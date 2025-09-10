VIDEO | Titratul comentator conservator Charlie Kirk a murit după ce a fost împușcat la un eveniment în Utah

UPDATE: Fondatorul Turning Point USA, Charlie Kirk, în vârstă de 31 de ani, a murit după ce a fost împușcat miercuri după-amiază la un eveniment organ

UPDATE: Fondatorul Turning Point USA, Charlie Kirk, în vârstă de 31 de ani, a murit după ce a fost împușcat miercuri după-amiază la un eveniment organizat la Universitatea Utah Valley. Știrea morții lui este confirmată de Donald Trump:

„Marele și chiar legendarul Charlie Kirk a murit. Nimeni nu înțelegea sau nu avea inima tinerilor din Statele Unite ale Americii mai bine decât Charlie”, a scris Trump. „Era iubit și admirat de TOȚI, în special de mine, iar acum nu mai este printre noi. Melania și eu transmitem condoleanțe frumoasei sale soții Erika și familiei sale. Charlie, te iubim!”

Charlie Kirk a fost un susținător devotat al libertății de exprimare și al principiilor creștine și conservatoare, inspirând milioane de tineri să se implice activ în viața civică. Plecarea sa lasă un gol imens, nu doar în America, ci și în inimile tuturor celor care cred în forța dialogului liber și a ideilor. Charlie era căsătorit și avea doi copii.

ȘTIREA INIȚIALĂ

Comentatorul conservator Charlie Kirk a fost împușcat miercuri la un eveniment universitar organizat la Universitatea Utah Valley. Se află în stare critică la spital.

Kirk, fondatorul Turning Point USA, a fost împușcat în timpul unuia dintre evenimentele sale emblematice, organizat în campusul universitar din Orem, Utah. Potrivit unor surse prezente la eveniment, Kirk pare să fi fost împușcat în zona gâtului de un singur glonț. Starea lui este necunoscută.

„Aceasta este o situație în curs de desfășurare. Putem confirma că Charlie Kirk a fost împușcat. Se află în spital și ne rugăm pentru el în acest moment”, a declarat Aubrey Laitsch, director de relații publice al Turning Point USA, într-un comunicat.

Reporterii de la fața locului spun că un suspect a fost reținut. Suspectul pare a fi un bărbat alb în vârstă, potrivit imaginilor. Directorul FBI, Kash Patel, a declarat la câteva minute după atac că agenții se îndreaptă spre universitate.

Rugăciunile au început să curgă imediat pentru Kirk, care s-a impus ca o voce conservatoare de frunte și a jucat un rol central în campania de realegere a președintelui Donald Trump.

„Trebuie să ne rugăm cu toții pentru Charlie Kirk, care a fost împușcat. Un tip grozav din toate punctele de vedere. DUMNEZEU SĂ-L BINECUVÂNTEZE!”, a spus Donald Trump. „Rugați-vă pentru Charlie Kirk, un tip cu adevărat bun și un tată tânăr”, a spus vicepreședintele JD Vance. Secretarul Pete Hegseth: „Rugăciuni pentru Charlie Kirk. Un creștin, un american și un om incredibil. Fie ca mâna vindecătoare a lui Isus Hristos să fie asupra lui. Președintele Camerei Reprezentanților, Mike Johnson: „Vă rugăm să vă alăturați rugăciunilor noastre pentru bunul nostru prieten, Charlie Kirk”.

De mulți ani Kirk vizitează campusurile universitare, unde organizează dezbateri deschise la care participă adesea sute, chiar mii de studenți. Atacul armat pare să fi avut o motivație ideologică, asemănătoare celui produs recent într-un liceu catolic, unde un transgender a deschis focul asupra elevilor.

