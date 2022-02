Tupeul secular al administrației Biden

Până la sfârșitul lunii ianuarie 2022, Marina americană a primit 3.740 de cereri de exceptare pe bază religioasă – dintre care niciuna nu a fost aprobată“, potrivit Daily Mail. Nici măcar preoții militari nu pot obține derogări, informează George Neumayr într-un articol The American Spectator.

„E destul de dezamăgitor, cu siguranță“, a declarat pentru Fox News un cadru militar cu vechime. „Dacă pierd beneficiile de pensie din cauza asta, ne va afecta destul de tare, pe mine și familia mea. În același timp, e o luptă care merită dusă. Nu îl consider un ordin legal“.

Administrația Biden susține că această încălcare a libertății religioase este esențială pentru „ca armata să fie bine pregătită“. Trebuie să ai destul de mult tupeu să faci astfel de afirmații, având în vedere nenumăratele amenințări la adresa pregătirii militare pe care Biden le-a permis deja. El poate accepta soldații transsexuali, dar nu și pe cei nevaccinați.

De dragul de a promova politica socială trezită, generalii săi politizați tratează în mod obișnuit pregătirea militară ca pe o preocupare secundară. Este puțin cam târziu ca ei să pretindă că standardele militare depind exclusiv de această pregătire.

Departe de a fi interesat de capacitatea Americii de a lupta și de a câștiga războaie, Biden este complet dispus să alunge soldații buni din forțele armate în încercarea sa de a impune ideologia trezită și mandatele. Ofițerii Navy SEAL care au dat în judecată administrația spun că au fost marginalizați și pedepsiți în urma procesului.

„Marina continuă să refuze accesul clienților noștri la oportunități de instruire și misiuni și le alocă acestor soldați sarcini banale, în loc să le permită să ne apere țara“, a declarat Mike Berry, avocat în cadrul First Liberty Institute, care îi reprezintă.

În același timp, Armata SUA și alte ramuri ale forțelor armate au început să concedieze soldații care refuză vaccinarea.

Ca și cum istoricul administrației Biden în ceea ce privește libertatea religioasă nu ar fi suficient de oribil, aceasta se pregătește să creeze o bază de date în stil orwellian, cu angajații federali care solicită exceptări de la mandatul de vaccinare pe motiv religios, potrivit Daily Signal.

„O mică investigație la Registrul Federal a scos la iveală faptul că există cel puțin 19 agenții federale – din care cinci la nivel de Cabinet – ce au creat sau au propus crearea acestor liste de monitorizare privind solicitările de exceptare pe bază religioasă din partea angajaților lor“, se precizează.

Parlamentarii republicani cer răspunsuri legat de această nouă bază de date, dar nu vor primi niciunul. Imaginați-vă modurile ilegale în care ar putea-o folosi seculariștii lui Biden. Misiunea lor este de a face din acceptarea secularismului și a tuturor principiilor sale o condiție pentru a fi angajat al guvernului federal sau al forțelor armate.

Ei îi consideră pe creștinii devotați, în special, niște cetățeni răi, ce nu sunt demni să ia parte la viața publică. Nu este deloc exagerat să ne temem că, pe termen lung, cei ale căror nume apar în baza de date vor avea parte de probleme în carieră.

Citește și În vreme de pandemie secularismul se reazămă pe dictatură

Bineînțeles, mass-media a închis ochii la această știre. Majoritatea reporterilor nu sunt interesați de amenințările la adresa libertății religioase. Biden este chiar mai neobrăzat decât Obama, dar mediatizarea nu reflectă niciodată acest lucru. Pe fondul tuturor atacurilor sale asupra libertății religioase, Biden a participat recent la Micul dejun Național de Rugăciune, iar presa s-a întrecut în articole lingușitoare. El și-a încheiat discursul spunând:

„De fiecare dată când ieșeam din casa bunicului meu Finnegan, acasă în Scranton – unii dintre voi m-ați mai auzit povestind despre asta – el striga: ‘Joey, păstrează-ți credința’. Și apoi bunica mea striga: ‘Nu, Joey, transmite-o și la alții’. Să mergem să vorbim și altora despre credința noastră“.

Nu se pune că el distruge de fapt credința. Departamentul său de Sănătate și Servicii Sociale continuă să promoveze un mandat care ar obliga firmele de asigurări de sănătate religioase să plătească pentru operațiile transgender. În viziunea administrației Biden, mutilarea reprezintă un serviciu medical „esențial“, ceea ce face să transpară filozofia medicală complet coruptă care stă la baza tuturor mandatelor sale. Ea vede „riscuri“ imense în cei nevaccinați, dar nu vede niciun risc în distrugerea trupului oamenilor sau avortarea copiilor.

E suficient de rău că administrația Biden se așteaptă ca asiguratorii non-religioși să plătească pentru aceste încălcări ale Jurământului lui Hipocrate, dar acum nu se poate abține nici măcar de la a impune asiguratorilor religioși aceste afronturi la adresa lui Dumnezeu.

În dorința lor de a monopoliza întreaga viață publică, seculariștii lui Biden au o antipatie fundamentală față de „exceptări“. La ferma lor de animale, nimeni nu este liber să plece. Planurile lor progresiste se bazează pe participarea universală, care în cele din urmă înseamnă constrângere universală. În măsura în care vor lua măcar în considerare varianta exceptării, o fac doar pentru cei care promit să evite sau să părăsească viața publică.

Doar cele mai înguste secte au primit derogare de la infamul mandat contraceptiv al lui Obama. Dar organizației Little Sisters of the Poor, întrucât face acte de caritate și pentru alții, nu doar pentru catolici, i s-a cerut să se conformeze.

Dar nici măcar excepțiile extrem de limitate din era Obama nu vor dura, având în vedere tendința totalitară a secularismului modern. Arhitecții săi nu se pot odihni până nu secularizează totul. Dacă cineva, undeva, le zădărnicește viziunea, ei trec la acțiune, invocând un fals motiv de „sănătate publică“ sau „nediscriminare“ pentru intoleranța și intruzivitatea lor.

Orice amenințare cât de mică – o mână de soldați nevaccinați, un preot care încă se opune, niște spitale religioase și așa mai departe – pare să-i aprindă pe seculariști. La fel ca sovieticii obsedați de câte un disident rătăcit, seculariștii simt nevoia să pedepsească mai ales puținele excepții de la regula lor.

Traducere și adaptare

Tribuna.US