru Politică Externă a Senatului a salutat prezența acestora, precizând că participarea a avut loc la instrucțiunile ministrului de Externe, Oana Țoiu.

Acesta a afirmat că senatorii din toate grupurile politice au avut o poziție unanimă și fermă în privința cazului și că urmează o coordonare între Senat, MAE și celelalte instituții ale statului român pentru acțiuni viitoare.

Titus Corlățean a susținut că România va continua demersurile, atât pe plan bilateral, cât și internațional, pentru repatrierea fetelor Sara și Tiana, cetățeni români. El a acuzat autoritățile suedeze că ar fi refuzat în mod abuziv solicitările oficiale de repatriere formulate până acum de statul român, invocând încălcări ale dreptului internațional.

Senatorul a mai declarat că fetele ar trebui să se întoarcă în familie, alături de părinți și frați. În același timp, el a afirmat că Ambasada Suediei la București ar fi început să șteargă mesajele de protest publicate de români pe rețelele sociale, susținând însă că acest lucru nu ar schimba percepția publică asupra cazului.

În final, Titus Corlățean a acuzat autoritățile de la Stockholm că încearcă să protejeze conduita agenților serviciilor sociale suedeze și că lipsa unei anchete penale în acest caz ar transforma instituțiile centrale suedeze în responsabili direcți pentru situația celor două fete.

PS. Foarte multă lume ne semnalează că pentru prima oară în toți acești ani ambasada Suediei de la Bucuresti recurge la practica ștergerii numeroaselor mesaje de protest postate de români pe contul ambasadei. Nu are eficacitate, lumea deja știe despre ce e vorba și va fi tot mai hotarâtă în atitudinea față de aceste abuzuri comise împotriva familiei de români creștini. Obsesia autorităților centrale de la Stockholm de a apăra cu orice preț conduita infracțională a agenților “serviciilor sociale” suedeze, fără a le stopa și respectiv de a începe o anchetă penală față de aceste practici le împinge în direcția de a fi co-părtași si direct responsabili pentru situația tragică a acestor copile, Sara și Tiana.

