Trump și Xi doresc să stabilizeze relațiile dintre SUA și China. Acum urmează partea dificilă

Vizita coregrafiată cu mare atenție ascunde diferențele majore dintre SUA și China

La finalul vizitei de stat a președintelui Trump în China, vineri, în timp ce Air Force One se ridica în zbor prin ceața de pe aeroportul din Beijing, ambele părți au salutat o relansare a relațiilor – deși fiecare are o viziune complet diferită asupra a ceea ce înseamnă acest lucru.

Pentru Trump, este vorba despre deschiderea pieței Chinei către afacerile americane și comerțul reciproc, reluând o politică a SUA pe care a abandonat-o în primul său mandat, când adoptase o atitudine mai agresivă față de Beijing.

Liderul chinez Xi Jinping, pe de altă parte, dorește „stabilitate strategică” – o relație previzibilă în care Washingtonul să nu împiedice ascensiunea economică și geopolitică a Beijingului.

Dorința comună de a avea relații stabile reprezintă o schimbare după ani de antagonism reciproc, analizează WSJ.

„Trecerea de la rivalitate strategică la «stabilitate strategică» reprezintă o schimbare majoră”, a declarat Henry Wang, fondatorul și președintele Centrului pentru China și Globalizare, cu sediul la Beijing. „Ne îndreptăm către o nouă normalitate. Acest summit a marcat un punct de cotitură după o perioadă dificilă în relațiile dintre cele două țări, care a început odată cu venirea lui Trump la putere”, citează WSJ.

Potrivit publicației, în spatele aparențelor, însă, persistă o rivalitate acerbă care ar putea destabiliza scena internațională, în ciuda atmosferei cordiale din cadrul vizitei de două zile.

China își impune cu îndrăzneală pretențiile asupra Taiwanului, o insulă autonomă pe care Statele Unite s-au angajat să o aprovizioneze cu arme pentru autoapărare. Armata chineză devine din ce în ce mai agresivă în Pacificul de Vest, provocând îngrijorare în rândul aliaților SUA și reprezentând o provocare militară și geopolitică serioasă pentru Washington. Iar sprijinul acordat de China Iranului – o problemă pe care Trump a ridicat-o în timpul vizitei sale – ar putea submina eforturile SUA de a forța regimul să renunțe la programul său nuclear și să-și înceteze agresiunea în Orientul Mijlociu.

Aceste neînțelegeri nu au diminuat admirația pe care Trump a manifestat-o față de un om pe care l-a numit în repetate rânduri prietenul său. Trump a fost încântat de primirea care i s-a făcut, de la o ceremonie fastuoasă de bun venit până la plimbarea din a doua zi prin complexul conducerii chineze din Beijing.

Pe parcursul vizitei, Xi a încercat să prezinte China ca o putere mondială care reduce rapid decalajul față de SUA, în ciuda a ceea ce consideră a fi eforturile depuse de mai multe administrații americane pentru a-i frâna ascensiunea.

Trump a declarat că a fost „foarte impresionat”.

„Relația este una foarte strânsă”, a declarat președintele vineri, la complexul oficial din centrul Beijingului.

Cu toate acestea, Trump a părăsit Beijingul fără a oferi detalii despre acordurile comerciale pe care le-a promovat, și anume achizițiile de soia și produse agricole de către China.

Singura sa declarație detaliată, potrivit căreia China urma să achiziționeze 200 de avioane Boeing – un număr mai mic decât cele 500 preconizate – a determinat scăderea cu aproape 4% a acțiunilor companiei. La momentul plecării delegației americane, nu exista un bilanț oficial al rezultatelor întâlnirilor.

Concluzia generală la Beijing a fost că atât Trump, cât și Xi au dorit să pună capăt unei perioade de zece ani în care Statele Unite au încercat să contracareze amenințările economice și de securitate venite din partea Chinei.

Trump, de exemplu, într-un interviu acordat Fox News la Beijing, a minimizat îngrijorările legate de spionajul și furtul de proprietate intelectuală americană de către China și a lansat ideea ca Statele Unite să permită intrarea unui număr mai mare de studenți chinezi – în condițiile în care administrația sa amenințase anterior că îi va expulza.

Xi își dorește mai multă previzibilitate din partea lui Trump, în special în ceea ce privește comerțul. Tarifele impuse de SUA au lovit un pilon esențial al creșterii economice a țării, într-un moment în care unii din China puneau deja la îndoială modul în care Xi gestionează economia.

Însă pentru Xi, Taiwanul reprezintă problema cea mai importantă – una care, în ultimă instanță, ar putea determina succesul sau eșecul relației cu SUA. Xi a declarat joi că orice gestionare greșită a tensiunilor legate de insulă, o democrație autonomă pe care Beijingul dorește să o controleze, ar putea declanșa o „situație extrem de periculoasă” – o aluzie la posibilitatea izbucnirii unui război între marile puteri.

