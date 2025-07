Toate cele 50 de steaguri ale statelor americane și semnificația lor

Steagul american cu stele și dungi, Old Glory, este omniprezent. Dar când vine vorba de steagurile statelor americane, lucrurile stau cu totul altfel.

Steagul american cu stele și dungi, Old Glory, este omniprezent. Dar când vine vorba de steagurile statelor americane, lucrurile stau cu totul altfel.

Fiecare steag al celor 50 de state are o poveste, ceea ce face fascinant studiul istoriei americane.

Alabama

Din 1895, steagul statului Alabama este o cruce roșie a Sfântului Andrei pe un fond alb dreptunghiular. Potrivit Departamentului de Arhive și Istorie din Alabama, designul a fost probabil conceput pentru a „păstra într-o formă permanentă unele dintre trăsăturile distinctive ale steagului de luptă al Confederației”.

Curiozitate: steagul statului Alabama este unul dintre cele patru steaguri ale statelor americane care nu include culoarea albastră. Celelalte sunt California, Maryland și New Mexico.

Alaska

Alaska nu era încă un stat în 1926 când, în interesul obținerii statutului de stat, Legiunea Americană din Alaska, în cooperare cu guvernatorul teritorial, a organizat un concurs de proiectare a steagului pentru copii. Câștigătorul unanim a fost steagul proiectat de John „Benny” Benson, în vârstă de 13 ani, care locuia într-un orfelinat din Unalaska.

Desenul său era format din opt stele (constelația Carul Mare și Steaua Polară) pe un fond albastru care reprezenta cerul și floarea „nu mă uita” din Alaska. El a inclus a opta stea pentru că, în propriile sale cuvinte, „Steaua Polară reprezintă viitorul statului Alaska, cel mai nordic stat al Uniunii”.

Arizona

Steagul statului Arizona, adoptat în 1917, este împărțit în două jumătăți. Partea superioară este formată din 13 raze alternante roșii și galbene care reprezintă cele 13 colonii originale. Culorile razelor aduc un omagiu steagurilor spaniole purtate de Francisco Vázquez de Coronado când a explorat Arizona în 1540. Partea inferioară este de un albastru uniform, același albastru ca cel al steagului SUA. Steaua mare de culoare arămie din centru reprezintă statutul Arizonei ca cel mai mare producător de cupru din Statele Unite.

Arkansas

Steagul statului Arkansas poate părea simplu, dar este bogat în simbolism. Culorile (roșu, alb și albastru) semnifică locul Arkansasului ca stat al Uniunii. Forma de diamant este o referință la singura mină de diamante din Statele Unite, situată în Arkansas, iar cele 25 de stele care înconjoară diamantul reflectă faptul că Arkansas a fost al 25-lea stat admis în Uniune.

Urmărește Tribuna.US și pe X, WhatsApp și Telegram

Cele trei stele de sub cuvântul „Arkansas” au o dublă semnificație: Arkansas a făcut parte din trei țări (Spania, Franța și Statele Unite) și a fost al treilea stat care a rezultat din achiziția Louisianei. Steaua de deasupra cuvântului „Arkansas” a fost adăugată în 1923 pentru a reprezenta Confederația.

California

Steagul Californiei a fost adoptat oficial în 1911, dar a fost arborat pentru prima dată în 1846, ca act de rebeliune împotriva Mexicului, care încă stăpânea California la acea vreme. Ursul grizzly, care la un moment dat era omniprezent în California, dar acum a dispărut din acest stat, avea rolul de a intimida autoritățile mexicane.

Se spune că steaua roșie imită „steaua singură a Texasului”. Unii californieni ar dori adoptarea unui nou steag, unul mai actual și mai puțin asociat cu o rebeliune de demult, pe care un editorial din Los Angeles Times o numește o bandă de „hoți, bețivi și criminali”.

Colorado

Culoarea albastră din steagul statului Colorado, adoptat în 1911, reprezintă cerul senin al statului, iar banda albă reprezintă Munții Stâncoși acoperiți de zăpadă. Litera C are aceeași culoare roșie ca steagul american și reprezintă pământul roșu al statului. Discul auriu din interiorul literei C simbolizează numeroasele zile însorite ale statului.

