Victorie istorică la Curtea Supremă: Nu există un „drept“ la avort – 7 lucruri pe care fiecare creștin ar trebui să le știe

Curtea Supremă a decis recent că nu există un „drept“ constituțional la avort. Incredibil! Infamul și neconstituționalul Roe vs Wade tocmai a fost anulat. Nu mi-am imaginat că voi vedea acest lucru în timpul vieții mele. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru asta și tuturor celor care au acționat și s-au rugat în acest sens.

Statul de drept și Constituția tocmai au fost protejate, împreună cu cei nenăscuți. Iată 7 lucruri pe care trebuie să le știți, analizează Craig Huey pentru Election Forum:

1. Nu există un „drept“ constituțional la avort – Roe vs Wade a fost anulat

Iată ce a declarat în esență Instanța.

„Considerăm că Roe și [Planned Parenthood v. Casey] trebuie să fie anulate. Constituția nu face nicio referire la avort, iar un astfel de drept nu este protejat implicit de nicio clauză constituțională“.

„Roe a fost o mare greșeală încă de la început. Raționamentul pe care s-a bazat a fost extrem de slab, iar decizia a avut consecințe nefaste. Și, departe de a determina un acord pe plan național cu privire la subiectul avortului, Roe și Casey au intensificat dezbaterile și au adâncit conflictul“.

2. Deși sub mari presiuni, Curtea nu a cedat, ci a făcut ceea ce era corect

Această decizie a fost supusă unei presiuni incredibile de a se accepta un compromis și a nu anula decizia Roe vs Wade, veche de 50 de ani. Activistul judiciar a inventat o lege – un fals „drept constituțional“ care nu există în Constituție. A fost o decizie eronată, de natură politică. Însă președintele Trump și Senatul controlat de republicani au numit trei judecători originaliști stricți, determinând o majoritate.

Un activist judiciar legiferează de pe bancă opinia lui personală. Un originalist strict legiferează pe baza Constituției, nu a propriei opinii. Judecătorul Samuel Alito a fost autorul opiniei majoritare, având de partea sa judecătorii Clarence Thomas, Amy Coney Barrett, Brett Kavanaugh și Neil Gorsuch. Președintele Curții Supreme de Justiție, John Roberts, a formulat o opinie separată. El a încercat să compună o variantă de compromis, dar a fost de acord cu poziția majorității. Activiștii judiciari Stephen Breyer, Sonia Sotomayor și Elena Kagan au exprimat o opinie divergentă.

Alegerile au consecințe. Constituția a câștigat.

3. Presiunea uriașă menită a împiedica pronunțarea deciziei și menținerea Roe vs Wade a eșuat

Presiunea exercitată asupra instanței pentru a accepta un compromis a fost intensă. Dar judecătorii nu au cedat în fața presiunii și amenințărilor la adresa vieților proprii și ale copiilor lor. De exemplu, a existat o scurgere de informații privind opinia pentru a pune presiune asupra judecătorilor. A eșuat. Au avut loc proteste ilegale la casele judecătorilor. Presiuni politice și mediatice. Chiar și tentative de ucidere. În loc să recurgă la un compromis, Curtea a corectat o veche greșeală.

4. Ce se va întâmpla în fiecare stat.

63 de milioane de copii nenăscuți au fost uciși de când s-a pronunțat decizia Roe vs Wade. Acum depinde de fiecare stat să decidă în privința avortului.

Unele state vor permite avortul chiar și până la naștere. Altele vor promova viața și adopția. Și vor pune capăt avorturilor.

5. Urmează haosul – Radicalii

Așteptați-vă la o escaladare a violenței și a protestelor împotriva bisericilor și a centrelor pro-viață.

Fiți pregătiți.

6. Următoarea bătălie – Alegerile

Rezultatele următoarelor alegeri din noiembrie vor fi influențate de această decizie. Radicalii vor iniția o campanie masivă și organizată de mobilizare la vot. Acest lucru este esențial pentru a câștiga alegerile. Mi-e teamă că susținătorii pro-viață s-ar putea să nu se mobilizeze și poate chiar nu se vor prezenta la vot.

Acest lucru ar fi greșit… și dezastruos. Alegerile la nivel de stat (și judecătorii) reprezintă acum elementul cheie, deoarece legile privind avortul se schimbă în fiecare stat. Unele în bine, altele în rău.

7. Ce puteți face

Este timpul să ne asigurăm că votăm oameni cu aceleași valori ca noi la alegerile din noiembrie. Și ajutăm candidații și judecătorii pro-viață. Este timpul să sprijinim centrele pentru femei însărcinate și să promovăm adopția. Este timpul ca biserica să fie pregătită și să ajute pe această temă fără compromisuri. În ultimul rând, vreau să vă spun personal că îl laud pe Dumnezeu pentru acest dar incredibil – decizia Curții Supreme. Nu numai că vă protejează copiii pe viitor, ci îi și face pe oameni să realizeze cât de prețioasă este viața.

Știu că un mare număr dintre cele ce citesc articolul au făcut avort sau cunosc pe cineva care a făcut avort. Lucrul cel mai minunat este că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu al iertării… un Dumnezeu care oferă a doua șansă. Este un Dumnezeu al răscumpărării. Și acum, datorită acestei decizii istorice a Curții Supreme, putem avea o cultură care promovează viața și adopția.

Eu nu aș fi fost aici astăzi. Nu m-aș fi căsătorit cu frumoasa mea soție. Nu aș fi avut copiii minunați pe care îi am dacă Roe vs Wade ar fi fost în vigoare când m-am născut eu. Nu aș fi făcut ceea ce fac. Pur și simplu nu aș fi existat. Eu am fost adoptat. Și pot să vă spun că îi mulțumesc în permanență lui Dumnezeu pentru părinții minunați pe care mi I-a dat. Și pentru șansa de a mă fi născut.

Vă îndemn pe toți să vă rugați cu privire la posibilitatea de a adopta voi înșivă, să încurajați pe alții să adopte și să ajutați centrele pentru gravide să promoveze adopția.

Acum, mai mult ca niciodată, e nevoie de asta.

Traducere și adaptare

Tribuna.US