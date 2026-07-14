Viorel Pașca rămâne în libertate și scapă de controlul judiciar. Judecătorii au respins contestația DIICOT, care ceruse arestarea preventivă

Viorel Pașca, proprietarul caselor de ajutor din Bihor, scapă de controlul judiciar. Curtea de Apel București a respins contestația depusă de procuror

Viorel Pașca, proprietarul caselor de ajutor din Bihor, scapă de controlul judiciar. Curtea de Apel București a respins contestația depusă de procurorii DIICOT, care ceruseră arestarea preventivă pentru Pașca, soția lui, cei trei fii și coordonatoarea centrelor.

Judecătorii au decis în mod definitiv să revoce controlul judiciar impus lui Viorel Pașca și celorlalți coinculpați din dosar, asta, după ce au respins propunerea de arestare preventivă făcută de procurorii DIICOT în dosarul azilelor declarate ilegale.

La termenul anterior, instanța a amânat pronunțarea pentru luni. Tribunalul București respinsese inițial cererea de arestare preventivă, dispunând măsura controlului judiciar, decizie contestată de procurori.

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Soţii Pașca şi cei trei copii sunt acuzaţi de constituire de grup infracţional organizat şi trafic de persoane. Urmărirea penală în acest caz continuă.

„Victorie totală pentru Viorel Pașca” – avocatul familiei „A fost înlăturat si controlul judiciar. David împotriva lui Goliat De la începutul acestui dosar am spus același lucru: amploarea unei operațiuni nu dovedește existența unor infracțiuni, după cum numărul anchetatorilor și al autospecialelor nu transformă o suspiciune într-o probă. În opinia noastră, acest dosar a fost construit pe imaginea unui presupus „grup infracțional organizat” și a unor acuzații de „trafic de persoane”, însă ceea ce contează nu este spectacolul începutului de anchetă, ci conținutul probelor care ajung în fața judecătorului. Drepturile și libertățile fundamentale nu pot fi restrânse doar pentru că acuzațiile sună grav sau pentru că dosarul a fost prezentat public ca unul excepțional”, a scris pe Facebook avocatul familiei Pașca, Răzvan Doseanu.

Șapte instituții au controlat azilele lui Pașca până în 2026: condiții „corespunzătoare”, nici o amendă

Din 2023 până în 2025, azilele din județul Bihor ale lui Viorel Pașca au fost controlate oficial, de mai mult ori, de nu mai puțin de șapte instituții de stat.

Nici o amendă nu a fost dată iar singurele deficiențele găsite au fost referitoare la documentele de muncă ale unor angajați, potrivit Defapt.ro Mai mult, „condițiile de cazare și starea de igienă (…) au fost apreciate ca fiind corespunzătoare”.

Viorel Pașca este fondatorul Asociației Dumbrava – Dumnezeu Poartă de Grijă din județul Bihor, o persoană publică intens mediatizată recent. Cunoscut de-a lungul anilor ca un „Bun Samaritean” care adăpostea sute de persoane fără adăpost, bătrâni și bolnavi cronici, el a devenit în vara anului 2026 ținta unei ample anchete penale desfășurate de DIICOT.

Cazul azilelor din județul Bihor a scos mii de oameni în stradă în semn de solidaritate cu fondatorul asociației din Dumbrava.

Foto: Agerpres