Connecticut

Steagul statului Connecticut a fost adoptat în 1895, deși era deja acceptat de mult timp ca steag oficial al statului Nutmeg. Designul său constă în trei vițe de vie care reprezintă cele trei colonii — New Haven, Saybrook și Connecticut (Hartford) — care s-au unit pentru a forma statul. Viile de vie sunt asociate cu statul încă din 1639, când făceau parte din sigiliul oficial adus din Anglia de Colonelul George Fenwick, care supraveghea Saybrook.

Latinescul „Qui Transtulit Sustinet”, de asemenea din sigiliul lui Fenwick, se traduce prin: „Cel care a transplantat încă susține”. Numele statului, însă, provine de fapt dintr-un cuvânt amerindian. De fapt, amerindienii au influențat multe nume de state.

Delaware

Culorile de pe steagul statului Delaware, bej și albastru colonial, reprezintă culorile uniformei purtate de Generalul George Washington. Data care apare sub romb (7 decembrie 1787) este ziua în care Delaware a ratificat Constituția federală. A fost primul stat care a făcut acest lucru și, prin urmare, primul stat admis în Uniune, ceea ce îi conferă Delaware dreptul de a se lăuda și porecla de „Primul stat”.

Florida

Florida a fost primul stat din sudul SUA care a adoptat un steag după Războiul Civil, dar acesta a suferit mai multe modificări înainte de a ajunge la forma actuală în 1900.

Sigiliul statului apare în centrul unei cruci roșii a Sfântului Andrei (similară cu cea de pe steagul Confederației) și este singura parte a steagului care conține culoarea albastră.

Georgia

Georgia a avut trei steaguri ale statului din 2001, reflectând controversa cu privire la faptul dacă și în ce măsură steagul statului ar trebui să facă referire la steagul Confederației. Steagul actual, care a fost ales prin vot la nivel statal în 2004, se bazează în continuare pe „stele și dungi” roșii, albe și albastre ale steagului confederat, dar nu mai poartă crucea în stilul Sfântului Andrei (în stilul steagului confederat), așa cum avea odată.

Hawaii

Steagul oficial al statului Hawaii este o combinație între steagul roșu, alb și albastru al Statelor Unite și steagul britanic Union Jack. Cu toate acestea, există un alt steag pe care hawaiienii îl identifică ca fiind al lor: steagul personal al Regelui Kamehameha I. Acesta are o combinație de culori roșu, galben și verde, fiecare culoare reprezentând diferite grupuri din societatea hawaiiană (familia regală, nobilimea și oamenii de rând).

Idaho

Steagul statului Idaho este albastru, cu inscripția „State of Idaho” în litere aurii sub sigiliul statului. Sigiliul în sine este bazat pe o pictură a lui Paul Evans care reflectă principalele industrii ale statului Idaho: mineritul, agricultura și silvicultura.

Illinois

La prima vedere, steagul statului Illinois poate părea simplu, întrucât reprezintă sigiliul statului Illinois pe un fond alb, cu numele statului sub el. Sigiliul înfățișează un vultur pleșuv, cu un steag roșu în cioc, pe care este inscripționat motto-ul statului: „Suveranitate statală, Uniune națională”.

Urmărește Tribuna.US și pe X, WhatsApp și Telegram

În 1867, secretarul de stat de atunci, Sharon Tyndale, a dorit să inverseze ordinea frazelor pentru a arăta sprijinul pentru Uniune în perioada Reconstrucției, dar a fost respins de Senatul statului. Cu toate acestea, el a plasat cuvântul „suveranitate” cu susul în jos pentru a-l face mai greu de citit.

Indiana

Steagul statului Indiana, al 19-lea stat admis în Uniune, este albastru și poartă 19 stele, o torță care simbolizează libertatea și iluminarea, precum și raze care reprezintă influența de anvergură a statului Indiana.

Iowa

Iowa nu a adoptat un steag oficial până în 1921, la aproape 75 de ani după aderarea sa la Uniune, și numai după ce staționarea trupelor statale de-a lungul frontierei cu Mexicul în timpul Primului Război Mondial a atras atenția asupra faptului că statul Hawkeye nu avea un steag propriu.

