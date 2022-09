Unul dintre cei mai în formă oameni de pe planetă este interzis să joace la US Open

Un jurnalist australian îi ia apărarea celebrului tenismen Novak Djokovic, căruia i s-a interzis să participe la U.S. Open pentru că a refuzat să se vaccineze împotriva COVID, informează Amanda Prestigiacomo, Daily Wire.

O regulă instituită de U.S. Centers for Disease Control and Prevention (CDC) îi interzice starului sârb să intre în SUA fără dovada vaccinării.

Potrivit Sportskeeda, jurnalistul și prezentatorul sportiv Ben Fordham a criticat regula americanilor: „Este rușinos și sfidează logica și știința“.

„Este unul dintre cei mai în formă oameni de pe planetă“, a spus jurnalistul despre Djokovic. „Nu bea alcool, călătorește însoțit de medicul și nutriționistul său personal“.

Fordham a precizat că sportivul a avut deja COVID, ceea ce înseamnă că organismul său a produs anticorpi.

„Am avut COVID de două ori, în iunie 2020 și recent – testul PCR a ieșit pozitiv – pe 16 decembrie 2021“, a declarat Djokovic în timpul unui interviu la începutul acestui an.

Fordham nu este singurul care a criticat interdicția aplicată lui Djokovic; legenda tenisului John McEnroe, de exemplu, a calificat măsura drept „ridicolă“.

„Acești politicieni se bagă prea mult unde nu le fierbe oala“, a izbucnit McEnroe prin intermediul undelor ESPN luna trecută. „Au făcut deja asta în Australia. Să-i permitem omului să vină și să joace în SUA“.

Djokovic a precizat clar că nu intenționează să se vaccineze împotriva virusului, menționând că are o stare de sănătate bună și susține libertatea individuală în ceea ce privește actele medicale.

„Nu sunt vaccinat și nici nu am de gând să mă vaccinez“, a declarat el luna trecută, potrivit Yahoo! Sports.

În februarie, triplul campion la U.S. Open a declarat pentru BBC că este dispus să sacrifice campionate pentru aceste convingeri.

„Este un preț pe care sunt dispus să îl plătesc“, a spus Djokovic despre eventualele turnee ratate din cauza cerinței de vaccinare.

„Pentru că principiile privind luarea deciziilor asupra corpului meu sunt mai importante decât orice titlu sau orice altceva. Încerc să țin cât mai mult seama de ceea ce-mi spune corpul meu“.

„Nu am fost niciodată împotriva vaccinării“, a spus sportivul, „dar am susținut întotdeauna libertatea de a alege ce pui în corpul tău“.

În ianuarie, starul tenisului a fost reținut și expulzat în mod dur din Australia din cauza statutului său de vaccinare, ceea ce l-a împiedicat să-și apere titlul de la Australian Open.

„M-a afectat cu siguranță în primele câteva luni ale anului“, a declarat Djokovic despre acest eveniment neplăcut. „Nu mă simțeam bine. Adică, din punct de vedere mental, emoțional, nu eram bine“.

