Trump propune o „abordare mai blândă” în modul de acțiune al ICE

Administrația Trump a anunțat retragerea parțială a ofițerilor federali de imigrare din Minnesota, după săptămâni de operațiuni în Minneapolis, care s-au soldat cu împușcături mortale și proteste la nivel național.

Președintele Donald Trump a sugerat miercuri că ar putea fi necesară o abordare mai blândă în ceea ce privește imigrația, în contextul în care administrația sa a anunțat că 700 de agenți federali vor fi retrasi din Minnesota după săptămâni de operațiuni locale.

Împușcarea mortală a doi protestatari în Minneapolis luna trecută a stârnit indignare generalizată în Statele Unite și apeluri la încetarea raidurilor împotriva imigranților în orașul din Midwest, dar administrația Trump s-a arătat reticentă în a-și schimba politica.

„Am învățat că poate ar trebui să fim puțin mai blânzi. Dar tot trebuie să fim duri”, insistând că ‚avem de-a face cu infractori realmente duri”, a declarat Trump într-un interviu acordat emisiunii „Nightly News” de la NBC, când a fost întrebat ce a învățat din evenimentele din Minneapolis.

Șeful serviciului de frontieră al lui Trump, Tom Homan, anunțase anterior că 700 de ofițeri federali vor fi retrasi din Minnesota, dar a declarat că desfășurarea trupelor va continua, aproximativ 2.000 de agenți rămânând local.