Steagul este format din trei dungi verticale de culoare albastră, albă și roșie (similar cu steagul Franței), cu un vultur pleșuv pe dunga albă, care poartă o panglică albastră cu deviza statului: „Prețuim libertățile noastre și ne vom apăra drepturile”.

Kansas

Steagul statului Kansas este format din sigiliul statului Kansas, o floarea-soarelui aurie și cuvântul „Kansas” pe un fundal albastru. Între floarea-soarelui și sigiliu se află o bară aurie și albastră care simbolizează Achiziția Louisianei (prin care Kansas a fost achiziționat de la Franța).

Kentucky

Steagul statului Kentucky, adoptat în 1918, a fost proiectat de un profesor de artă și prezintă sigiliul statului Bluegrass în centrul unui câmp albastru închis. Sigiliul, conform legii statului Kentucky, prezintă un bărbat îmbrăcat în piele de căprioară (reprezentând frontiera) și un altul în costum (reprezentând oamenii de stat).

Acești doi bărbați au evoluat de-a lungul anilor; versiunile anterioare includeau doi bărbați în ținute formale îmbrățișându-se și doi bărbați în piele de căprioară îmbrățișându-se.

Sigiliul include, de asemenea, frazele „United We Stand” (Uniți suntem puternici) și „Divided We Fall” (Despărțiți suntem slabi), o coroană de flori de solidago (floarea statului Kentucky) și cuvintele „Commonwealth of Kentucky” (Commonwealth-ul Kentucky).

Louisiana

Drapelul statului Louisiana este de culoare albastru azuriu și prezintă un pelican cu aspect ascuțit care își sfâșie propriul piept pentru a-și hrăni puii cu propria carne și sânge, simbolizând disponibilitatea statului de a se sacrifica pentru cetățenii săi. Cele trei picături de sânge reprezentate sunt obligatorii prin lege din 2006.

Maine

Acest steag al statului american, care datează din 1909, este sigiliul statului Maine, pe care sunt reprezentate un fermier cu o coasă, un marinar cu o ancoră, un elan sub un pin și un banner pe care scrie „dirigo”, care în latină înseamnă „eu conduc”. În cadrul guvernului statului a existat o mișcare care dorea revenirea la o versiune a steagului cu o stea albastră și un pin verde, care a fost utilizată între 1901 și 1909, dar aceasta a fost respinsă de alegători în noiembrie 2024.

Maryland

Iată un fapt interesant: cu „culorile sale îndrăznețe, modelele interesante și heraldica corectă”, steagul statului Maryland a fost descris ca „steagul perfect al statului”, potrivit secretarului de stat al Marylandului. Designul său provine de la scutul din stema lui George Calvert, primul lord Baltimore și proprietar colonial al Marylandului, alternând culorile roșu și alb și crucea simbolică a familiei Crosslands, familia maternă a lui Calvert.

Massachusetts

Partea din față a steagului statului Massachusetts — care, alături de Oregon, este unul dintre singurele steaguri statale cu două fețe din Statele Unite — poartă imaginea unui nativ american sub un braț fără corp care ține o sabie și fraza „Prin sabie căutăm pacea, dar pacea numai sub libertate”. O singură stea albă reprezintă faptul că statul Bay a fost una dintre cele 13 colonii originale.

Michigan

Steagul statului Michigan este albastru și conține stema statului, care înfățișează un vultur ținând o ramură de măslin și săgeți, alături de un elan și un ren care susțin un scut pe care este reprezentat un bărbat stând pe o peninsulă înierbată. Acest steag al statului american are nu unul, ci trei motto-uri: E Pluribus Unum (Din mulți, unul), Tuebor (Voi apăra) și Si Quaeris Peninsulam Amoenam Circumspice (Dacă ești în căutarea unei peninsule plăcute, privește în jurul tău).

Minnesota

Minnesota are un nou steag de stat, începând cu 11 mai 2024. Cu un design mai elegant și mai stilizat, acest steag folosește un fundal albastru închis pentru a arăta conturul statului, precum și un albastru strălucitor pentru a reprezenta apa – la urma urmei, Minnesota este cunoscută ca Statul celor 10.000 de lacuri!

