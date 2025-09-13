Trump: „Voi impune sancțiuni dure Rusiei dacă toate țările NATO renunță la gazul rusesc”

Președintele Donald Trump a adresat sâmbătă o scrisoare țărilor membre NATO, îndemnându-le să renunțe la achiziționarea de petrol rusesc și să impună sancțiuni majore Rusiei pentru a pune capăt războiului din Ucraina.

„Sunt gata să impun sancțiuni majore Rusiei atunci când toate țările NATO vor fi de acord și vor începe să facă același lucru, și când toate țările NATO vor înceta să mai cumpere petrol de la Rusia”, a declarat el într-o postare pe Truth Social.

El a propus ca NATO să impună unitar tarife de 50-100% asupra Chinei pentru a slăbi influența economică a acesteia asupra Rusiei.

„Cred că acest lucru, împreună cu NATO, ca grup, care impune TARIFE DE 50% până la 100% CHINEI, care vor fi retrase complet după încheierea RĂZBOIULUI dintre Rusia și Ucraina, va fi de asemenea de mare ajutor în ÎNCETAREA acestui RĂZBOI mortal, dar RIDICOL. China are un control puternic, și chiar o influență asupra Rusiei, iar aceste tarife puternice vor rupe această influență”.

Această scrisoare survine în urma amenințărilor anterioare ale lui Trump cu sancțiuni împotriva Moscovei și sancțiuni secundare împotriva țărilor care cumpără petrolul acesteia, precum China și India, principalii cumpărători, dacă nu se înregistrează progrese în încheierea războiului din Ucraina.

Președintele a impus o taxă suplimentară de 25% asupra mărfurilor indiene, invocând importurile continue de petrol rusesc, dar nu a luat măsuri similare împotriva Chinei.

Postarea președintelui Trump:

O SCRISOARE TRIMISĂ DE PREȘEDINTELE DONALD J. TRUMP TUTUROR ȚĂRILOR MEMBRE NATO ȘI LUMII ÎNTREGI:

„Sunt gata să impun sancțiuni majore Rusiei atunci când toate țările membre NATO vor fi de acord și vor începe să facă același lucru și când toate țările membre NATO VOR ÎNCETA SĂ MAI CUMPERE PETROL DE LA RUSIA.

După cum știți, angajamentul NATO de a CÂȘTIGA a fost cu mult sub 100%, iar achiziționarea de petrol rusesc de către unele țări a fost șocantă! Acest lucru vă slăbește considerabil poziția de negociere și puterea de negociere față de Rusia.

Oricum, sunt gata să „acționez” când sunteți și voi. Spuneți-mi doar când? Cred că acest lucru, plus faptul că NATO, ca grup, va impune TARIFE de 50% până la 100% asupra Chinei, care vor fi retrase complet după încheierea RĂZBOIULUI cu Rusia și Ucraina, va fi de asemenea de mare ajutor în ÎNCETAREA acestui RĂZBOI mortal, dar RIDICOL.

China are un control puternic, chiar și o influență asupra Rusiei, iar aceste tarife puternice vor rupe această influență. Acesta nu este RĂZBOIUL LUI TRUMP (nu ar fi început niciodată dacă eu aș fi fost președinte!), este RĂZBOIUL lui Biden și Zelenski.

Eu sunt aici doar pentru a ajuta la oprirea lui și pentru a salva mii de vieți rusești și ucrainene (7.118 vieți pierdute numai săptămâna trecută. NEBUNIE!). Dacă NATO face ce spun eu, RĂZBOIUL se va termina repede și toate aceste vieți vor fi salvate! Dacă nu, îmi irosiți timpul și timpul, energia și banii Statelor Unite.

Vă mulțumesc pentru atenția acordată acestei chestiuni!

DONALD J. TRUMP, PREȘEDINTELE STATELOR UNITE ALE AMERICII”

