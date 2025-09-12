Cine este Tyler Robinson, suspectul arestat pentru asasinarea lui Charlie Kirk?

Autoritățile au confirmat identificarea și arestarea lui Tyler Robinson, un tânăr de 22 de ani din Utah, suspectat de uciderea podcasterului conservat

Autoritățile au confirmat identificarea și arestarea lui Tyler Robinson, un tânăr de 22 de ani din Utah, suspectat de uciderea podcasterului conservator Charlie Kirk în timpul unui eveniment la Utah Valley University. Cazul este descris de anchetatori drept una dintre cele mai semnificative asasinate politice din istoria recentă a Statelor Unite.

Cum a fost prins suspectul

Robinson a fost reținut pe 12 septembrie, după ce un membru al familiei l-a recunoscut în imaginile de supraveghere publicate online de autorități. Potrivit surselor din rândul forțelor de ordine, tatăl său ar fi fost cel care l-a încurajat să se predea, contactând apoi un prieten de familie care a informat șeriful local. FBI a precizat că identificarea suspectului s-a datorat în mare parte acestui gest.

„Suntem încrezători că avem persoana potrivită în custodie, dar încă lucrăm să stabilim întregul context: cine este și de ce a acționat astfel”, a declarat un purtător de cuvânt al Biroului Federal de Investigații.

Președintele Trump a anunțat vineri dimineața că un suspect în cazul asasinării lui Charlie Kirk a fost predat de tatăl său — surse din cadrul forțelor de ordine declarând pentru The New York Post că este vorba de un tânăr de 22 de ani din Utah, Tyler Robinson.

„Îl avem! Cred, cu un grad ridicat de certitudine, că l-am prins”, a declarat Trump în cadrul emisiunii „Fox & Friends”, în timpul unui interviu în direct, spunând că a aflat vestea cu doar câteva minute înainte de interviul de la ora 8 dimineața. „Cineva care îi era foarte apropiat l-a denunțat”, a spus președintele, dezvăluind apoi că tatăl suspectului a transmis informația prin intermediul „unui pastor implicat în aplicarea legii”. „Sper să fie găsit vinovat și sper să primească pedeapsa cu moartea. Ce a făcut el… Charlie Kirk era un om minunat și nu merita asta”.

Profilul lui Tyler Robinson

Originar din Washington, Utah, Robinson a absolvit Liceul Pine View High în 2021, obținând rezultate academice care i-au adus o bursă la Utah State University. Totuși, a urmat cursurile doar un semestru, după care a abandonat școala.

În registrele electorale, Robinson figura ca votant neafiliat politic, iar datele arată că nu a participat la ultimele două alegeri generale. Părinții lui sunt înregistrați ca votanți republicani. Totuși, potrivit guvernatorului Utah, Spencer Cox, familia sa le-a relatat anchetatorilor că în ultimii ani tânărul devenise „mai politic”, manifestând o ostilitate tot mai vizibilă față de Charlie Kirk.

La o cină de familie dinaintea atacului, Robinson ar fi spus că Charlie Kirk „era plin de ură și răspândea ură”, menționând și viitorul eveniment al activistului la Utah Valley University.

Urme online și mesaje fasciste gravate pe gloanțe

Autoritățile, care au descris uciderea lui Kirk drept un „asasinat politic”, au descoperit mesaje antifasciste gravate pe gloanțele unei puști în apropierea locului atacului, care fac aluzie la această transformare politică, a spus Cox.

Printre aceste mesaje se număra unul care spunea „Hei, fascistule! Prinde-o!” și altul care părea să facă referire la un cântec antifascist italian.

Două cartușe prezentau referințe evidente la umorul trollingului online. Inscripția „notices bulges OwO what’s this?” de pe un cartuș tras poate face referire la un „copypasta” – un fragment de text care se repetă la nesfârșit, adesea pentru a trolla oamenii online. Un alt cartuș, care nu fusese tras, avea inscripționate cuvintele „Dacă citești asta, ești gay lmao” – din nou, o referință evidentă la o glumă de trolling.

În același timp, alte cartușe ar putea fi interpretate ca mesaje de simpatizante Antifa, sau mișcarea antifascistă, o colecție vagă de activiști de extremă stânga care au fost activi în SUA în ultimul deceniu și care demonstrează adesea împotriva politicilor lui Trump.

Un cartuș nefolosit avea inscripționate cuvintele „Hei, fascistule! Prinde!” și o săgeată în sus, una în dreapta și trei în jos.

Cele trei săgeți în jos ar putea fi un simbol comun utilizat pentru antifascism. În ansamblu, săgețile ar putea face referire la o secvență de comenzi dintr-un joc video – deși acest lucru rămâne neclar, iar autoritățile nu au publicat încă imagini cu cartușele.

Un al doilea cartuș avea inscripționat versurile cântecului „Bella Ciao”, care onorează partizanii din perioada celui de-al Doilea Război Mondial ai rezistenței italiene care au luptat împotriva Germaniei naziste.

Autoritățile au declarat că Robinson părea să fi fost activ și pe Discord, platforma de socializare utilizată în principal de jucătorii de jocuri video, dar care acum este populară și în rândul altor comunități.

Colegul său de cameră le-ar fi arătat anchetatorilor o serie de mesaje pe Discord de la un contact numit „Tyler”, care făceau referire la un „punct de livrare” al unei puști și la instrucțiuni privind recuperarea și ascunderea armei.

Ce urmează

Pentru moment, Tyler Robinson rămâne în arest, în timp ce procurorii pregătesc acuzațiile oficiale.

Ancheta privind trecutul său, motivele și potențialele afiliere continuă în ceea ce oficialii numesc una dintre cele mai importante crime politice din istoria recentă a Statelor Unite.

Share this: Facebook

X