Steaua albă cu opt colțuri care strălucește de la marginea steagului are un colț care indică nordul (amintind de motto-ul statului Minnesota, „L’étoile du Nord” („Steaua Nordului”). Această stea are și un mesaj ascuns: patru litere M.

Mississippi

În 2020, statul Magnolia a luat măsuri pentru a adopta un nou steag fără urme ale emblemei Confederației. Vechiul steag era folosit din 1894, dar pe 29 iunie 2020, legislativul statului Mississippi a aprobat un referendum pentru înlocuirea acestuia, marcând „un moment solemn care să ne unească familia din Mississippi și să ne împace”, a declarat guvernatorul statului, Tate Reeves, cu privire la această decizie.

Urmărește Tribuna.US și pe X, WhatsApp și Telegram

Noul steag prezintă o floare de magnolie cu expresia „In God We Trust” (În Dumnezeu ne încredem), înconjurată de 20 de stele albe, reprezentând cel de-al 20-lea stat al uniunii, și o stea aurie mai mare, reprezentând populația indigenă a statului.

Missouri

Timp de aproape un secol după obținerea statutului de stat, Missouri nu a avut un steag oficial. Banda albastră reprezintă vigilența, permanența și justiția; banda roșie simbolizează vitejia; iar banda albă reprezintă puritatea.

Sigiliul prezintă urși grizzly, care „simbolizează mărimea și puterea statului și curajul poporului său, precum și o lună nouă în formă de semilună, ca o reamintire a faptului că locuitorii statului își pot construi un viitor mai bun.

Douăzeci și patru de stele înconjoară stema, reprezentând poziția statului Missouri ca al 24-lea stat admis în Uniune. În cele din urmă, steagul poartă motto-urile „Uniți rezistăm, dezbinați cădem” și „Salus populi suprema lex esto”, care în latină înseamnă „Fie ca bunăstarea poporului să fie legea supremă”.

Montana

Steagul statului american Montana ar putea fi folosit și ca reclamă pentru vizitarea „Big Sky Country”. Acesta este împodobit cu sigiliul statului, care prezintă frumusețea naturală a „Statului Comorilor”, inclusiv munți, cascade, păduri și un soare strălucitor. Motto-ul statului, situat în partea de jos a sigiliului, este în spaniolă și înseamnă „aur și argint”.

Nebraska

Steagul statului Nebraska prezintă sigiliul statului, care este decorat cu mai multe simboluri ale statului Cornhusker. În fundal, veți observa un vapor cu aburi pe râul Missouri și un tren care se îndreaptă spre vest, către Munții Stâncoși.

În prim-plan, veți găsi un fierar care folosește un ciocan și o nicovală pentru a simboliza artele mecanice, precum fierăritul, și o cabană de coloniști, snopi de grâu și tulpini de porumb pentru a reprezenta agricultura.

Motto-ul statului, „Egalitate în fața legii”, este inscripționat pe un banner în partea de sus a sigiliului.

Nevada

Steagul statului Nevada a evoluat de-a lungul deceniilor. Steagul original al acestui stat datează din 1905 și era împodobit cu cuvintele „Silver Nevada Gold” și 36 de stele, reprezentând faptul că Silver State este al 36-lea stat al Americii.

Versiunea actuală este mult mai subtilă, prezentând două ramuri de salvie (floarea statului Nevada) încrucișate pentru a forma o coroană, cu o stea argintie (metalul statului Nevada) în centru și cuvântul „Nevada” poziționat sub stea.

New Hampshire

Actualul steag al statului New Hampshire prezintă o navă numită Raleigh, construită în Portsmouth în 1776. Aceasta s-a remarcat prin faptul că a fost prima navă a marinei americane care a purtat steagul american în luptă, așa cum se vede pe sigiliu. Nava este înconjurată de frunze de laur și nouă stele, semnificând faptul că New Hampshire a fost al nouălea stat admis în Uniune.

