Un episcop catolic se opune Legii Egalității: „Este un cal troian pentru a promova agenda avortului“

Episcopul catolic din Toledo, Ohio, a cerut Congresului să se opună așa-numitei Legi a Egalității, un „cal troian“ care ar pune în pericol viața bebelușilor nenăscuți și libertatea religioasă a milioane de americani, informează LifeNews.

Într-o declarație recentă, episcopul Daniel Thomas a avertizat că legislația va face exact opusul a ceea ce pretinde că face: va discrimina, relatează The Crescent-News.

„De fapt, Legea Egalității discriminează persoanele religioase“, a spus episcopul. „Servește drept ‘cal troian’ pentru a promova o agendă pro-avort și a impune ideologii de gen care resping adevărul și frumusețea complementarității masculine și feminine, și însăși natura persoanei umane …“

Proiectul de lege a fost adoptat de Camera Reprezentanților SUA în februarie și urmează să fie dezbătut în Senat.

Printre altele, Thomas a explicat că proiectul de lege va fi folosit pentru a obliga contribuabilii să finanțeze uciderea bebelușilor nenăscuți prin avorturi și pentru a impune medicilor și asistentelor să facă avorturi, încălcându-și conștiința.

De asemenea, proiectul de lege respectiv nu va intra sub incidența Legii privind Restaurarea Libertății Religioase, „făcând ca practicarea credinței să fie mai dificilă pentru indivizi“, a continuat el. Și ar obliga organizațiile caritabile religioase, inclusiv adăposturile pentru femei abuzate, centrele de asistență maternală și alte entități, să își încalce convingerile religioase, a spus el.

Ar afecta milioane de oameni în dificultate care se bazează în fiecare an pe serviciile organizațiilor caritabile religioase, a continuat episcopul. El a afirmat că Biserica Catolică este cel mai mare furnizor neguvernamental de servicii sociale din SUA prin intermediul parohiilor, școlilor, spitalelor, adăposturilor, clinicilor juridice, băncilor de alimente și altor organizații caritabile.

„Noi toți, ca și catolici, trebuie să apărăm demnitatea persoanei umane, atât născute cât și pre-născute“, a spus Thomas. „Nu putem rămâne tăcuți în fața demersurilor de anulare a exercitării libertății religioase în națiunea noastră“.

U.S. Conference of Catholic Bishops îndeamnă, de asemenea, Congresul să respingă Legea egalității.

„În loc să afirme demnitatea umană în moduri care depășesc în mod semnificativ protecțiile practice existente, Legea Egalității ar discrimina persoanele credincioase“, au declarat episcopii în februarie. „Ar provoca, de asemenea, numeroase daune juridice și sociale americanilor de orice credință sau fără vreuna anume“.

Citește și 6 motive pentru care trebuie să ne opunem „Legii Egalității” orwelliene

Opoziția episcopilor și a multor alți lideri pro-viață conservatori și religioși vine ca reacție la planurile președintelui Joe Biden și ale liderilor democrați de a aproba proiectul de lege pro-avort în Congres.

La prima vedere, obiectivul Legii Egalității (Rezoluția 5 a Camerei) este de a proteja oamenii de discriminare. Ar modifica Legea Drepturilor Civile din 1964 pentru a redefini discriminarea sexuală astfel încât să includă identitatea de gen și orientarea sexuală.

Dar principalele grupuri conservatoare și pro-viață au avertizat că legislația va crea un „drept de a cere avortul“. Aceștia au arătat că angajații medicali ar putea fi forțați să ajute la avortarea bebelușilor nenăscuți, iar contribuabilii ar putea fi obligați să le finanțeze decesele.

Potrivit National Right to Life Committee, legislația cu nume înșelător „conține un limbaj ce modifică Legea drepturilor civile din 1964, care ar putea fi interpretat pentru a crea dreptul de a pretinde furnizorilor de servicii medicale să efectueze avortul și, probabil, ar pune în pericol autoritatea statului și a guvernului federal de a interzice finanțarea avorturilor din banii contribuabililor. Dacă va fi adoptată, această legislație ar putea fi folosită ca un instrument puternic pentru a contesta restricțiile privind avortul din orice stat“.

Legea Egalității este una dintre prioritățile legislative de top ale lui Biden pentru primele sale 100 de zile de mandat.

National Right to Life, Family Research Council, Susan B. Anthony List, March for Life Action și alte grupări pro-viață îndeamnă, de asemenea, parlamentarii să respingă proiectul de lege.

Tribuna.US