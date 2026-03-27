Topul celor mai periculoase țări pentru cetățenii americani | Departamentul de Stat

Departamentul de Stat  a publicat o actualizare cuprinzătoare a recomandărilor sale de călătorie la nivel mondial, ridicând nivelurile de risc pentru mai multe țări din Orientul Mijlociu și avertizând asupra unor amenințări sporite.

Departamentul a avertizat că americanii care călătoresc în străinătate ar putea fi ținta unor arestări arbitrare sau a unor atacuri.

În harta sa interactivă a lumii, agenția a clasificat mai multe țări din Orientul Mijlociu ca fiind nesigure pentru călătoriile cetățenilor americani. Arabia Saudită, Oman, Kuweit și Bahrain au trecut de la nivelul 2 la nivelul 3 de avertisment, ceea ce înseamnă că americanii ar trebui să dea dovadă de prudență sau să renunțe cu totul la călătoriile în aceste locuri.

Iranul a fost clasificat ca destinație de „Nivelul 4: Nu călătoriți”, cetățenii americani fiind expuși riscului de detenție abuzivă, violență și răpire pe fondul tulburărilor din această țară.

Departamentul de Stat atribuie fiecărei țări un nivel de avertisment de călătorie pe o scară de patru niveluri:

  • Nivelul 1: Luați măsurile de precauție obișnuite
  • Nivelul 2: Fiți mai precauți
  • Nivelul 3: Reevaluați decizia de a călători
  • Nivelul 4: Nu călătoriți

Nivelul 4 – cel mai ridicat nivel – riscuri extreme: război, terorism, lipsă de sprijin consular

  • Afganistan
  • Belarus
  • Burkina Faso
  • Myanmar (Birmania)
  • Republica Centrafricană
  • Gaza (teritoriu)
  • Haiti
  • Iran
  • Irak
  • Liban
  • Libia
  • Mali
  • Niger
  • Coreea de Nord
  • Rusia
  • Somalia
  • Sudanul de Sud
  • Sudan
  • Siria
  • Ucraina
  • Venezuela
  • Yemen

Nivelul 3 – riscuri serioase (criminalitate, conflicte locale, instabilitate)

  • Pakistan
  • Nigeria
  • Columbia
  • Ciad
  • Etiopia
  • Uganda
  • Tanzania
  • Nicaragua
  • Trinidad & Tobago
  • Arabia Saudită
  • Kuweit
  • Bahrain

Nivelul 2 – destinații populare, dar cu riscuri moderate (furturi, proteste etc.)

  • Franța
  • Germania
  • Italia
  • Spania
  • Regatul Unit
  • Emiratele Arabe Unite
  • Maroc
  • Africa de Sud
  • China
  • Cuba

Majoritatea țărilor turistice din lume sunt în acest nivel.

Nivelul 1 – cele mai sigure țări

  • Canada
  • Japonia
  • Australia
  • Elveția
  • Norvegia
  • Irlanda
  • Portugalia
  • Noua Zeelandă

