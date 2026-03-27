Topul celor mai periculoase țări pentru cetățenii americani | Departamentul de Stat

Departamentul de Stat a publicat o actualizare cuprinzătoare a recomandărilor sale de călătorie la nivel mondial, ridicând nivelurile de risc pentru mai multe țări din Orientul Mijlociu și avertizând asupra unor amenințări sporite.

Departamentul a avertizat că americanii care călătoresc în străinătate ar putea fi ținta unor arestări arbitrare sau a unor atacuri.

În harta sa interactivă a lumii, agenția a clasificat mai multe țări din Orientul Mijlociu ca fiind nesigure pentru călătoriile cetățenilor americani. Arabia Saudită, Oman, Kuweit și Bahrain au trecut de la nivelul 2 la nivelul 3 de avertisment, ceea ce înseamnă că americanii ar trebui să dea dovadă de prudență sau să renunțe cu totul la călătoriile în aceste locuri.

Iranul a fost clasificat ca destinație de „Nivelul 4: Nu călătoriți”, cetățenii americani fiind expuși riscului de detenție abuzivă, violență și răpire pe fondul tulburărilor din această țară.

Departamentul de Stat atribuie fiecărei țări un nivel de avertisment de călătorie pe o scară de patru niveluri:

Nivelul 1: Luați măsurile de precauție obișnuite

Nivelul 2: Fiți mai precauți

Nivelul 3: Reevaluați decizia de a călători

Nivelul 4: Nu călătoriți

Nivelul 4 – cel mai ridicat nivel – riscuri extreme: război, terorism, lipsă de sprijin consular

Afganistan

Belarus

Burkina Faso

Myanmar (Birmania)

Republica Centrafricană

Gaza (teritoriu)

Haiti

Iran

Irak

Liban

Libia

Mali

Niger

Coreea de Nord

Rusia

Somalia

Sudanul de Sud

Sudan

Siria

Ucraina

Venezuela

Yemen

Nivelul 3 – riscuri serioase (criminalitate, conflicte locale, instabilitate)

Pakistan

Nigeria

Columbia

Ciad

Etiopia

Uganda

Tanzania

Nicaragua

Trinidad & Tobago

Arabia Saudită

Kuweit

Bahrain

Nivelul 2 – destinații populare, dar cu riscuri moderate (furturi, proteste etc.)

Franța

Germania

Italia

Spania

Regatul Unit

Emiratele Arabe Unite

Maroc

Africa de Sud

China

Cuba

Majoritatea țărilor turistice din lume sunt în acest nivel.

Nivelul 1 – cele mai sigure țări

Canada

Japonia

Australia

Elveția

Norvegia

Irlanda

Portugalia

Noua Zeelandă

