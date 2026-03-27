Trump va semna un ordin de urgență pentru a plăti agenții TSA

Președintele Trump a declarat că va semna un decret prezidențial pentru a debloca fonduri destinate plății salariilor angajaților Administrației pentru Securitatea Transporturilor, încercând astfel să iasă din impasul creat în Congres, generat de o dispută privind politicile de aplicare a legilor în materie de imigrație și finanțarea acestora.

Trump a declarat că semnează un decret prin care îi dă instrucțiuni Secretarului Securității Interne, Markwayne Mullin, să plătească agenții TSA pentru a face față ceea ce el a numit o „situație de urgență”.

Zeci de milioane de americani se pregătesc să călătorească de vacanța de primăvară și se confruntă cu cozi lungi la controalele de securitate din aeroporturi, deoarece mulți angajați din domeniul securității, care nu au fost plătiți, și-au luat concediu medical.

Într-o postare pe rețelele de socializare de joi seara, în care și-a anunțat decizia, Trump nu a precizat pe ce temei legal se bazează pentru a asigura plata angajaților TSA. Recurgerea la o lege cunoscută sub numele de „Legea privind situațiile de urgență națională” ar putea oferi administrației flexibilitatea necesară pentru a utiliza fondurile guvernamentale necheltuite în vederea plății temporare a angajaților.

Măsura a fost luată în timp ce republicanii și democrații din Senat au lucrat până târziu în noapte pentru a ajunge la un acord privind finanțarea Departamentului Securității Interne (DHS), din care face parte TSA, în speranța de a adopta legea înainte de a părăsi Capitol Hill pentru o pauză de două săptămâni de Paște. Republicanii dețin o majoritate de 53 la 47 în Senat, dar aprobarea finanțării DHS ar necesita, de obicei, 60 de voturi în plen. Nu a fost clar de la început dacă negocierile vor continua sau dacă acțiunile lui Trump au blocat orice progres.

Planul propus de Trump de a plăti temporar angajații TSA ar putea fi contestată în instanță. Legea Antideficiență interzice cheltuielile federale fără o alocare bugetară aprobată de Congres.

Trump a trimis luni agenți ICE în aeroporturi pentru a rezolva problema cozilor lungi la controalele de securitate. Președintele a declarat miercuri că ar putea mobiliza Garda Națională în aeroporturi pentru a ajuta la remedierea situației.

