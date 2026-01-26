Valul de frig și ninsorile ating centrul și estul Statelor Unite. 200 de milioane de oameni afectați

O furtună puternică de iarnă afectează o mare parte din teritoriul Statelor Unite, aducând ninsori, înghețând drumurile și provocând mii de anulări de zboruri și întreruperi de curent electric.

Peste 200 de milioane de oameni s-au aflat în calea furtunii, care pune la grea încercare rețeaua electrică și infrastructura de transport a țării. Furtuna a provocat deja aproximativ 11.600 de anulări de zboruri, afectând aeroporturile de la Dallas la Boston, și a lăsat fără curent electric peste 950.000 de case, în special în sudul țării.

Întreruperile au afectat cel mai grav statul Tennessee, unde peste 300.000 de gospodării au rămas fără energie electrică. Aproape 225.000 dintre acestea se aflau în zona Nashville. Compania Nashville Electric Service a declarat că întreruperile ar putea dura „zile sau mai mult”, deși va mobiliza zeci de lucrători pe tot parcursul zilei.

Furtuna a început să lovească cu zăpadă părțile centrale și sudice ale țării sâmbătă și nord-estul duminică. Meteorologii au anunțat că se așteaptă ninsori abundente, lapoviță și ploaie înghețată. Unele regiuni, inclusiv părți din nord-est, ar putea avea parte de aproximativ 60 cm de zăpadă, potrivit Serviciului Național de Meteorologie. Unele zone au declarat stare de urgență înainte de furtună.

Meteorologii au anunțat că furtuna se va întinde pe o distanță de 3.200 km, de la New Mexico până în Maine. „Este rar să avem o întindere atât de mare”, a spus David Hamrick, meteorolog la Serviciul Național de Meteorologie.

Ninsorile urmau să înceteze duminică seara, dar temperaturile scăzute ar trebui să mențină gheața pe tot restul săptămânii, a spus Hamrick. Meteorologii au avertizat că frigul ar putea pune viața în pericol și au sfătuit oamenii să evite călătoriile.

În Texas, mulți locuitori s-au temut că temperaturile scăzute și gheața din acest weekend vor provoca întreruperi de curent similare cu cele din 2021, când o furtună de iarnă rară a paralizat rețeaua electrică a statului și a lăsat milioane de oameni fără curent timp de aproape o săptămână. Sâmbătă, în Houston, magazinele alimentare erau pline de oameni. Magazinele aveau stocuri reduse de produse precum apă îmbuteliată și lemne de foc, deoarece actuala furtună de iarnă a trezit amintiri despre întreruperea prelungită a curentului de acum cinci ani.

Până în prezent, cea mai mare parte a energiei electrice din Texas a rămas funcțională. Aproape 90.000 de case au rămas fără energie electrică duminică după-amiază, în mare parte în apropierea graniței de est a statului cu Louisiana, un stat mai grav afectat, unde peste 120.000 de persoane au rămas fără energie electrică. Houston, Dallas, Austin și suburbiile din jurul lor din Texas au avut doar aproximativ 2.000 de clienți fără energie electrică.

Anulările de zboruri din acest weekend sunt în creștere pe măsură ce furtuna se deplasează spre nord-est. Până duminică dimineață, aproape 11.000 de zboruri către sau dinspre aeroporturile din SUA au fost anulate și peste 3.000 au fost întârziate.

American Airlines a anulat peste 1.500 de zboruri, ceea ce reprezintă aproape jumătate din programul său. Această cifră crește considerabil dacă se includ și cele peste 900 de zboruri combinate ale companiilor aeriene regionale Envoy Air și PSA Airlines, care operează zboruri sub marca American.

Delta Air Lines a eliminat aproximativ 40% din programul său de duminică, în timp ce United Airlines și Southwest Airlines au anulat aproximativ o treime din zborurile lor. Transportatorul low-cost JetBlue Airways a anulat peste 70% din zborurile sale, în timp ce peste 40% din zborurile Spirit Airlines și 30% din zborurile Frontier Airlines au fost anulate.

Majoritatea zborurilor au fost anulate din aeroporturile care deservesc Atlanta, Boston, Charlotte (Carolina de Nord), New York, Philadelphia și Washington, D.C. Aproximativ 1.900 de zboruri programate pentru luni au fost anulate preventiv.

