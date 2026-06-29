Valul socialist, în versiunea Coastei de Vest a SUA

Guvernatorul Gavin Newsom susține introducerea unui impozit pe avere la nivel național, nu doar în California

Guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, nu a reușit să-și convingă prietenii din sindicate să retragă propunerea privind impozitul pe avere de pe buletinul de vot din noiembrie, așa că acum vom afla dacă își va cheltui capitalul politic pentru a o respinge sau, dimpotrivă, va încerca să profite de valul socialist pentru a ajunge la Casa Albă. Pariați pe cea de-a doua variantă.

Guvernatorul a avut termen până joi să convingă sindicatul SEIU-United Healthcare Workers West să-și retragă inițiativa electorală care vizează impunerea unui impozit de 5% asupra averii nete a rezidenților din California cu o avere de peste 1 miliard de dolari. Sindicatul a refuzat. Newsom se opune unui impozit statal pe avere, deoarece susține că acesta îi va alunga pe cei bogați, care plătesc o mare parte din impozitul pe venit al statului.

Este adevărat, dar această măsură pedepsește totodată spiritul antreprenorial și succesul în afaceri. Ea nu va rezolva problemele bugetare ale statului, care sunt cauzate de cheltuielile excesive cu programele de asistență socială și cu salariile și beneficiile angajaților din sectorul public.

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Newsom avea la dispoziție o multitudine de pârghii pe care le-ar fi putut folosi pentru a determina sindicatul să cedeze. De exemplu, ar fi putut amenința că va abroga salariul minim de 25 de dolari pentru lucrătorii din domeniul sănătății, pe care statul l-a adoptat în 2023 la cererea sindicatului. Însă guvernatorul a demonstrat de nenumărate ori că nu este dispus să se opună sindicatelor care domină Sacramento.

Guvernatorul încearcă să mențină un echilibru între donatorii săi din Silicon Valley și aripa stângă a partidului său, aflată în ascensiune. Socialiștii Democrați din America și-au demonstrat influența și organizarea în creștere săptămâna trecută, în cadrul primarilor din New York. Gavin Newsom nu dorește să fie luat pe sus de valul socialist, în contextul în care se pregătește să candideze la președinție în 2028.

Acest lucru explică susținerea sa, exprimată vineri, a unui impozit național pe avere — un efort evident de a atenua criticile venite din partea stângii pentru opoziția față de inițiativa sindicală supusă votului.

„Sistemul construit de fondatorii Americii a fost conceput pentru a împiedica concentrarea puterii în mâinile câtorva, dar am permis ca această concentrare să aibă loc oricum, încet, la vedere, de-a lungul a zeci de ani”, a declarat Newsom.

Vorbim aici despre o interpretare revizionistă a istoriei, dar oare nu i-a spus nimeni că tinerii socialiști de astăzi îi consideră pe fondatori oligarhi și colonizatori? Dacă Bernie Sanders și Zohran Mamdani ar fi fost prezenți la momentul fondării, ar fi cerut ca Monticello al lui Thomas Jefferson și Mount Vernon al lui George Washington să fie transformate în proprietate comunală.

Fondatorii au conceput Constituția cu un sistem de control și echilibru pentru a împiedica concentrarea puterii într-o singură ramură a guvernului, în scopul protejării libertății individuale. De asemenea, aceștia erau preocupați de riscul domniei mulțimii. Astfel, al Cincilea Amendament interzice guvernului să confişte proprietatea fără o despăgubire justă, ceea ce ar însemna, de fapt, introducerea unui impozit pe avere.

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Un impozit pe avere este, de asemenea, probabil neconstituțional, întrucât prevede ca „impozitele directe” să fie repartizate în mod egal între state, în funcție de populație. Conform acestui criteriu, California ar fi totuși afectată mai puternic decât restul statelor.

Gavin Newsom încearcă să-și păstreze sprijinul donatorilor din Silicon Valley opunându-se impozitului statal pe avere. Dar, în același timp, susține campania sindicatelor, repetând argumentele acestora. O lecție învățată din alegerile primare din New York este că încercarea de a mulțumi stânga socialistă nu dă rezultate. Newsom s-ar putea să descopere și el acest lucru în curând.