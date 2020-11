Trusturile de presă comuniste chineze plătesc milioane de dolari presei din SUA pentru propagandă

China Daily, trustul de presă de propagandă a regimului chinez, a cheltuit milioane de dolari în ultimele șase luni pe publicațiile din Statele Unite, conform declarației depuse săptămâna trecută la Departamentul de Justiție în conformitate cu Legea privind Înregistrarea Agenților Străini (FARA), informează The Epoch Times.

Potrivit declarației, cheltuielile generale ale China Daily în perioada 1 mai – 31 octombrie 2020 au fost de peste 4.4 milioane de dolari, din care aproximativ 3.1 milioane au fost cheltuiți pentru tipărire, publicitate și distribuție și aproximativ 1.3 milioane de dolari pentru salarii și alte cheltuieli de operare.

The Wall Street Journal, Los Angeles Times, Foreign Policy, Seattle Times sunt câteva dintre publicațiile notabile care sunt pe lista propagandei comuniste chineze.

Los Angeles Times, de exemplu, a primit 340.000 de dolari pentru reclame și 115.501 de dolari pentru tipărirea ziarelor în ultimele șase luni.

În ultimii ani, China Daily a cheltuit milioane de dolari pe suplimente de ziare – numite China Watch – care conțin propagandă mascată în știri în trusturile de presă americane importante. Aceste suplimente sunt inserate ca reclame în ziare sau programe plătite online.

Cu toate acestea, specialiștii care cercetează activitățile de influență chineză în Statele Unite susțin oficial că „este greu de spus că materialul China Watch este o reclamă”.

Pe 18 februarie, China Daily și alte patru trusturi de presă din China au fost desemnate de către Departamentul de Stat drept Misiuni Străine. Pe 22 iunie, Departamentul de Stat a desemnat alte patru trusturi de presă din China drept Misiuni Străine.

„Secretarul General Xi Jinping a spus: „Trusturile de presă deținute de partid trebuie să întruchipeze voința partidului, să protejeze autoritatea partidului… acțiunile lor trebuie să fie extrem de consistente cu partidul”, adică, în timp ce mass-media occidentală este obligată adevărului, mass-media din Republica Populară Chineză este obligată Partidului Comunist Chinez”, a declarat purtătorul de cuvânt al Departamentului în iunie.

Documentele financiare anterioare ale China Daily depuse la Departamentul de Justiție arată că au plătit mai mult de 4.6 milioane de dolari către Washington Post și aproape 6 milioane de dolari către Wall Street Journal din noiembrie 2016. Mai arată, de asemenea, că au plătit 50.000 de dolari către The New York Times în 2018.

The Washington Post și The New York Times au încetat să difuzeze materialul publicitar la începutul acestui an. The Wall Street Journal, Foreign Policy și LA Times nu au răspuns încă solicitărilor de comentarii pe această temă.

Sediul central al China Daily este în Beijing, China. Este deținută de Departamentul de Publicitate, o divizie internă a Partidului Comunist Chinez.

Tribuna.US