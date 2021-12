Tom Cotton: „Acești birocrați consideră că ei întruchipează știința“ 

Senatorul republican Tom Cotton din Arkansas l-a criticat recent pe Dr. Anthony Fauci, consilierul pe probleme medicale întâmpinând opoziție la declarația sa că „reprezintă știința“, analizează Charlotte Pence Bond într-un articol Daily Wire.

După cum a relatat The Hill, „Cotton l-a criticat recent pe Fauci pe canalul Fox, cerând din nou ca șeful National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) să fie investigat, acuzându-l că a mințit Congresul în legătură cu finanțarea cercetărilor ‘gain-of-function’ în China. Fauci a respins în mod repetat astfel de acuzații înainte“.

Potrivit Fox News, Cotton a declarat:

„Tony Fauci a mințit Congresul și ar trebui anchetat. El a spus în mod repetat că instituția sa nu a finanțat cercetările periculoase și riscante gain-of-function în acele laboratoare din Wuhan, care aproape sigur au fost la originea acestui virus. El a declarat asta de mai multe ori în fața Congresului. Instituția lui tocmai a recunoscut, acum câteva săptămâni, că da, de fapt, au finanțat cercetări gain-of-function. Deci e o minciună la mijloc. Fie Tony Fauci este cel care a mințit Congresul, fie instituția lui, care după luni de zile în care a refuzat să coopereze, a recunoscut finanțarea, într-o scrisoare către Congres.

Bănuiala mea este că Tony Fauci e cel ce a mințit când a fost audiat de Congres. El a pus în pericol poporul american prin finanțarea acestor cercetări periculoase, care au avut loc în timpul administrației Obama, pe care credea că le înțelege mai bine decât reprezentanții aleși ai poporului. Este doar un alt exemplu al faptului că acești birocrați consideră că ei reprezintă știința, sunt întruchiparea înțelepciunii, și nu e treaba acelor politicieni abjecți, precum președintele țării sau senatorii și reprezentanții Statelor Unite, să le dicteze ce să facă. Nu așa funcționează democrația noastră“.

Fauci a avut parte de un val de reacții negative din partea republicanilor după discuția sa recentă cu gazda Margaret Brennan la emisiunea CBS „Face The Nation“.

După cum a relatat The Daily Wire, „Dr. Anthony Fauci, principalul consilier pe probleme medicale al președintelui Biden, s-a lăudat: ‘[Eu] reprezint știința’, făcând referire simultan la ceilalți, inclusiv cei care ‘țes minciuni și amenințări’, ‘comisiile Congresului și cei de teapa lui Rand Paul’ și ‘toate celelalte prostii’“.

Senatorul Rand Paul (R-KY) a reacționat cu o postare pe Twitter: „Aroganța absolută a cuiva care susține că întruchipează știința. Este uluitor și alarmant că unui birocrat din domeniul sănătății publice i-ar trece măcar prin cap să pretindă așa ceva, în special unuia care s-a străduit atât de mult să ignore știința în ceea ce privește imunitatea naturală“.

Daily Wire a menționat: „Paul l-a luat în vizor pe Fauci din martie anul trecut, când între ei a avut loc un schimb aprins de replici“.

Paul i-a spus lui Fauci: „Te-ai vaccinat și porți două măști. Nu este teatru ceea ce faci?“

Paul a întrebat: „Având în vedere că niciun studiu științific nu a arătat o cifră semnificativă privind reinfectarea pacienților care deja au trecut prin boală sau s-au vaccinat, ce studii specifice citați pentru a susține că publicul ar trebui să poarte mască până în 2022?“

„Nu sunt sigur că înțeleg legătura dintre ceea ce spui despre măști și reinfectare“, a răspuns Fauci. „Vorbim despre oameni care nu s-au infectat până acum“.

„Le cereți tuturor să poarte mască, indiferent dacă au trecut prin boală sau sunt vaccinați“, a spus Paul. „Ceea ce spun este că au imunitate și toată lumea este de acord că au imunitate. Ce studii aveți care să arate că oamenii care s-au vaccinat sau au trecut prin boală răspândesc infecția? Dacă nu răspândim infecția, nu este doar teatru?“

„Nu, nu este“, a insistat Fauci.

Paul l-a mai întrebat pe Fauci dacă National Institutes of Health (NIH) a finanțat cercetările gain-of-function de la laboratorul din Wuhan. „Dr. Fauci, susțineți în continuarea finanțarea de către NIH a laboratorului din Wuhan?“ l-a întrebat Paul pe Fauci.

„D-le Senator Paul, cu tot respectul, nu aveți absolut deloc, dar absolut deloc dreptate“, a răspuns Fauci. „NIH nu a finanțat niciodată și nu finanțează nici acum cercetări gain-of-function la Institutul de Virologie din Wuhan“.

În iulie, Paul a declarat: „Dr. Fauci, după cum știți, este o infracțiune să mințiți Congresul“.

„La ultima dumneavoastră vizită în fața comisiei noastre, în 11 mai, ați declarat că NIH nu a finanțat niciodată și nu finanțează nici acum cercetările gain-of-function în Institutul de Virologie din Wuhan“, a spus el.

Paul a făcut referire la o lucrare a Dr. Shi Zhengli de la Laboratorul de Virologie din Wuhan și a întrebat: „Știind că este o infracțiune să minți Congresul, vreți să vă retrageți declarația?“

„Domnule senator Paul, nu am mințit niciodată înaintea Congresului și nu retrag acea declarație“, a răspuns Fauci. „Această lucrare la care faceți referire a fost considerată de persoane calificate ca nefiind cercetări gain-of-function“.