New Jersey

George Washington însuși este creditat cu alegerea culorilor originale ale steagului statului Garden State: galben-bej și albastru New Jersey. Acest steag al prezintă sigiliul statului, care are la rândul său cinci simboluri. Casca și capul de cal reprezintă statutul New Jersey ca unul dintre primele state; a fost al treilea stat care a semnat Constituția SUA.

Cele două femei care țin scutul sunt Liberty, care ține un toiag cu o bonetă a libertății, și Ceres, zeița romană a cerealelor, care ține un corn al abundenței plin cu multe fructe și legume cultivate în stat. Scutul dintre cele două femei simbolizează, de asemenea, agricultura statului, cu trei rânduri de pluguri. Al cincilea simbol este pergamentul cu deviza statului „Libertate și prosperitate” și „1776”, anul în care New Jersey a devenit stat.

New Mexico

Cu culorile sale vii și simbolul Zia simplu, dar puternic, nu este de mirare că New Mexico a fost votat cel mai bun steag de stat al SUA într-un sondaj.

Simbolul solar Zia este atribuit tribului Zia Pueblo din New Mexico și se spune că reprezintă numărul sacru patru și Cercul Vieții: patru vânturi, patru anotimpuri, patru direcții și patru obligații sacre. Există o oarecare controversă cu privire la modul în care statul a fost introdus în simbolistica nativilor americani, iar astăzi tribul cere ca simbolul său străvechi să fie tratat cu respect.

New York

Steagul statului New York prezintă sigiliul său: două nave pe un râu (probabil râul Hudson), cu trei munți în fundal și un soare auriu suspendat pe un cer albastru. Scutul este flancat de Libertate (în stânga), ținând un toiag cu o bonetă a Libertății, și Justiție, cu ochii legați și ținând balanța. Duoul reprezintă „Libertate și Justiție pentru toți”, un sentiment familiar oricui a recitat vreodată Jurământul de credință.

Deasupra scutului, un vultur american privind spre vest stă așezat pe un glob, simbolizând locul unic al New York-ului în lume, precum și oportunitatea și optimismul. Motto-ul statului, „Excelsior” (care înseamnă „Mereu în sus”), apare pe un banner sub scut.

North Carolina

Steagul statului Carolina de Nord este îndrăzneț și simplu. Pe lângă culorile roșu, alb și albastru și inițialele statului, două date sunt evidențiate. 20 mai 1775 este ziua în care a fost semnată Declarația de Independență a Mecklenburg (în care locuitorii districtului s-au declarat „oameni liberi și independenți”, deși autenticitatea acestui document a fost pusă sub semnul întrebării), iar 12 aprilie 1776 este data la care a fost adoptată Rezoluția Halifax, care autoriza delegații Carolinei de Nord la Congresul Continental să voteze pentru independență.

North Dakota

Steagul statului Dakota de Nord prezintă mai multe elemente familiare pentru majoritatea americanilor. Primul este vulturul pleșuv, pasărea noastră națională, care poartă o ramură de măslin într-o labă și un tolbă cu săgeți în cealaltă, pentru a simboliza „pacea prin forță”.

Pe pieptul vulturului se află un scut roșu, alb și albastru cu 13 stele, iar deasupra păsării se află 13 stele, reprezentând cele 13 state originale. Ciocul vulturului ține un banner pe care scrie „E Pluburus Unum”, deviza națională, care se regăsește și pe moneda americană.

Ohio

Steagul statului Ohio, în formă de fanion, este singurul steag de stat din Statele Unite care nu are formă dreptunghiulară. Potrivit lui John Eisenmann, care a proiectat steagul în 1901, triunghiurile formate de liniile principale ale steagului reprezintă dealuri și văi, iar dungile reprezintă drumuri și căi navigabile.

Cercul reprezintă Teritoriul de Nord-Vest și inițiala cuvântului „Ohio”, sugerând totodată că este statul Buckeye. Cele 13 stele din stânga cercului reprezintă cele 13 state originale, iar cele patru stele suplimentare din dreapta arată că Ohio este al 17-lea stat.

Oklahoma

Steagul statului Oklahoma prezintă scutul unui războinic Osage, peste care sunt așezate o ramură de măslin și o pipă a păcii. Împreună, aceste elemente evocă noțiunea de pace, deși scutul indică faptul că Oklahoma este dispusă să se apere dacă este provocată.

