Un judecator din D.C. îl împiedică pe Biden să concedieze angajații și cadrele militare active nevaccinate 

Un judecător a emis recent un ordin temporar de restricție prin care îl împiedică pe președintele Joe Biden să concedieze mai mulți angajați federali nevaccinați, inclusiv cadre militare active, numite în procesul ce contestă mandatul de vaccinare al președintelui ca fiind neconstituțional.

Reclamanții solicită exceptarea pe motive religioase de la mandatul de vaccinare impus de Biden angajaților de stat, anunțat oficial pentru prima dată pe 9 septembrie, informează Amanda Prestigiacomo într-un articol Daily Wire.

Potrivit Fox News, „Niciunul dintre reclamanții – angajați civili nu va fi sancționat în perioada în care se judecă solicitarea sa pentru o excepție pe bază religioasă“, a ordonat judecătorul de district din Washington, D.C., Colleen Kollar-Kotelly.

Decizia judecătorului Kollar-Kotelly a adăugat că „reclamanții – cadre militare active, cărora le-a fost respinsă cererea de exceptare pe motiv religios, nu vor fi sancționați disciplinar sau trecuți în rezervă pe durata recursului“.

Politico și avocatul Jenna Ellis au postat recent decizia pe Twitter: „Acesta este un progres uimitor din partea Tribunalului Districtual D.C. în lupta pentru protejarea Drepturilor Noastre în fața mandatelor neconstituționale de vaccinare“, a scris ea.

„Instanța a ordonat apoi pârâților din administrația Biden să depună o notificare suplimentară, în care să specifice dacă vor fi de acord ca niciun reclamant să nu fie sancționat disciplinar sau concediat până la obținerea deciziei finale a instanței“, a menționat Fox News.

De îndată ce Biden a anunțat ordinul de vaccinare, Mike Yoder, avocatul reclamanților, a făcut și el un anunț. „Voi deschide de îndată un proces împotriva lui Joe Biden cu privire la mandatul său exagerat și neconstituțional de vaccinare“, a postat el pe Twitter.

„Ordinul dumneavoastră executiv nu are nicio legătură cu libertatea, dar acest proces cu siguranță are“, a adăugat Yoder.

Cu o zi înainte ca Yoder să câștige ordinul temporar de restricție în favoarea sa, a criticat online mandatul.

„Sub conducerea lui Biden, dacă-ți exerciți libertățile religioase ajungi să fii concediat și să-ți pierzi beneficiile“, a scris el. „Dar dacă depui mărturie mincinoasă, ca Andy McCabe de la FBI, primești pensie, 200.000 de dolari salariu retroactiv și 500.000 de dolari pentru onorariile avocaților“.

Într-un articol de opinie, The Hill a relatat luna trecută că McCabe a „ajuns la o înțelegere“ cu DOJ, „eliminându-se toate consecințele“ pentru constatarea că a mințit sub jurământ: „Acordul nu schimbă concluziile inspectorului general DOJ Michael Horowitz, că McCabe a mințit de trei ori sub jurământ; pur și simplu elimină toate consecințele care derivă din această concluzie“.

Biden declara în septembrie că vaccinarea, testarea și purtarea măștii, toate obligatorii, nu se aplică doar angajaților de stat, ci și multor companii private.

„Companiile cu peste 100 de angajați trebuie să impună angajaților lor să se vaccineze sau să se testeze săptămânal pentru COVID-19, conform unui nou plan al administrației Biden pentru a combate coronavirusul și a încuraja vaccinarea“, informa The Daily Wire la acea vreme.

„Urmează ca președintele Joe Biden să prezinte o nouă strategie federală de soluționare a crizei COVID-19, care include reglementări și restricții mult mai invazive decât a instituit guvernul federal până în prezent. Unul din cele 6 puncte ale planului lui Biden implică presarea companiilor cu peste 100 de angajați să le impună acestora vaccinarea împotriva COVID-19“.

Potrivit Wall Street Journal, Departamentul Muncii din SUA intenționează să emită în câteva săptămâni un ghid temporar de urgență „care să transpună noua cerință, ce va afecta 80 de milioane de angajați din sectorul privat. … Afacerile care nu se conformează ar putea fi sancționate cu amenzi de până la $14.000 USD pentru fiecare abatere, au declarat oficialitățile“.

Jeremy Boreing, co-fondator și co-CEO al Daily Wire, a reacționat rapid la anunț postând pe Twitter că nu se va conforma dictatelor lui Biden.

„The Daily Wire are peste 100 de angajați. Nu vom implementa mandatul de vaccinare neconstituțional și tiranic impus de Joe Biden“, a scris Boreing. „Vom folosi toate modalitățile pe care le avem la dispoziție, inclusiv acționarea în justiție, pentru a ne opune acestui abuz de putere“.

