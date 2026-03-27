Topul celor mai periculoase țări pentru cetățenii americani | Departamentul de Stat

Departamentul de Stat a publicat o actualizare cuprinzătoare a recomandărilor sale de călătorie la nivel mondial, ridicând nivelurile de risc pentru mai multe țări din Orientul Mijlociu și avertizând asupra unor amenințări sporite.
Departamentul a avertizat că americanii care călătoresc în străinătate ar putea fi ținta unor arestări arbitrare sau a unor atacuri.
În harta sa interactivă a lumii, agenția a clasificat mai multe țări din Orientul Mijlociu ca fiind nesigure pentru călătoriile cetățenilor americani. Arabia Saudită, Oman, Kuweit și Bahrain au trecut de la nivelul 2 la nivelul 3 de avertisment, ceea ce înseamnă că americanii ar trebui să dea dovadă de prudență sau să renunțe cu totul la călătoriile în aceste locuri.
Iranul a fost clasificat ca destinație de „Nivelul 4: Nu călătoriți”, cetățenii americani fiind expuși riscului de detenție abuzivă, violență și răpire pe fondul tulburărilor din această țară.
Departamentul de Stat atribuie fiecărei țări un nivel de avertisment de călătorie pe o scară de patru niveluri:
- Nivelul 1: Luați măsurile de precauție obișnuite
- Nivelul 2: Fiți mai precauți
- Nivelul 3: Reevaluați decizia de a călători
- Nivelul 4: Nu călătoriți
Nivelul 4 – cel mai ridicat nivel – riscuri extreme: război, terorism, lipsă de sprijin consular
- Afganistan
- Belarus
- Burkina Faso
- Myanmar (Birmania)
- Republica Centrafricană
- Gaza (teritoriu)
- Haiti
- Iran
- Irak
- Liban
- Libia
- Mali
- Niger
- Coreea de Nord
- Rusia
- Somalia
- Sudanul de Sud
- Sudan
- Siria
- Ucraina
- Venezuela
- Yemen
Nivelul 3 – riscuri serioase (criminalitate, conflicte locale, instabilitate)
- Pakistan
- Nigeria
- Columbia
- Ciad
- Etiopia
- Uganda
- Tanzania
- Nicaragua
- Trinidad & Tobago
- Arabia Saudită
- Kuweit
- Bahrain
Nivelul 2 – destinații populare, dar cu riscuri moderate (furturi, proteste etc.)
- Franța
- Germania
- Italia
- Spania
- Regatul Unit
- Emiratele Arabe Unite
- Maroc
- Africa de Sud
- China
- Cuba
Majoritatea țărilor turistice din lume sunt în acest nivel.
Nivelul 1 – cele mai sigure țări
- Canada
- Japonia
- Australia
- Elveția
- Norvegia
- Irlanda
- Portugalia
- Noua Zeelandă