Acest steag a fost proiectat de Louise Funk Fluke („Betsy Ross din Oklahoma”) și adoptat în 1925, deși în 1941, cuvântul „Oklahoma” a fost adăugat sub scut.

Oregon

Steagul statului Oregon are două fețe, fiind unul dintre cele două state care au un steag cu două fețe. Pe una dintre fețe se află sigiliul statului, care reprezintă un scut cu un vagon acoperit și pini în fața unui munte, o navă de război britanică care pleacă și un vapor american care sosește din Oceanul Pacific.

În mijloc se află un banner cu inscripția „The Union” (Uniunea), iar sub acesta se află un snop, un plug și un târnăcop. Pe partea din spate a steagului este reprezentat un castor, simbol al istoriei statului Oregon în ceea ce privește vânătoarea și comerțul cu castori.

Pennsylvania

Steagul statului Pennsylvania prezintă multe simboluri ale istoriei îndelungate a celui de-al doilea stat american. Acestea includ un scut care reprezintă o navă, semnificând faptul că produsele statului Keystone sunt utilizate în întreaga lume; un plug roșu ca argila, pentru a arăta că statul este bogat în resurse naturale; și trei snopi de grâu aurii, sugerând câmpurile fertile și bogăția gândirii și acțiunii umane din Pennsylvania. Doi cai de tracțiune susțin scutul, iar deasupra acestuia se află un vultur. Pe banner scrie „Virtute, Libertate și Independență”.

Rhode Island

Steagul statului american Rhode Island este alb și are în centru o ancoră aurie înconjurată de 13 stele aurii, reprezentând cele 13 colonii originale. Sub ancoră se află o panglică albastră pe care este inscripționat motto-ul statului, „Speranță”.

Ancora pare să aibă aici un dublu înțeles, deoarece Rhode Island este un port maritim important, dar asocierea motto-ului cu ancora sugerează o referință biblică care conține această frază: „speranța pe care o avem ca ancoră a sufletului”.

South Carolina

Steagul statului american Carolina de Sud este unul dintre cele mai ușor de recunoscut. Simbolurile sale puternice sunt reprezentate în negru pe un fond albastru, care se potrivește cu uniformele purtate de membrii armatei din Carolina de Sud în timpul Războiului de Independență.

„Palmetto-ul din centru simbolizează apărarea eroică a fortului din lemn de palmetto de pe insula Sullivan împotriva flotei britanice, la 28 iunie 1776”, potrivit Legislativului din Carolina de Sud. În partea stângă sus se află o semilună care face referire la forma emblemei argintii purtate pe pălăriile soldaților care au luptat în acea bătălie.

South Dakota

Veți dori să priviți cu atenție steagul statului Dakota de Sud pentru a observa toate detaliile din sigiliu. Desenul albastru închis și alb prezintă un cuptor de topire și alte elemente caracteristice activității miniere: un lanț de dealuri, un fermier la plug, o turmă de vite, un câmp de porumb și un vapor pe un râu.

În plus, cuvintele „South Dakota, The Mount Rushmore State” sunt dispuse în cerc în jurul soarelui, semnificând mândria statului de a fi locul de origine al Muntelui Rushmore.

Tennessee

Steagul statului american Tennessee a fost proiectat de LeRoy Reeves din infanteria Tennessee, care a explicat simbolistica acestuia după cum urmează: Cele trei stele sunt de un alb pur … legate între ele de cercul infinit al câmpului albastru, simbolul fiind trei legate între ele într-una singură – o trinitate indisolubilă.

Texas

Este unul dintre cele mai recunoscute steaguri din Statele Unite datorită „stelei singuratice”. Steagul statului american a fost inițial arborat peste Republica Texas, iar designul său simbolizează solidaritatea texanilor în declararea independenței față de Mexic. În plus, banda albastră reprezintă loialitatea, cea albă puritatea, iar cea roșie curajul.

