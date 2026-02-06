Trei concluzii ale negocierilor de pace din Ucraina

Negocierile au întâmpinat dificultăți în rezolvarea problemelor centrale privind teritoriul, dar schimburile de prizonieri înregistrează progrese

Negociatorii americani, ruși și ucraineni au încheiat două zile de discuții la Abu Dhabi cu ceea ce pare a fi un progres modest în încheierea unui acord pentru încetarea războiului din Ucraina și aproape deloc în ceea ce privește cel mai dificil subiect: suprafața teritoriului pe care Moscova și Kievul ar trebui să o controleze în zona estică a Donbasului.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că este prea devreme pentru a evalua rezultatul discuțiilor, care au început la începutul acestei săptămâni. Trimisul special al SUA, Steve Witkoff, a declarat că se așteaptă la mai multe progrese în următoarele săptămâni.

„Deși mai sunt multe de făcut, măsuri precum aceasta demonstrează că angajamentul diplomatic susținut dă rezultate tangibile și contribuie la eforturile de a pune capăt războiului din Ucraina”, a scris el pe X.

După prima zi de negocieri, secretarul de stat american Marco Rubio a rezumat stadiul negocierilor, afirmând că lista „punctelor deschise” s-a redus substanțial.

„Vestea proastă este că punctele care rămân sunt cele mai dificile. Și, între timp, războiul continuă”, a declarat Rubio reporterilor miercuri.

În absența unui progres semnificativ, ambele părți s-au concentrat pe orice măsuri practice pe care le puteau realiza.

Schimbul de prizonieri

Ucraina și Rusia au schimbat 314 prizonieri de război după o nouă rundă de negocieri trilaterale la Abu Dhabi, joi. Pe parcursul războiului, schimburile de prizonieri au fost una dintre puținele chestiuni asupra cărora cele două părți au reușit să cadă de acord. În urma ultimului acord, 157 de prizonieri s-au întors atât în Ucraina, cât și în Rusia. Printre cei repatriați în Ucraina s-au numărat 150 de militari și șapte civili, majoritatea deținuți din 2022, inclusiv apărătorii orașului Mariupol, ocupat de Rusia.

Discuții privind modul de punere în aplicare a unui armistițiu

Partea ucraineană a declarat că o mare parte din discuțiile din cele două zile s-au concentrat pe modul de punere în aplicare a unui eventual acord de armistițiu, cum ar fi modul de monitorizare a eventualelor încălcări.

„Discuțiile au fost constructive și s-au concentrat pe modul de creare a condițiilor pentru o pace durabilă”, a declarat șeful delegației ucrainene, Rustem Umerov.

Probabil că acest lucru se va dovedi dificil. SUA au profitat de runda precedentă de negocieri de la sfârșitul lunii ianuarie pentru a sugera ca fiecare parte să se abțină de la atacarea infrastructurii energetice a celeilalte părți, ca gest de bunăvoință. Acordul neoficial a fost de scurtă durată, prăbușindu-se când Rusia a lansat sute de drone și zeci de rachete în cel mai mare atac al său din acest an, pentru a paraliza instalațiile energetice ucrainene în timpul valului de frig de marți.

Întrebat marți, în cadrul unui eveniment organizat la Biroul Oval, despre ultimele atacuri, președintele Trump a declarat că Rusia a respectat acordul, care a expirat duminică.

Puține progrese în ceea ce privește cel mai mare blocaj: teritoriul

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat săptămâna trecută reporterilor că încă nu s-a ajuns la un acord cu privire la două elemente cheie ale planului de pace în 20 de puncte elaborat de Kiev împreună cu SUA: cine va controla în cele din urmă teritoriile din zonele ucrainene ale regiunii Donbas și teritoriile controlate de Rusia din jurul centralei nucleare de la Zaporizhzhia.

„Problema teritorială este cea mai importantă și trebuie încă rezolvată”, a declarat Zelensky reporterilor, în timp ce Kievul aștepta răspunsul Rusiei cu privire la aceste probleme în cadrul următoarei întâlniri.

Ucraina insistă că soluția cea mai puțin problematică ar fi să rămână de-a lungul liniei de contact actuale, refuzând să compromită integritatea teritorială a țării. Rusia dorește ca Ucraina să se retragă din teritoriile din regiunea Donețk. Kievul afirmă că nu are dreptul moral sau legal de a ceda teritoriul și că orice retragere pentru crearea unei zone demilitarizate, propusă în cadrul negocierilor mediate de SUA, ar necesita măsuri similare din partea Rusiei.

Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat joi, într-un interviu acordat postului public de televiziune Russia Today, că Moscova insistă asupra retragerii militare a Ucrainei din regiunea Donețk.

