Cazul Samson: Emoție în fața Ambasadei Suediei. Zeci de jucării pentru Sara și Tiana, ignorate de autoritățile suedeze

Ambasada Suediei la București nu a reacționat la gestul emoționat a zeci de copii care au depus jucării de pluș pentru Sara și Tiana Samson. Pe 20

Ambasada Suediei la București nu a reacționat la gestul emoționat a zeci de copii care au depus jucării de pluș pentru Sara și Tiana Samson.

Pe 20 iunie 2026, 2.000 de persoane au protestat în fața Ambasadei Suediei la București pentru susținerea și reîntregirea familiei Samson, moment în care zeci de copii au adus și lăsat în fața porții ambasadei jucării pentru Sara și Tiana, aflate abuziv în custodia serviciului de protecție a copilului din Hässleholm, Suedia de peste trei ani – după cum Tribuna.US a relatat în ultimii ani.

Potrivit Echipei de Inițiativă Samson, echipă formată din lideri de comunități, persoane publice, avocați și profesioniști din varii domenii și care coordonează toate acțiunile de sprijin a familiei de români, Ambasada Suediei ignoră gestul făcut de mii de oameni pentru Sara și Tiana Samson.

„Permiteți ca aceste jucării — simbol al solidarității — să ajungă la Sara și Tiana, ca o mărturie a faptului că nu sunt singure și că nu sunt uitate”, se arată într-o scrisoare deschisă adresată Ambasadei Suediei la București și autorităților suedeze. La București, gestul comunității a fost unul simplu, dar profund. Zeci de jucării, unele noi, altele purtate cu afecțiune de copii care au vrut să ofere o parte din copilăria lor, au fost depuse la poarta misiunii diplomatice suedeze — nu ca un act de protest agresiv, ci ca o rugăminte tăcută, adresată direct conștiinței instituțiilor suedeze. Urmărește Tribuna.US și pe X, WhatsApp și Telegram Am așteptat, cu speranță, un răspuns. Am așteptat ca autoritățile suedeze să dovedească faptul că, dincolo de rigoarea birocratică, mai există loc pentru compasiune. Din informațiile de care dispunem în acest moment, demersurile diplomatice întreprinse nu au condus, până astăzi, la niciun semn că acest gest elementar de omenie — transmiterea acestor jucării către Sara și Tiana — va fi înfăptuit. Această tăcere instituțională constituie, în opinia noastră, un răspuns dezamăgitor, venit din partea unui stat care se revendică drept reper al democrației și al respectării drepturilor omului. Ne adresăm, prin urmare, în mod oficial și public, Ambasadei Regatului Suediei și autorităților competente din Suedia, cu următoarea rugăminte fermă: Permiteți ca aceste jucării — simbol al solidarității — să ajungă la Sara și Tiana, ca o mărturie a faptului că nu sunt singure și că nu sunt uitate”.

Dezamăgirea echipei de susținere este împărtășită și de senatorul român Titus Corlățean, un susținător ferm al familiei Samson.

„Zeci de copii si-au adus jucăriile proprii și le-au depus la gardul ambasadei Suediei la București. La fel si mulți alți părinți si bunici. La fel și eu, două jucării nou-nouțe, din pluș. Pentru Sara și Tiana. Am făcut atunci un apel public la diplomații suedezi sa dovedească un gram de umanitate și să trimită aceste jucării în Suedia, pentru cele două fete. Dacă tot au violat inocența și copilăria acestor copile, prin instituțiile statului suedez, măcar să le trimită o rază de speranță din partea românilor care luptă pentru ele. Am urmărit instituțional ce se întâmplă. Nimic. Totodată, aflu acum că din demersurile diplomatice desfășurate în această perioadă nu a rezultat deloc faptul că diplomații suedezi au de gând să facă acest gest umanitar. Ce rușine. Asta confirmă atitudinea arogantă si lipsită de empatie și umanitate dovedită în 3 ani si jumătate de autoritățile “democraticei” Suedii pe relația cu “amărâta” Românie… Urmărește Tribuna.US și pe X, WhatsApp și Telegram Spun public ca să știți cu cine avem de-a face. Cei care ne-au tot dat lecții de moralitate ani de zile. Cei pe care i-am ajutat, cu bună-credință, atunci când au avut nevoie să-si rezolve problemele de securitate națională prin aderarea la NATO. Sincer, nu a meritat efortul. Noi vom continua însă să luptăm, foarte hotărâti, pentru aceste fete, care sunt cetățeni ai României și nu ne vom opri până nu le vom vedea înapoi, la părinți, în sânul familiei și în România, acolo unde le este locul!”

Proteste

Manifestarea de susținere a familiei Samson de la București a fost succedată, în aceeași zi, de o acțiune similară la Madrid. Pe 26 și 27 iunie au avut loc proteste și la Dublin și Roma.

Protestele pentru susținerea familiei Samson continuă în Copenhaga, Washington D.C., Brisbane, Londra și Stockholm. Alte orașe se pregătesc să organizeze acțiuni similare.