Utah

Steagul statului Utah a suferit o schimbare majoră de design în 2023, punând mai mult în evidență stupul care apărea și în cele două versiuni anterioare (1913 și 2011). În noua versiune, steagurile americane și vulturul impunător au dispărut, fiind înlocuite de un efect mai abstract de straturi roșii, albe și albastre, cu toate privirile îndreptate spre stupul din centru.

Urmărește Tribuna.US și pe X, WhatsApp și Telegram

Simbolismul stupului, ca și până acum, se referă la munca asiduă și industrie, și face referire, în plus, la porecla statului Utah: Beehive State (Statul Stupului). Apoi, diversele culori reprezintă cerul larg și lacurile (albastru), munții accidentați și vârfurile înzăpezite (alb) și canionul cu stânci roșii (roșu) din Utah. În ceea ce privește steaua de pe steag, aceasta reprezintă speranța și, mai literal, cea de-a 45-a stea de pe steagul Statelor Unite.

Vermont

Nu este de mirare că statul care produce unele dintre cele mai bune brânzeturi și înghețate din Statele Unite are o vacă roșie pe steagul său. Alături de aceasta, pe steagul statului Vermont se află Munții Verzi, snopi de grâu (simbol al agriculturii), un cap de cerb, pini și deviza statului, „Libertate și unitate”.

Virginia

Steagul statului american Virginia a fost adoptat oficial când statul s-a separat de Uniune în 1861, în ajunul Războiului Civil. Steagul albastru strălucitor are sigiliul Virginiei, care o înfățișează pe Virtus, zeița virtuții, ținând o suliță îndreptată în jos și o sabie îndreptată în sus. Ea stă în picioare deasupra unui bărbat, o figură a tiraniei, cu coroana căzută lângă el. Pe lângă numele Virginia, apare și deviza statului: „Sic Semper Tyrranis”, care înseamnă „Așa să fie întotdeauna cu tiranii”.

Washington

Steagul statului Washington, adoptat în 1923 — la mai mult de 30 de ani după admiterea statului în Uniune — este unic prin faptul că este de culoare verde închis. În centru se află sigiliul statului, cu imaginea lui George Washington.

West Virginia

Imaginea centrală de pe steagul statului Virginia de Vest este o stâncă pe care este inscripționată data înființării statului Virginia de Vest, 20 iunie 1863. Aceasta este flancată de doi bărbați, unul fermier și celălalt miner, care reprezintă cele două industrii majore ale statului, agricultura și mineritul.

Motto-ul statului, „Montani Semper Liberi” („Alpiniștii sunt întotdeauna liberi”), este inscripționat pe un steag roșu. Acestea sunt înconjurate de o coroană de rododendroni, floarea statului Virginia de Vest.

Wisconsin

Steagul statului Wisconsin — și stema acestuia — este plin de simbolism. Un marinar și un miner flanchează scutul și reprezintă cetățenii harnici ai statului care lucrează pe mare și pe uscat. Scutul în sine are patru cadrane, fiecare cu propriul simbol: târnăcopul și lopata reprezintă mineritul; plugul, agricultura; brațul și ciocanul, meșteșugarii și muncitorii statului; și o ancoră pentru industria navală.

Motto-ul statului, „Înainte”, și animalul său simbol, bursucul, sunt reprezentate deasupra stemei. Acest steag al statului american conține, de asemenea, „Wisconsin” și „1848” (anul în care Wisconsin a fost admis în Uniune).

Wyoming

Un lucru atrage atenția pe steagul statului Wyoming, și anume bivolul mare, numit odinioară „monarhul câmpiilor”. Pe partea laterală a bivolului, ca un semn distinctiv, se află sigiliul statului, care promovează istoria Wyomingului ca primul teritoriu al SUA care a acordat femeilor dreptul de vot. O figură drapată în centru ține un baston cu un banner pe care scrie „Drepturi egale”, iar figurile masculine din lateral reprezintă industria zootehnică și cea minieră.

Bonus: District of Columbia, Washington D.C.

Steagul Washingtonului D.C. are un fond alb cu două dungi roșii orizontale și trei stele roșii deasupra dungilor. Designul este bazat pe stema lui George Washington. Steagul a fost adoptat oficial pe 25 octombrie 1938.

Share this: Facebook

X