China dorește concesii din partea Statelor Unite în ceea ce privește Taiwanul, inclusiv schimbări retorice minore, dar esențiale, cum ar fi trecerea de la a nu susține independența Taiwanului la a se opune public acesteia, precum și limitarea vânzărilor de arme către insula democratică și autonomă.

În ciuda declarației lui Xi din această săptămână, Trump a păstrat tăcerea în privința Taiwanului, în timp ce secretarul de stat Marco Rubio a afirmat că politica SUA față de Taiwan rămâne neschimbată.

Xi a lăudat, de asemenea, relațiile cu SUA, susținând, de fapt, că ascensiunea Chinei nu reprezintă o amenințare pentru SUA.

„Realizarea marii renașteri a națiunii chineze și readucerea Americii la măreție pot merge mână în mână”, a declarat Xi joi, în cadrul unei cine oficiale oferite în onoarea lui Trump.

Această schimbare de situație s-a pregătit de-a lungul mai multor luni. Anul trecut, Statele Unite au impus tarife asupra Chinei – unele depășind 100% – determinând Beijingul să restricționeze exporturile de metale rare. În octombrie, Trump și Xi au negociat o armistițiu comercial în Coreea de Sud, care a dus la reducerea semnificativă a tarifelor.

Însă, după ce China a restricționat exporturile de metale rare, esențiale pentru anumite sectoare industriale din SUA, mulți oficiali de la Beijing au sesizat o schimbare în modul în care Trump abordează relația dintre cele două țări. „Acum zece ani, China nu putea riposta. Dar acum, dacă SUA adoptă o atitudine dură, și China poate face la fel”, a declarat Wang.

În ultimele luni, Trump le-a cerut colaboratorilor săi să nu pună în pericol planurile pentru summitul cu Xi și a numit parteneriatul dintre SUA și China „G-2”, sugerând că aceste superputeri dominau efectiv scena mondială. China, interpretând semnalele, a văzut în summit o ocazie de a-și afirma poziția.

„Încearcă să consolideze o armistițiu, chiar dacă unul favorabil lor”, a declarat Rush Doshi, care s-a ocupat de China în cadrul Consiliului Național de Securitate al fostului președinte Joe Biden, referindu-se la China. „Vor să-l consolideze dincolo de mandatul lui Trump sau să folosească detensionarea inițiată de Trump ca punct de plecare pentru viitor”.

Va fi nevoie de mai mult decât o camaraderie de moment pentru ca Washingtonul și Beijingul să-și schimbe cursul.

Trump, în ciuda tonului său prietenos față de China, conduce în continuare o administrație care adoptă o poziție dură față de Beijing. În ultimele săptămâni, Statele Unite au impus sancțiuni asupra unor entități chineze suspectate că ar fi ajutat Iranul să atace bazele americane din Orientul Mijlociu și au acuzat Beijingul că ar fi furat tehnologie de inteligență artificială de la companii americane. Departamentul Justiției continuă să formuleze acuzații împotriva unor persoane, inclusiv politicieni americani, care sunt bănuiți că ar fi ajutat ilegal China.

Iar războiul din Iran și angajamentele Statelor Unite față de Taiwan ar putea compromite orice progres preconizat, acestea umbrind deja un summit axat pe economie și comerț.

Trump a venit la Beijing cu intenția de a determina China să exercite presiuni asupra Iranului – care depinde în mare măsură de China pentru supraviețuirea sa economică – pentru ca acesta să cedeze cererilor Statelor Unite și să accepte încetarea conflictului.

În cadrul summitului, Trump a sugerat că el și Xi au aceleași opinii în privința Iranului, menționând că Beijingul este de acord că traficul naval prin Strâmtoarea Ormuz ar trebui să fie liber și că Teheranul nu ar trebui să intre niciodată în posesia unei arme nucleare.

Însă Ministerul Afacerilor Externe al Chinei a emis o declarație la jumătatea summitului, în care a transmis un mesaj fără menajamente, potrivit căruia războiul nu ar fi trebuit să înceapă niciodată.

Cei doi lideri au programată o nouă întâlnire la nivel înalt pe 24 septembrie la Casa Albă și ar putea avea ocazia să discute și în marja a două reuniuni internaționale din acest an. Această serie de întâlniri ar putea avea loc în detrimentul Taiwanului, întrucât Taipei așteaptă un pachet de arme în valoare de mai multe miliarde de dolari din partea SUA, pe care Trump l-ar putea amâna pentru a nu-l supăra pe Xi înaintea viitoarelor întâlniri, spun analiștii.

Între timp, Trump ar putea fi mulțumit de acordul secundar pe care l-a negociat cu Xi în timpul vizitei la Beijing. În timpul vizitei în grădina Zhongnanhai, Trump a admirat trandafirii mari, numindu-i „cei mai frumoși trandafiri pe care i-a văzut cineva vreodată”.

Xi le-a cerut colaboratorilor săi să trimită semințe în Statele Unite pentru Grădina de trandafiri de la Casa Albă.

