România și Polonia vor întărirea prezenței militare americane pe flancul estic al NATO

Cele două state și-au exprimat disponibilitatea de a găzdui mai multe forțe americane, în contextul în care Washingtonul analizează o posibilă reducere a efectivelor militare staționate în Germania.

România și Polonia își coordonează tot mai clar pozițiile privind securitatea flancului estic al NATO, într-un context regional tensionat și marcat de incertitudini legate de viitorul prezenței militare americane în Europa. Oficialii de la București și Varșovia susțin consolidarea trupelor SUA în regiune, argumentând că amenințările de securitate din proximitatea granițelor estice ale Alianței rămân ridicate.

În cadrul summit-ului B9 de la București, președinții României și Poloniei au susținut că liderii europeni trebuie să depună eforturi pentru menținerea prezenței militare americane în Europa.

Nicușor Dan a afirmat că România este pregătită să primească un număr suplimentar de soldați americani, fără a impune condiții. Președintele român a precizat că aproximativ 1.500 de militari americani sunt deja staționați în România.

La rândul său, Karol Nawrocki a susținut că liderii europeni trebuie să depună eforturi pentru menținerea prezenței militare americane pe continent. Președintele polonez a avertizat că Europa nu dispune, în următorii ani, de o alternativă de securitate comparabilă cu garanțiile oferite de Statele Unite.

Surse diplomatice și militare indică faptul că România este pregătită să găzduiască noi efective americane, în special în zona bazei de la Mihail Kogălniceanu, considerată strategică pentru operațiunile NATO la Marea Neagră. În paralel, Polonia continuă negocierile cu Washingtonul pentru extinderea cooperării militare și menținerea unui contingent american semnificativ pe teritoriul său.

Discuțiile vin în momentul în care administrația americană analizează redistribuirea unor trupe din Europa Occidentală, iar statele din estul continentului încearcă să își consolideze garanțiile de securitate. Analiștii avertizează că orice reducere a prezenței americane ar putea fi interpretată drept un semnal de slăbire a descurajării NATO în fața Rusiei.

Formatul București 9 (B9) este o inițiativă de cooperare în domeniul securității lansată în 2015 de România și Polonia, după anexarea Crimeei de către Rusia. Grupul reunește nouă state de pe flancul estic al NATO — România, Polonia, Bulgaria, Cehia, Slovacia, Ungaria, Estonia, Letonia și Lituania — și are rolul de a coordona pozițiile acestor țări în interiorul Alianței Nord-Atlantice, mai ales în privința apărării și prezenței militare în Europa de Est.

La summitul B9 desfășurat recent la Palatul Cotroceni, liderii statelor participante au discutat despre consolidarea flancului estic al NATO, sprijinul pentru Ucraina și creșterea investițiilor în apărare. Evenimentul a fost găzduit de Nicușor Dan și co-prezidat alături de Karol Nawrocki, în prezența secretarului general NATO, Mark Rutte, și a președintelui ucrainean Volodimir Zelenski.

Reuniunea de la București a fost considerată una dintre cele mai importante întâlniri diplomatice organizate în România în ultimii ani, pe fondul tensiunilor de securitate din regiune.

Foto: Nicușor Dan / Facebook

