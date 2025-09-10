Incident grav: Polonia doboară drone rusești intrate în spațiul său aerian

Polonia a doborât dronele care au pătruns în spațiul său aerian în timpul unui atac rusesc de amploare în vestul Ucrainei, miercuri, statul membru NAT

Polonia a doborât dronele care au pătruns în spațiul său aerian în timpul unui atac rusesc de amploare în vestul Ucrainei, miercuri, statul membru NATO calificând incursiunea drept „un act de agresiune” și marcând prima dată când un membru al alianței a tras focuri de armă în acest război.

Spațiul aerian al Poloniei a fost încălcat de un număr mare de drone rusești, iar cele care reprezentau o amenințare directă au fost doborâte, a declarat prim-ministrul Donald Tusk. Un purtător de cuvânt al NATO a declarat că șeful NATO, Mark Rutte, a luat legătura cu guvernul polonez și că alianța se consultă îndeaproape cu Polonia.

Comandamentul militar al Poloniei a declarat că dronele au încălcat în repetate rânduri spațiul aerian polonez în timpul atacului rus peste graniță, în vestul Ucrainei, dar că operațiunile împotriva acestor violări s-au încheiat.

Radarele au detectat peste 10 obiecte, iar cele care puteau reprezenta o amenințare au fost „neutralizate”, a declarat comandamentul.

„Căutările și eforturile de localizare a potențialelor locuri de prăbușire ale acestor obiecte sunt în curs de desfășurare”, se arată într-un comunicat. Comandamentul a mulțumit comandamentului aerian al NATO și avioanelor de vânătoare F-35 ale forțelor aeriene olandeze pentru asistență.

A îndemnat populația să rămână acasă, numind regiunile Podlaskie, Mazowieckie și Lublin ca fiind cele mai expuse riscului, adăugând: „Acesta este un act de agresiune care a reprezentat o amenințare reală la adresa siguranței cetățenilor noștri”.

Polonia invocă Art. 4 din Tratatul Nord-Atlantic: „Părțile se vor consulta ori de câte ori, în opinia vreuneia dintre ele, este amenințată integritatea teritorială, independența politică sau securitatea oricăreia dintre părți”.

Secretarul de stat american Marco Rubio a fost informat, potrivit CNN. NATO nu a comentat încă incidentul.

De la începutul războiului în 2022, au existat mai multe incidente în care drone rusești au intrat în spațiul aerian al statelor vecine Ucrainei, inclusiv Polonia și România, dar până acum s-a evitat doborârea lor.

Oficialii au invocat pericolul fizic pe care astfel de acțiuni l-ar putea provoca și dorința de a evita o escaladare a tensiunilor între Rusia și NATO.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că Rusia a lansat 415 drone și 40 de rachete în atacurile asupra Ucrainei din timpul nopții, adăugând că cel puțin 8 drone „au țintit Polonia”.

„Un precedent extrem de periculos pentru Europa”, a spus el. „Este nevoie de o reacție puternică – și aceasta poate fi doar o reacție comună a tuturor partenerilor: Ucraina, Polonia, toți europenii, Statele Unite”.

Președintele rus Vladimir Putin a afirmat în repetate rânduri că afirmațiile Europei de Vest potrivit cărora Rusia ar putea ataca într-o zi membrii NATO sunt absurde și au scopul de a prezenta Rusia ca pe un inamic. Rusia susține că nu are intenția de a provoca un război cu alianța militară condusă de SUA.

