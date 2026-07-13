Concluzii preliminare: Senatorul Graham a murit din cauza unei rupturi aortice

Echipele de urgență care au intervenit la adresa senatorului din Capitol Hill nu au primit niciun răspuns. Comunicările radio au menționat ulterior că

Echipele de urgență care au intervenit la adresa senatorului din Capitol Hill nu au primit niciun răspuns. Comunicările radio au menționat ulterior că era vorba de un bărbat în stop cardiac.

Senatorul Lindsey Graham din Carolina de Sud a decedat în urma unei rupturi aortice cauzate de o afecțiune cardiovasculară, potrivit concluziilor preliminare ale medicului legist din Districtul Columbia.

Biroul lui Graham a anunțat duminică aceste concluzii și a precizat că eliberarea certificatului de deces va fi amânată până la finalizarea tuturor analizelor toxicologice și microscopice.

Rezultatele analizelor ar putea dura câteva săptămâni, au declarat reprezentanții autorităților.

Echipele de urgență trimise sâmbătă seara la domiciliul lui Graham au efectuat manevre de resuscitare cardiopulmonară (CPR) asupra unei persoane care suferea de stop cardiac, potrivit înregistrării audio a dispeceratului.

Sâmbătă, puțin înainte de ora 20:30, serviciul de urgență medicală din Washington, D.C. a intervenit în urma unei sesizări privind dureri în piept la o locuință de pe South Capitol Street, la câteva blocuri sud de Capitoliul SUA, care figurează în registrele publice ca una dintre adresele lui Graham.

Câteva minute mai târziu, oficialii au comunicat prin stație că o persoană care a sunat la 911 – o femeie neidentificată care a spus că nu se afla în locuință și că se îndrepta cu mașina de la Baltimore către acea adresă – le-a spus dispecerilor că ușa de la intrare era descuiată.

Însă echipajele aflate la fața locului au raportat că zăvorul era blocat și au spus că nu primeau niciun răspuns. „Ați încercat să bateți la ușă pentru a vedea dacă pacientul răspunde?”, a întrebat dispecerul. „Da, de mai multe ori”, au răspuns aceștia, conform înregistrării audio preluate de openmhz.com.

La ora 20:35, după ce un dispecer i-a întrebat dacă au nevoie de o autospecială cu scară sau de poliție, oficialii au răspuns că vor forța intrarea și au solicitat ajutorul Departamentului de Poliție Metropolitană din D.C.

15 minute mai târziu, echipajele de intervenție au comunicat prin radio că se efectua resuscitarea cardiopulmonară. Dispecerii au trimis un supervizor al serviciului de urgență medicală pentru a asista echipajele de la fața locului în cazul unui „stop cardiac”.

În apelurile către dispecerat nu se menționează numele lui Graham, iar pacientul este descris ca având 73 de ani. Senatorul avea 71 de ani.

„Sper că se vor efectua o analiză toxicologică completă și o autopsie în cazul lui Lindsey”, a declarat senatorul Ron Johnson (Republican, Wisconsin). El a menționat că tatăl lui Graham a murit în urma unui atac de cord.

Președintele Trump, într-un interviu acordat CNN, a spus că Graham l-a sunat sâmbătă seara, în jurul orei 18:30, și i-a relatat că ultima sa călătorie în Ucraina decursese bine.

„Mi-a spus: «Sunt obosit pentru că a fost o călătorie lungă», dar, în afară de asta, se simțea bine”, a spus Trump.

Într-o postare pe rețelele sociale de duminică dimineață, directorul Biroului Federal de Investigații (FBI), Kash Patel, a declarat că agenția sa „asistă autoritățile locale și a pus la dispoziție toate resursele necesare”.

Duminică după-amiază, agenții FBI s-au deplasat la domiciliul lui Graham în cadrul acestei acțiuni.